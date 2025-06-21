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Аэропорт Казани заработал в штатном режиме
Росавиация сообщила о снятии ограничений в аэропорту Казани
Аэропорт Казани работает в штатном режиме, ограничения на полеты сняты, сообщил представитель Росавиации в Telegram-канале.
«В аэропорту Казань сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов (ВС)», – сказано в сообщении.
Там уточнили, что в период действия ограничений на запасной аэродром перенаправлены два самолета, совершавших рейсы в столицу Татарстана.
В Росавиации напомнили, что ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских ВС.
Напомним, в ночь на субботу временные ограничения на вылет и прием рейсов введены в аэропорту Казани.