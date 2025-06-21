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Путин поздравил Тасоева с победой на чемпионате мира по дзюдо
Президент России Владимир Путин направил поздравительную телеграмму Иналу Тасоеву за выдающееся выступление на чемпионате мира по дзюдо в Будапеште.
Поздравление опубликовано на сайте Кремля. В официальной телеграмме президент отметил, что Тасоев «отлично выступил на чемпионате мира по дзюдо в Будапеште, продемонстрировал великолепную подготовку и победный настрой». Путин подчеркнул, что спортсмен «убедительно доказал, что достоин самой высокой награды».
Президент России также пожелал Тасоеву новых спортивных успехов и всего наилучшего. Чемпионат проходил в венгерской столице среди дзюдоистов в весовой категории свыше 100 кг.
Напомним, российский дзюдоист Инал Тасоев выиграл золотую медаль в супертяжелой категории на чемпионате мира, проходящем в Будапеште.