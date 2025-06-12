Теперь, в 2025 году, словосочетание День России воспринимается как что-то и уместное, и своевременное, и торжественное. За 35 лет Россия прошла огромный путь и теперь уже не так важно, в честь какого именно события сделан праздничным этот день.0 комментариев
Дроноводы доставили флаг России в Херсон
В День России беспилотник ВС РФ перенес государственный флаг через водную преграду и водрузил его на здание в Херсоне, временно оккупированном украинскими военными.
Операцию осуществил расчет FPV-дронов 18-й общевойсковой армии группировки войск «Днепр», передает ТАСС. Дрон с государственным флагом России был установлен на крыше многоэтажного дома.
Ранее губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил о благоприятной военно-политической обстановке для освобождения Херсона и правобережья.