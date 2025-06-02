Высоковольтный провод оборвался на трассе М-4 «Дон» после падения обломков БПЛА

Губернатор Гусев сообщил о последствиях уничтожения более 15 БПЛА над регионом

Tекст: Ирма Каплан

«При падении БПЛА на ЛЭП произошел обрыв высоковольтного провода на трассе М-4 «Дон». Небольшой участок дороги в сторону Ростова пришлось временно перекрыть, был организован объезд через Богучар», – написал он в Telegram-канале.

Также при падении обломков беспилотников в одном из пригородных населенных пунктов повреждено остекление частных домов и ряд автомобилей. Еще один автомобиль поврежден в Воронеже, добавил губернатор.

«Пострадавших среди гражданского населения нет», – отметил Гусев.

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, над Воронежем в ночь на понедельник сработали системы ПВО, были уничтожены несколько БПЛА, сообщал губернатор.