Австрийская партия свободы назвала визит Зеленского уходом от проблем страны

Tекст: Ирма Каплан

«Потому что Владимир Зеленский был приглашен именно сегодня, не случайно. Они (власти Австрии) хотят, чтобы тема визита была освещена в средствах массовой информации, а не в дебатах о бюджете! Это целенаправленный саботаж парламентской деятельности, совершаемый здесь «светофором неудачников», – сказано в партийном обращении.

Глава партии Кристиан Хафенекер отметил, что граждан страны никогда не спрашивали мнения о том, что три млрд евро из их налоговых денег прямо или косвенно будут переведены в Украину.

«И точно так же их не спрашивали, должен ли Зеленский заниматься здесь политикой сегодня! Нейтралитет является для австрийцев одной из важнейших задач, поэтому его нельзя попирать <...> Австрийцы в большинстве своем поддерживают нейтралитет – и это следует учитывать!» – сказал он.

Хафенекер отметил, что приглашение Зеленского – это целенаправленное отвлечение внимания от бюджетной катастрофы. На встрече с Зеленским власти не обсуждали тот факт, что австрийские политики и журналисты гибнут из-за украинского конфликта, что взрыв трубопровода «Северный поток», в который было инвестировано около 1 млрд евро денег австрийских налогоплательщиков, нанес удар по энергетической магистрали Европы, что посольство Украины в Вене вербует наемников, сказал он.

Эти темы не для беседы с Зеленским, отметил партийный лидер, так как, по его словам, власти Австрии пытаются затянуть войну на Украине, чтобы нанести как можно больше ущерба, а затем превратить восстановление в бизнес.

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Зеленский обратился к австрийским властям с просьбой содействовать возвращению мужчин призывного возраста, которые уклоняются от службы и находятся в Австрии.

До этого сообщалось, что представитель крупнейшей парламентской фракции Австрии назвал визит Зеленского нарушением принципа нейтралитета и угрозой безопасности стране.



