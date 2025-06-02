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Тверской суд перевел замдиректора «Агро-грант» Франка под домашний арест
Фигурант по делу экс-советника главы РЖД Тайчера о хищении признал вину
Заместитель гендиректора «Агро-грант» Сергей Франк признал вину по делу о хищении экс-советника главы РЖД Алексея Тайчера и был переведен из СИЗО под домашний арест, постановил Тверской суд Москвы.
«Франк Сергей Леович дал признательные показания. По ходатайству следственного органа избрать в отношении обвиняемого меру пресечения в виде домашнего ареста, освободить его из-под стражи в зале суда», – следует из документов суда в распоряжении ТАСС.
Тверской суд Москвы принял такое решение спустя почти полгода после ареста обвиняемого.
В документах также указано, что имеющий гражданства России и Израиля Алексей Тайчер получил еще один эпизод в дело – о мошенничестве.
«(Тайчер) имеющий троих малолетних детей, работающий советником генерального директора ПАО «Трансфин-М», обвиняется в совершении двух преступлений, предусмотренных части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество)», – сказано в постановлении суда.
Защитники Тайчера настаивали на его готовности сотрудничать со следствием, однако он не признает вину. В материалах дела отмечается, что Тайчер проработал более 25 лет в железнодорожной отрасли, награжден знаком «Почетный железнодорожник» и считается известным предпринимателем. Суды первой и апелляционной инстанций продлили ему арест, признав решение законным.
Тверской суд Москвы арестовал Алексея Тайчера и Сергея Франка в июне 2024 года, дело о мошенничестве возбуждено 14 июня 2024 года и связано с событиями 2017 года.
По данным следствия, ПАО «Трансфин-М» заключило четыре фиктивных кредитных соглашения с ООО «Рейл стрим» на общую сумму 937,5 млн рублей. Соучастники преступления, похитили не менее 710 млн рублей. Материалами дела также подтвержден причиненный ущерб от начисленных процентов в размере 272 млн рублей.
Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, свою вину Тайчер не признает. В декабре 2024 года адвокаты бывшего совладельца «Трансфин-М» и «СГ-транс» Тайчера предложили освобождение под залог в 725 млн рублей.