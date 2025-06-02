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    Как пресечь угрозу украинских дронов из грузовых фур
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    Алексей Чеснаков Алексей Чеснаков Киев поднимает ставки и сильно рискует

    Украинская сторона публичным раскрытием информации о своей спецоперации посылает сигнал: «на территории России есть еще такие схроны БПЛА». На завтрашних переговорах украинская делегация попытается разыграть эту карту.

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    Владимир Можегов Владимир Можегов Завтрашняя Россия как звездолет «Александр III»

    Центральная идея Трампа: политически вернуть Америку в доглобализаторский XIX век, а технологически – запустить ее в век XXII, не менее актуальна и для нас. Лишь в этом случае мы не проиграем наше завтра. Более того, такие концепции были у нас уже во времена СССР.

    5 комментариев
    Глеб Простаков Глеб Простаков Запад испытывает мандраж перед саммитом НАТО

    Раскол в НАТО может принять откровенно провокационный характер, если Лондон, Берлин и Париж продолжат настаивать на поддержке Украины. В этом случае идеальный для США сценарий – встать над схваткой, обвинив Россию, Украину и Европу в нежелании прекратить войну.

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    2 июня 2025, 06:50 • Новости дня

    Высоковольтный провод оборвался на трассе М-4 «Дон» после падения обломков БПЛА

    Губернатор Гусев сообщил о последствиях уничтожения более 15 БПЛА над регионом

    Tекст: Ирма Каплан

    Дежурные силы ПВО и средства РЭБ минувшей ночью в трех муниципалитетах Воронежской области обнаружили, уничтожили и подавили более 15 БПЛА, от падения обломков которых в некоторых районах были зафиксированы повреждения, сообщил губернатор региона Александр Гусев.

    «При падении БПЛА на ЛЭП произошел обрыв высоковольтного провода на трассе М-4 «Дон». Небольшой участок дороги в сторону Ростова пришлось временно перекрыть, был организован объезд через Богучар», – написал он в Telegram-канале.

    Также при падении обломков беспилотников в одном из пригородных населенных пунктов повреждено остекление частных домов и ряд автомобилей. Еще один автомобиль поврежден в Воронеже, добавил губернатор.

    «Пострадавших среди гражданского населения нет», – отметил Гусев.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, над Воронежем в ночь на понедельник сработали системы ПВО, были уничтожены несколько БПЛА, сообщал губернатор.

    1 июня 2025, 07:31 • Новости дня
    Хинштейн сообщил об обрушении моста при движении грузового локомотива

    Хинштейн: При движении грузового локомотива в Железногорском районе обрушился мост

    Хинштейн сообщил об обрушении моста при движении грузового локомотива
    @ Telegram-канал Александра Хинштейна

    Tекст: Ирма Каплан

    В ночь на воскресенье на 48-м км трассы Тросна-Калиновка Железногорского района Курской области во время движения грузового локомотива произошло обрушение моста, сообщил врио губернатора региона Александр Хинштейн в Telegram-канале.

    «Часть поезда рухнула вниз на автомобильную дорогу, которая находилась под мостом. Началось возгорание тепловоза – сотрудники МЧС его оперативно локализовали. Остальные составы находятся на платформе ж/д дороги», – написал врио губернатора.

    Он добавил, что, по предварительной информации, у одного из машинистов тепловоза повреждены ноги, всю бригаду доставили в больницу.

    Автомобильная дорога под мостом перекрыта, движение организовано в объезд.

    Хинштейн пообещал держать ситуацию на контроле и установить причину обрушения моста.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в ночь на воскресенье мост обрушился на пассажирский поезд Москва – Климово в Брянской области. Транспортная прокуратура по факту произошедшего начала проверку.

    По последним данным, на месте ЧП число погибших достигло семи, среди погибших –машинист и его помощник. Количество пострадавших, по последним данным, 66 человек, среди них трое детей.

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    2 июня 2025, 00:55 • Новости дня
    Мединский сообщил о получении от украинской стороны проекта меморандума
    Мединский сообщил о получении от украинской стороны проекта меморандума
    @ Shatokhina Natalia/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Ирма Каплан

    Российская делегация получила проект меморандума о мирном урегулировании от украинской стороны, сообщил помощник президента России Владимир Мединский, уточнив, что документ был представлен на украинском и английском языках.

    «Ничего, мы справились. В нашей делегации люди, знающие самые разные языки. Если что, двое свободно владеют японским», – сказал Мединский RT.

    Он уточнил, что ранее в западной прессе основные постулаты украинского меморандума уже были представлены.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, новый этап переговоров российской и украинской сторон планируется провести 2 июня, он должен пройти во дворце Чираган в Стамбуле.

    В воскресенье в Стамбуле приземлился самолет, доставивший делегацию России для участия в переговорах с украинской стороной. Все комментарии по проекту меморандума по урегулированию с Украиной, как говорил ранее Мединский, будут даны в понедельник.

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    1 июня 2025, 14:30 • Видео
    Поссорились: Маск уходит от Трампа

    Самый богатый человек мира Илон Маск уходит из американской системы власти, напоследок поссорившись с президентом Дональдом Трампом. Что между ними произошло?

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    1 июня 2025, 23:29 • Новости дня
    Лавров и Рубио созвонились перед переговорами России и Украины в Стамбуле

    Глава МИД России Лавров и госсекретарь США Рубио провели телефонные переговоры

    Лавров и Рубио созвонились перед переговорами России и Украины в Стамбуле
    @ Telegram-канал МИД России

    Tекст: Ирма Каплан

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров и госсекретарь США Марко Рубио в ходе телефонного разговора обменялись мнениями по урегулированию кризиса на Украине и обсудили последние происшествия, сообщили в российском МИД.

    «Госсекретарь США Рубио выразил искренние соболезнования в связи с жертвами среди гражданских лиц в результате подрывов железнодорожной инфраструктуры в Брянской и Курской областях 1 июня 2025 года», – приводит Telegram-канал ведомства выдержку из сообщения ведомства.

    Во время беседы стороны обсудили ситуацию на Украине, меры обеспечения безопасности в российских приграничных регионах.

    Лавров и Рубио обсудили инициативы по политическому урегулированию украинского конфликта, включая диалог о возобновлении прямых российско-украинских переговоров, которые запланированы на 2 июня в Стамбуле.

    Напомним, российскую делегацию возглавляет советник президента России Владимир Мединский, в ее состав вошли замглавы МИД Михаил Галузин, начальник Главного разведывательного управления Генштаба ВС РФ Игорь Костюков и замминистра обороны Александр Фомин.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в воскресенье в Стамбуле приземлился самолет, доставивший делегацию России для участия в переговорах с украинской стороной. Как заявил Мединский, все комментарии по проекту меморандума по урегулированию с Украиной будут даны в понедельник.

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    2 июня 2025, 04:35 • Новости дня
    Сотрудники УФСБ пресекли диверсию на железной дороге в Приморье

    Сотрудники УФСБ в Приморье задержали двоих диверсантов на железной дороге

    Tекст: Ирма Каплан

    Уголовное дело по статье «Диверсия» возбуждено против двух 19-летних диверсантов, которые пытались заработать, выполняя указания украинских спецслужб, сообщили в региональном управлении ФСБ России.

    «УФСБ России по Приморскому краю пресечена диверсия на участке Дальневосточной железной дороги», – передает РИА «Новости».

    В ведомстве установили, что двое 19-летних жителей Приморского края по заданию украинских спецслужб собирались совершить поджог железнодорожных релейных шкафов на территории Приморского края за денежное вознаграждение.

    Задержанным предъявили обвинение по пункту «а» части 2 статьи 281 УК России «Диверсия» и заключили под стражу. Ведется следствие.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в середине мая суд приговорил жителя Белгорода к 16 годам лишения свободы за государственную измену и подготовку теракта, включая попытку отравления российских военнослужащих.

    В апреле в Якутии арестовали несколько жителей города Мирный, обвиненных в поджоге сооружений связи по заказу украинских спецслужб, которые обещали денежное вознаграждение.

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    1 июня 2025, 07:58 • Новости дня
    «Северяне» сообщили о наемниках ВСУ из Японии и Колумбии в Сумской области

    «Северяне» освободили Водолаги и Алексеевку, обратив в бегство наемников ВСУ

    Tекст: Ирма Каплан

    Под напором бойцов группировки войск «Север» украинские военные бросают десятки тел боевых товарищей и оставляют позиции, а командование ВСУ зачастую теряет связь даже со своими элитными наемниками-иностранцами, не заботясь об их судьбе в окружении ВС России.

    «Северяне» рассказали, что в результате комплексного огневого поражения противник понес существенные потери в живой силе, а выжившие отступили на занимаемые позиции, поэтому теперь ведется поиск и уничтожение сбежавших в направлении Павловки представителей ВСУ, среди которых, как оказалось, немало наемников, сообщается в Telegram-канале «Северный ветер».

    «На данном участке фронта действуют группы иностранных наемников, в том числе из Колумбии и Японии. Характерно, что командование ВСУ потеряло связь с японскими боевиками после нашего огневого поражения по их группе, выдвинувшейся на позиции в окрестностях Павловки», – сказано в сообщении.

    За прошедшие сутки мотострелки освободили Водолаги, выбив остававшиеся там группы противника, элитная 80 одшбр ВСУ под напором морпехов бежала из села Алексеевка, оставив десятки тел погибших сослуживцев, российские бойца постепенно продвигаются в Кондратовке и окрестностях населенного пункта.

    «За сутки потери противника составили свыше 230 человек (из них более 160 на Сумском и свыше 40 на Теткинском направлениях)», – отмечено в сводке.

    «Северяне» добавили, что на Волчанском и Липцовском направлениях уничтожено восемь штурмовых групп вместе с автомобильной техникой, станциями спутниковой связи, а также артиллерийские и минометные расчеты противника.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, подразделения группировки «Север» 31 мая освободили населенный пункт Водолаги Сумской области, а группировка «Восток» в результате активных действий освободила Новополь в Донецкой народной республике.

    До этого ударом оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер» в Сумской области были уничтожены две американские пусковые установки HIMARS, а также боеприпасы к ним.

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    2 июня 2025, 02:07 • Новости дня
    Турецкая dikGAZETE назвала причины саботажа Зеленским переговоров с Россией

    dikGAZETE: Зеленский боится за безопасность при потере кресла президента

    Tекст: Ирма Каплан

    Владимир Зеленский продолжает усилия по подрыву процесса перед вторым раундом переговоров в Турции, потому что на него давят слишком много сил с разных сторон, так что он даже не может быть уверен, как будет жить, если покинет президентское кресло, пишет dikGAZETE.

    «Зеленский, который ясно видит давление со стороны украинских расистских и националистических группировок, занят саботажем переговоров с Россией. Истинная причина его страха – опасение быть уничтоженным этими группировками», – говорится в материале.

    В статье указывают на то, что на находящегося под колоссальным давлением Зеленского, давят с одной стороны – прозападная оппозиция, с другой – бандеровские расисты и националисты, а с третьей – украинский народ, который хочет мира.

    Вдобавок западные правительства теперь понимают, что мир в регионе не может быть восстановлен в уравнении, где присутствует Зеленский, продолжает dikGAZETE, а единственный сегмент, которым киевский диктатор не может управлять, – это украинский народ.

    Газета считает, что Зеленский боится демократической реакции украинского народа, потому и не принял решения о проведении выборов. Он боится, что украинский народ его не переизберет. И единственная власть, которой он сегодня обладает, – это занимаемое им место.

    Если Зеленский, пишет dikGAZETE, выберет одну из сторон, которые давят на него сейчас, против него может быть совершен политический переворот, что вряд ли может быть его политической задачей.

    Напомним, киевский режим подготовил меморандум с положениями о прекращении огня на суше, в воздухе и на море. Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что российская делегация во главе с Владимиром Мединским 2 июня представит меморандум России украинской стороне.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, российская делегация получила проект меморандума о мирном урегулировании от украинской стороны, сообщил помощник президента России Владимир Мединский, уточнив, что документ был представлен на украинском и английском языках.

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    1 июня 2025, 22:50 • Новости дня
    Минобороны сообщило о 53 уничтоженных за полтора часа БПЛА над регионами России

    Минобороны: Над четырьмя регионами России перехвачены 53 БПЛА за полтора часа

    Tекст: Ирма Каплан

    Вечером воскресенья дежурные средства ПВО в течение полутора часов перехватили 53 украинских БПЛА над территориями Курской, Белгородской, Брянской и Орловской областей, сообщили в Минобороны России.

    «С 20.10 до 21.45 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 53 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа», – сообщается в Telegram-канале оборонного ведомства.

    Там уточнили, что 34 БПЛА были уничтожены над территорией Курской области, 14 БПЛА – над Белгородской областью, четыре БПЛА – над Брянской и один дрон над территорией Орловской области.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в течение дня российские средства ПВО перехватили и уничтожили 33 украинских беспилотника над Курской, Белгородской и Липецкой областями.

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    1 июня 2025, 07:46 • Новости дня
    Транспортная прокуратура взяла на контроль обрушение моста в Курской области

    Транспортная прокуратура взяла на контроль восстановительные работы в Курской области

    Tекст: Ирма Каплан

    Московская межрегиональная транспортная прокуратура сообщила о взятии под контроль восстановительных работ после крушения грузового поезда в Курской области.

    «По предварительным данным, сегодня ночью произошло обрушение железнодорожного моста на перегоне Остапово – Михайловский рудник и крушение состава грузового поезда, – сказано в Telegram-канале ведомства.

    Там уточнили, что на место происшествия прибыла курский транспортный прокурор Юлия Смотрова.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в ночь на воскресенье на 48-м км трассы Тросна-Калиновка Железногорского района Курской области во время движения грузового локомотива произошло обрушение моста. Бригада локомотива госпитализирована, сообщил врио губернатора региона Александр Хинштейн.

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    1 июня 2025, 23:44 • Новости дня
    Возобновлено движение поездов на участке обрушения моста в Брянской области

    МЖД: Участок Выгоничи – Пильшино в Брянской области открыт для поездов

    Tекст: Ирма Каплан

    На участке между Выгоничи и Пильшино в Брянской области возобновилось движение поездов после устранения последствий обрушения автомоста и восстановления инфраструктуры, сообщили в Telegram-канале Московской железной дороги (МЖД).

    «Участок Выгоничи – Пильшино в Брянской области открыт для движения поездов. Железнодорожники в 21.52 первого июня полностью завершили работы по расчистке и восстановлению инфраструктуры на участке Выгоничи – Пильшино в Брянской области на месте обрушения автомобильного путепровода», – сказано в сообщении.

    В ходе разбора путей были убраны поврежденные локомотив и вагоны, расчищена от фрагментов пролетного строения инфраструктура, восстановлено железнодорожное  полотно.

    В МЖД подчеркнули, что для возобновления движения на участке после падения путепровода работникам компании потребовалось менее суток.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, железнодорожные пути в Выгоничском районе Брянской области расчищены, сообщил губернатор региона Александр Богомаз, в свою очередь, в МЧС уточнили, что движение поездов по участку скоро будет возобновлено.

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    1 июня 2025, 23:03 • Новости дня
    Железнодорожные пути под Брянском расчистили после обрушения автомоста

    Богомаз сообщил, что железнодорожные пути в Выгоничском районе расчищены

    Железнодорожные пути под Брянском расчистили после обрушения автомоста
    @ Telegram-канал Александра Богомаза

    Tекст: Ирма Каплан

    Железнодорожные пути в Выгоничском районе Брянской области расчищены, сообщил губернатор региона Александр Богомаз, в свою очередь, в МЧС уточнили, что движение поездов по участку скоро будет возобновлено.

    «Благодаря профессионализму и слаженным действиям дорожных организаций, подразделений Московской железной дороги, спасателей работы по расчистке железнодорожных путей в Выгоничском районе выполнены в максимально короткие сроки меньше, чем за сутки», – написал губернатор в Telegram-канале.

    Богомаз поблагодарил всех за круглосуточный труд по ликвидации последствий на месте аварии, за предоставленную специализированную технику. Он уточнил, что работы по ликвидации последствий аварии продолжаются.

    «Аварийно-спасательные подразделения расчистили ж/д пути от мусора и металлических конструкций. В ближайшее время движение поездов будет возобновлено», – сообщили в Telegram-канале МЧС России.

    Там добавили, что ремонтно-восстановительные работы продолжатся завтра.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пассажирский поезд сошел с рельсов из-за обрушения автомоста в Брянской области. Погибли семь человек, более 70 пострадали. После обрушения моста на поезд в Брянской области начались работы по удалению поврежденных вагонов с места происшествия. Рабочие приступили к демонтажу моста.

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    2 июня 2025, 02:38 • Новости дня
    Адвокат Гусева перечислила основные причины потери квартиры в России

    Адвокат Гусева: Лишиться жилья можно из-за долгов, мошенников и документов

    Tекст: Ирма Каплан

    Лишиться жилья в России можно по многим причинам, но есть три основных, которые встречаются чаще всего – это долги, мошеннические сделки и недействительные договоры, рассказала адвокат Московской коллегии адвокатов «Аронов и партнеры» Наталья Гусева.

    Первая причина – это долги. Единственное жилье по закону не подлежит взысканию, если только оно не признано судом роскошным в рамках дела о банкротстве. Также возможно взыскание квартиры, если она находится в залоге и использовалась для обеспечения обязательств, например, по ипотеке или кредиту, рассказала она агентству «Прайм».

    Вторая причина – выбытие квартиры из владения прежнего собственника помимо его воли, когда, к примеру, квартира переходит по поддельным документам, и факт подделки доказан судом.

    Третья причина – признание сделки с квартирой недействительной, что бывает при нарушениях закона, совершении сделки недееспособным лицом, обмане, насилии или заключении сделки формально.

    По словам Гусевой, в таких ситуациях квартиры возвращаются предыдущим владельцам, но возврат денег зависит от обстоятельств дела.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, с первого июня в России вступают в силу новые правила, по которым банки обязаны блокировать подозрительные снятия наличных, сообщил юрист, глава центра правопорядка Москвы и области Александр Хаминский.

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    2 июня 2025, 01:08 • Новости дня
    После атаки БПЛА повреждены автомобили и разбиты окна в жилых домах Рязани

    Малков: Из-за падения обломков повреждены автомобили и разбиты окна в домах

    Tекст: Ирма Каплан

    После атаки украинских БПЛА на Рязанскую область повреждены автомобили и разбиты окна в жилых домах Рязани, сообщил губернатор Павел Малков в Telegram-канале.

    «Из-за падения обломков повреждены припаркованные автомобили и разбиты окна в нескольких жилых домах Рязани. Оценивается материальный ущерб. По предварительной информации, пострадавших нет», – написал он.

    Малков уточнил, что на месте работают оперслужбы, уточняется материальный ущерб.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, вечером воскресенья дежурные средства ПВО в течение полутора часов перехватили 53 украинских БПЛА над территориями Курской, Белгородской, Брянской и Орловской областей.

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    1 июня 2025, 22:22 • Новости дня
    Пушилин сообщил о тяжелых ранениях мирного жителя в Донецке при подрыве

    Пушилин: В Донецке при детонации взрывоопасного предмета ранен мужчина

    Tекст: Ирма Каплан

    Мирный житель в Киевском районе Донецка получил тяжелые ранения при детонации взрывоопасного предмета, сообщил глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин в Telegram-канале.

    «В Киевском районе Донецка при детонации взрывоопасного предмета тяжелые ранения получил мужчина 1968 года рождения, ему оказывается квалифицированная медицинская помощь», – написал глава ДНР.

    Пушилин уточнил, что в воскресенье со стороны ВСУ по населенным пунктам республики совершено восемь атак с применением ствольной артиллерии калибра 155 мм и ударных беспилотников.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, глава ДНР Пушилин сообщал об успешном продвижении российских войск  на нескольких направлениях и улучшении позиций в Часовом Яре. Российские войска приблизились к позициям ВСУ в Днепропетровской области.

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    1 июня 2025, 23:15 • Новости дня
    Женщина погибла и контужен ребенок при ударе снаряда ВСУ по дому в Белгородской области

    Губернатор Гладков сообщил о погибшей женщине и контуженной девочки после удара ВСУ

    Tекст: Ирма Каплан

    В поселке Пролетарский Ракитянского района Белгородской области в результате прямого попадания снаряда полностью разрушен частный дом, под завалами обнаружено тело женщины, написал губернатор региона Вячеслав Гладков, в Telegram-канале.

    Гладков добавил, что 12-летняя девочка проезжала мимо атакованного ВСУ дома на велосипеде, когда началось его обрушение.

    «Предварительно, получила контузию. Для обследования скорая помощь доставляет ее в детскую областную клиническую больницу», – сообщил он.

    На месте атаки ВСУ работают сотрудники МЧС, волонтеры продолжают разбор  завалов, добавил губернатор.

    Как писала 30 мая газета ВЗГЛЯД, в результате серии атак дронов и обстрелов в Белгородской области пострадал мирный житель, повреждены дома и предприятия, ряд населенных пунктов остался без света.

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    2 июня 2025, 00:12 • Новости дня
    Возгорание в доме и гараже произошло при падении обломков БПЛА в Курской области

    Хинштейн: Над Курском сработала система ПВО и сбила вражеские БПЛА

    Tекст: Ирма Каплан

    На Курском в ночь на 2 июня сработала система ПВО, были сбиты дроны, обломки которых при падении вызвали возгорания и повреждения, сообщил врио губернатора региона Александр Хинштейн в Telegram-канале.

    «В результате падения обломков произошло возгорание в частных домах и гараже. Есть попадания в МКД, а также повреждение остекления. По предварительным данным, пострадавших нет», – сказано в сообщении.

    Губернатор уточнил, что на месте работают оперативные службы, пожарные расчеты ликвидируют возгорания. Информация о последствиях уточняется.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, вечером воскресенья дежурные средства ПВО в течение полутора часов перехватили 53 украинских БПЛА над территориями Курской, Белгородской, Брянской и Орловской областей.

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    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

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    • Поссорились: Маск уходит от Трампа

      Самый богатый человек мира Илон Маск уходит из американской системы власти, напоследок поссорившись с президентом Дональдом Трампом. Что между ними произошло?

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      Американские СМИ выяснили содержание украинского меморандума, который был направлен в Россию перед переговорами в Стамбуле. Чего от них ждать?

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      Служба внешней разведки России заявила о том, что оборонные предприятия Сербии отправили на Украину сотни тысяч снарядов для реактивных систем залпового огня и гаубиц, а также миллион патронов для стрелкового оружия. Как это понимать?

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      «Покрытый коричневыми пятнами Евросоюз под предлогом, как они это формулируют, угрозы с востока, как когда-то Третий рейх, ремилитаризируется, готовится к войне, не скрывает этого и называет нашу страну врагом. Уроки истории они явно не выучили», – заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

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    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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