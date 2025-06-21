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В Венесуэле заявили об ожидании новой встречи Путина и Мадуро
Правительство Венесуэлы рассчитывает на новую встречу президента России Владимира Путина с венесуэльским лидером Николасом Мадуро, сообщила министр внешней торговли страны Коромото Годой.
Министр подчеркнула, что такие переговоры всегда способствуют развитию отношений между государствами и анонсируют заключение стратегического соглашения, охватывающего все ключевые сферы взаимодействия, передает РИА «Новости».
В разговоре на полях Петербургского международного экономического форума Годой отметила: «Эту встречу мы всегда ждем, потому что каждый раз, когда наши лидеры общаются, это дает мощный импульс двусторонним отношениям».
Годой также добавила, что конкретной информации о дате или деталях будущей встречи пока нет. Однако она напомнила, что в текущем году в России запланирована очередная сессия Межправительственной комиссии высокого уровня, которую с венесуэльской стороны возглавляет вице-президент Дельси Родригес.
В мае Путин и Мадуро подписали договор о стратегическом партнерстве России и Венесуэлы.