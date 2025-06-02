Тверской суд перевел замдиректора «Агро-грант» Франка под домашний арест

Фигурант по делу экс-советника главы РЖД Тайчера о хищении признал вину

Tекст: Ирма Каплан

«Франк Сергей Леович дал признательные показания. По ходатайству следственного органа избрать в отношении обвиняемого меру пресечения в виде домашнего ареста, освободить его из-под стражи в зале суда», – следует из документов суда в распоряжении ТАСС.

Тверской суд Москвы принял такое решение спустя почти полгода после ареста обвиняемого.

В документах также указано, что имеющий гражданства России и Израиля Алексей Тайчер получил еще один эпизод в дело – о мошенничестве.

«(Тайчер) имеющий троих малолетних детей, работающий советником генерального директора ПАО «Трансфин-М», обвиняется в совершении двух преступлений, предусмотренных части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество)», – сказано в постановлении суда.

Защитники Тайчера настаивали на его готовности сотрудничать со следствием, однако он не признает вину. В материалах дела отмечается, что Тайчер проработал более 25 лет в железнодорожной отрасли, награжден знаком «Почетный железнодорожник» и считается известным предпринимателем. Суды первой и апелляционной инстанций продлили ему арест, признав решение законным.

Тверской суд Москвы арестовал Алексея Тайчера и Сергея Франка в июне 2024 года, дело о мошенничестве возбуждено 14 июня 2024 года и связано с событиями 2017 года.

По данным следствия, ПАО «Трансфин-М» заключило четыре фиктивных кредитных соглашения с ООО «Рейл стрим» на общую сумму 937,5 млн рублей. Соучастники преступления, похитили не менее 710 млн рублей. Материалами дела также подтвержден причиненный ущерб от начисленных процентов в размере 272 млн рублей.



Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, свою вину Тайчер не признает. В декабре 2024 года адвокаты бывшего совладельца «Трансфин-М» и «СГ-транс» Тайчера предложили освобождение под залог в 725 млн рублей.