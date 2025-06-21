В Венесуэле заявили об ожидании новой встречи Путина и Мадуро

Tекст: Валерия Городецкая

Министр подчеркнула, что такие переговоры всегда способствуют развитию отношений между государствами и анонсируют заключение стратегического соглашения, охватывающего все ключевые сферы взаимодействия, передает РИА «Новости».

В разговоре на полях Петербургского международного экономического форума Годой отметила: «Эту встречу мы всегда ждем, потому что каждый раз, когда наши лидеры общаются, это дает мощный импульс двусторонним отношениям».

Годой также добавила, что конкретной информации о дате или деталях будущей встречи пока нет. Однако она напомнила, что в текущем году в России запланирована очередная сессия Межправительственной комиссии высокого уровня, которую с венесуэльской стороны возглавляет вице-президент Дельси Родригес.

В мае Путин и Мадуро подписали договор о стратегическом партнерстве России и Венесуэлы.