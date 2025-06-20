Швейцарская NZZ заявила о «катастрофе» для Украины из-за «разворота» США

Tекст: Антон Антонов

Как пишет Neue Zurcher Zeitung со ссылкой на статистику Кильского института мировой экономики, США «совершили разворот», передает РИА «Новости».

Издание указывает, что США прежде выступали как «самые главные сторонники украинцев», но с января «Вашингтон не объявил ни об одном новом пакете помощи». «Для Украины это означает катастрофу», – говорится в статье.

По мнению издания, Европа даже после увеличения объемов поддержки не может компенсировать потери. Подчеркивается, что речь идет не только о деньгах: отдельные вооружения, такие как зенитные комплексы Patriot и ракеты ATACMS, Евросоюз не может предоставить Киеву.

Как писала газета ВЗГЛЯД, британская газета Telegraph заявила, что Украину «бросил» самый могущественный и богатый союзник. Владимир Зеленский заявлял, что опасается прекращения американской военной помощи.