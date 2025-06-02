Несколько беспилотников уничтожены силами ПВО на подлете к Воронежу

Гусев: На подлете к Воронежу обнаружены и уничтожены несколько БПЛА

Tекст: Ирма Каплан

«Дежурными силами ПВО на подлете к Воронежу обнаружены и уничтожены несколько БПЛА. По предварительным данным, пострадавших нет», – сказано в сообщении.

Гусев добавил, что информация о разрушениях на земле уточняется, режим опасности атаки БПЛА в регионе сохранен.

Напомним, военный эксперт Юрий Кнутов указывал, что Украина получила довольно много БПЛА самолетного типа дальнего действия.

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, вечером воскресенья дежурные средства ПВО в течение полутора часов перехватили 53 украинских БПЛА над территориями Курской, Белгородской, Брянской и Орловской областей.



