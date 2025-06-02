Украинская сторона публичным раскрытием информации о своей спецоперации посылает сигнал: «на территории России есть еще такие схроны БПЛА». На завтрашних переговорах украинская делегация попытается разыграть эту карту.7 комментариев
Высоковольтный провод оборвался на трассе М-4 «Дон» после падения обломков БПЛА
Губернатор Гусев сообщил о последствиях уничтожения более 15 БПЛА над регионом
Дежурные силы ПВО и средства РЭБ минувшей ночью в трех муниципалитетах Воронежской области обнаружили, уничтожили и подавили более 15 БПЛА, от падения обломков которых в некоторых районах были зафиксированы повреждения, сообщил губернатор региона Александр Гусев.
«При падении БПЛА на ЛЭП произошел обрыв высоковольтного провода на трассе М-4 «Дон». Небольшой участок дороги в сторону Ростова пришлось временно перекрыть, был организован объезд через Богучар», – написал он в Telegram-канале.
Также при падении обломков беспилотников в одном из пригородных населенных пунктов повреждено остекление частных домов и ряд автомобилей. Еще один автомобиль поврежден в Воронеже, добавил губернатор.
«Пострадавших среди гражданского населения нет», – отметил Гусев.
Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, над Воронежем в ночь на понедельник сработали системы ПВО, были уничтожены несколько БПЛА, сообщал губернатор.