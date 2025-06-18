Гендиректор ТМХ рассказал о покупке немецкого завода за доллар

Tекст: Валерия Городецкая

«У нас есть пример, когда мы работали с компанией и закупали продукцию более чем на 100 млн долларов ежегодно. Немецкая компания. У них производство было организовано здесь, в городе Санкт-Петербург. Когда случились все ограничения, когда было выставлено им требование о прекращении производства в России, они нам это предприятие отдали за доллар», – цитирует Липу ТАСС.

По словам Липы, у него сложились дружеские отношения с основателем немецкой фирмы, и его попросили взять предприятие на себя, сохранить его работу и развивать дальше.

ТМХ является крупнейшим в России и СНГ производителем железнодорожного и рельсового транспорта, предлагая широкий спектр услуг: от разработки и инжиниринга до сервисных контрактов и цифровых решений. В состав холдинга входят десять производственных и сборочных предприятий, присутствие компании охватывает более 30 стран.

Ранее на ПМЭФ первый вице-премьер Денис Мантуров заявил, что зарубежные компании должны поспособствовать отмене санкций против России для возвращения на российский рынок.