Украинская сторона публичным раскрытием информации о своей спецоперации посылает сигнал: «на территории России есть еще такие схроны БПЛА». На завтрашних переговорах украинская делегация попытается разыграть эту карту.7 комментариев
Несколько беспилотников уничтожены силами ПВО на подлете к Воронежу
Гусев: На подлете к Воронежу обнаружены и уничтожены несколько БПЛА
Над Воронежем в ночь на понедельник сработали системы ПВО, были уничтожены несколько БПЛА, сообщил в Telegram-канале губернатор региона Александр Гусев.
«Дежурными силами ПВО на подлете к Воронежу обнаружены и уничтожены несколько БПЛА. По предварительным данным, пострадавших нет», – сказано в сообщении.
Гусев добавил, что информация о разрушениях на земле уточняется, режим опасности атаки БПЛА в регионе сохранен.
Напомним, военный эксперт Юрий Кнутов указывал, что Украина получила довольно много БПЛА самолетного типа дальнего действия.
Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, вечером воскресенья дежурные средства ПВО в течение полутора часов перехватили 53 украинских БПЛА над территориями Курской, Белгородской, Брянской и Орловской областей.