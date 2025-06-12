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    Дмитрий Самойлов Дмитрий Самойлов Россия достойна праздника сама по себе

    Теперь, в 2025 году, словосочетание День России воспринимается как что-то и уместное, и своевременное, и торжественное. За 35 лет Россия прошла огромный путь и теперь уже не так важно, в честь какого именно события сделан праздничным этот день.

    0 комментариев
    Сергей Миркин Сергей Миркин Мертвые рассказывают об Украине красноречивее, чем живые

    Когда рефрижераторы с телами погибших солдат ВСУ прибыли на границу, украинская сторона отказалась их принимать. За 6 тыс. погибших Украина должна выплатить их семьям около 2 млрд долларов. Денег нет, но существует и политическое измерение проблемы.

    4 комментария
    Марина Хакимова-Гатцемайер Марина Хакимова-Гатцемайер Немцы быстро научились русофобии

    Страх перед русскими коснулись практически всех областей жизни в Германии. Самый зримый удар пришелся по нашей культуре, которую немцы попросту отменили. А всё хорошее, что было между нашими народами, стирается из памяти.

    43 комментария
    12 июня 2025, 12:00 • Новости дня

    Дроноводы доставили флаг России в Херсон

    Tекст: Валерия Городецкая

    В День России беспилотник ВС РФ перенес государственный флаг через водную преграду и водрузил его на здание в Херсоне, временно оккупированном украинскими военными.

    Операцию осуществил расчет FPV-дронов 18-й общевойсковой армии группировки войск «Днепр», передает ТАСС. Дрон с государственным флагом России был установлен на крыше многоэтажного дома.

    Ранее губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил о благоприятной военно-политической обстановке для освобождения Херсона и правобережья.

    11 июня 2025, 14:26 • Новости дня
    Россия и Украина начали обмен телами погибших солдат
    Россия и Украина начали обмен телами погибших солдат
    @ t.me/vr_medinskiy

    Tекст: Валерия Городецкая

    В среду Россия и Украина начали обмен телами погибших солдат в соответствии с договоренностями, достигнутыми в ходе переговоров в Стамбуле, сообщил глава российской делегации на переговорах Владимир Мединский.

    По информации из его Telegram-канала, Москва передала украинской стороне 1212 тел военнослужащих Вооруженных сил Украины. Взамен российская сторона получила 27 тел погибших бойцов Вооруженных сил России.

    «Началась передача тел погибших солдат в соответствии со стамбульскими договоренностями. Украинской стороне мы передали 1212 тел солдат ВСУ. Нам вернули 27 погибших бойцов ВС РФ. Теперь их можно будет предать земле по-христиански. Работа продолжится все эти дни», – написал Мединский.

    Кроме того, он объявил, что в четверг Россия и Украина приступят к срочным «санитарным обменам», предусматривающим передачу тяжелораненых военнопленных с линии фронта.

    Минобороны России ранее призвало Киев оперативно принять решение по обмену. Минобороны также сообщило, что Украина решила отложить обмен на неопределенный срок, несмотря на договоренности в Стамбуле и готовность России.

    Мединский объяснял, что Киев не принимает тела погибших военных, поскольку не желает признавать масштаб потерь, а выделенные на компенсации средства уже израсходованы.

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    11 июня 2025, 16:23 • Новости дня
    В Раде назвали Киев целью наступления России в Сумской области

    Депутат Рады Безуглая назвала Киев целью наступления России в Сумской области

    В Раде назвали Киев целью наступления России в Сумской области
    @ Zuma\TASS

    Tекст: Валерия Городецкая

    Наступление российских войск в Сумской области призвано привести к атаке на украинскую столицу, полагает депутат Верховной рады Марьяна Безуглая.

    По ее мнению, целью продвижения российских подразделений якобы является не сам областной центр Сумы, а непосредственно украинская столица, пишет издание «Страна».

    Безуглая отметила: «Кто не заметил – новое наступление россиян в Сумской области – это не наступление на Сумы, областной центр. Это наступление на Киев, столицу Украины. Физически, идеологически. Обратите внимание на маршруты и расстояния».

    Депутат подчеркнула, что приблизительное расстояние между нынешними позициями российских войск в Сумской области и Киевом составляет около 300 км.

    Ранее в Сумской области сообщили о сложной ситуации из-за продвижения ВС России.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что Россия создает условия для военной изоляции Сум и Харькова.

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    12 июня 2025, 11:40 • Видео
    Пентагон урежет мечты Зеленского

    Глава Пентагона Пит Хегсет заявил, что бюджет на закупки нового вооружения для Украины будет сокращен. Это хорошо. Но для быстрого окончания конфликта нужно еще кое-что.

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    11 июня 2025, 21:15 • Новости дня
    Посол России в Турции объявил об уходе с должности

    Ерхов завершил работу послом России в Турции

    Посол России в Турции объявил об уходе с должности
    @ Валерий Шарифулин/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Посол России в Турции Алексей Ерхов объявил о завершении своей работы на посту главы диппредставительства.

    На приеме в честь Дня России в Анкаре Ерхов сообщил, что его пребывание в Турции длилось в общей сложности 14 лет: шесть лет в Стамбуле и восемь лет в Анкаре, передает ТАСС.

    В своем заявлении Ерхов отметил: «Завершается мое в общей сложности 14-летнее пребывание в Турции. Шесть лет в Стамбуле и восемь лет в Анкаре. И сегодня, подводя итоги, хочу от всей души поблагодарить турецкое правительство, МИД Турции, весь турецкий народ за гостеприимство и бесценное содействие, которое мне оказывалось в выполнении моей миссии».

    Ерхов также выразил благодарность коллегам из других государств, с которыми поддерживал деловые и личные контакты, а также российским соотечественникам, проживающим в Турции, за поддержку и сотрудничество.

    Прежний посол России в Турции Андрей Карлов был убит в декабре 2016 года выстрелом в спину во время выступления на открытии выставки в Анкаре. Дипломату посмертно было присвоено звание Героя России. Спустя полгода после гибели Карлова послом стал Андрей Ерхов.

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    11 июня 2025, 21:52 • Новости дня
    Пушилин сообщил о наступлении ВС России в Днепропетровской области

    Пушилин заявил о выполнении задач 114-й бригадой в Днепропетровской области

    Пушилин сообщил о наступлении ВС России в Днепропетровской области
    @ Евгений Биятов/РИА Новости

    Tекст: Денис Тельманов

    В День России военнослужащие 114-й мотострелковой бригады закрепились на новых боевых рубежах и продолжают выполнение военных задач в Днепропетровской области.

    Военнослужащие 114-й мотострелковой бригады 51-й армии ведут наступательные действия в Днепропетровской области, передает ТАСС. Об этом сообщил глава Донецкой народной республики Денис Пушилин.

    По словам Пушилина, бойцы бригады встречают День России на новых боевых рубежах. Он подчеркнул, что подразделения продолжают выполнение поставленных задач в интересах национальной безопасности и укрепления государственного суверенитета России.

    Пушилин поздравил военнослужащих с продвижением и пожелал им дальнейших успехов, отметив значимость происходящего для всей страны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, подразделения группировки «Восток» вышли на западную границу Донецкой народной республики и начали развивать наступление в Днепропетровской области.

    Российские войска вошли в Днепропетровскую область, а западная пресса назвала это событие тяжелым ударом для киевского режима. Подразделения группировки «Центр» продолжили продвижение вглубь обороны противника и увеличили площадь освобожденных территорий в Днепропетровской области.

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    11 июня 2025, 21:44 • Новости дня
    Путин призвал к модернизации баз и аэродромов, чтобы вооружения не стояли «в чистом поле»
    Путин призвал к модернизации баз и аэродромов, чтобы вооружения не стояли «в чистом поле»
    @ Сергей Мамонтов/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин заявил о необходимости заранее рассчитать требования и начать подготовку инфраструктуры для развертывания новых систем вооружений.

    Он подчеркнул, что речь идет о создании и модернизации баз, арсеналов и аэродромов, чтобы новые вооружения не размещались «в чистом поле», передает РИА «Новости».

    «Важно заблаговременно рассчитать потребности и начать подготовку инфраструктуры для размещения новых систем вооружений, включая базы, арсеналы, аэродромы и так далее. Необходимые для строительства и модернизации таких объектов финансовые ресурсы надо закрепить в программе отдельной строкой… Потому что появляются новые системы вооружений, а потом в чистом поле становятся», – отметил глава государства в ходе совещания по вопросам государственной программы вооружений.

    Напомним, Путин в среду проводит совещание по программе вооружений. Ранее он поставил задачу сформировать долгосрочную программу по всему комплексу систем вооружений и сообщил о рекордной доле современных вооружений в стратегических ядерных силах России.

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    11 июня 2025, 12:52 • Новости дня
    Мединский предложил отправить Рютте учебник истории
    Мединский предложил отправить Рютте учебник истории
    @ Алена Бжахова/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Помощник президента России Владимир Мединский предложил отправить генеральному секретарю НАТО Марку Рютте школьный учебник истории, чтобы тот мог узнать, что в XII веке Украины не существовало.

    Мединский отметил, что Рютте ранее публично говорил о необходимости сменить переговорщиков с Украиной, сославшись на то, что среди них есть историк, разбирающийся в истории Украины XII века, передает ТАСС.

    Мединский подчеркнул, что Рютте изучал историю в университете, однако, по его словам, бывший премьер-министр Нидерландов мог бы извлечь пользу из школьного учебника, где ясно указано, что подобного государства в указанный период не было.

    До этого Рютте заявил изданию The Daily Telegraph, что жителям Британии «лучше научиться говорить по-русски», если страна не увеличит расходы на оборону до 5% ВВП.

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    11 июня 2025, 14:57 • Новости дня
    Российские фермеры начали открывать переооборудованные из коровников отели

    Tекст: Денис Тельманов

    В России на агротуристических фермах становятся популярными отели, созданные в переоборудованных советских коровниках, сообщила министр сельского хозяйства Оксана Лут.

    Российские фермеры, занимающиеся агротуризмом, начали создавать отели в переоборудованных коровниках, передает ТАСС. Министр сельского хозяйства Оксана Лут сообщила, что популярными становятся именно такие места размещения, а не современные глэмпинги, несмотря на их моду.

    По ее словам, старые коровники советских времен приводятся в порядок, и посетители часто не догадываются о прошлом зданий: «Когда в них зайдешь, и не поймешь, что это коровник, поскольку там красиво», – отметила Лут.

    Она также подчеркнула, что при переоборудовании все санитарные требования строго соблюдаются. Нововведение активно внедряется на предприятиях, где сохранились советские коровники. Сейчас есть несколько подобных объектов на территории России.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Россия достигла рекордной производительности труда в сельском хозяйстве.

    Мария Захарова отметила уникальное культурное многообразие и гостеприимство жителей Дагестана. Автомобильные путешествия по России открывают возможность исследовать страну в собственном ритме благодаря разнообразным маршрутам.

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    11 июня 2025, 21:29 • Новости дня
    Путин: Доля современных вооружений в стратегических ядерных силах составляет 95%
    Путин: Доля современных вооружений в стратегических ядерных силах составляет 95%
    @ Алексей Бабушкин/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Доля современных вооружений в стратегических ядерных силах России достигла 95%, сообщил президент Владимир Путин на совещании по вопросам госпрограммы вооружений.

    Глава государства напомнил, что подобный уровень оснащенности считается рекордным среди всех стран, обладающих ядерным арсеналом, передает РИА «Новости».

    «Сейчас доля современных образцов вооружений техники в стратегических ядерных силах составляет уже 95%. Это хороший показатель, по сути, это самый высокий из всех ядерных держав мира», – сказал президент.

    Напомним, Путин в среду проводит совещание по программе вооружений. Ранее он поставил задачу сформировать долгосрочную программу по всему комплексу систем вооружений.

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    11 июня 2025, 14:58 • Новости дня
    Россия поставила рекорд по поставкам зерна в Египет

    Россия поставила Египту более 10 млн тонн зерна за год

    Tекст: Денис Тельманов

    Российское зерно стало ключевым компонентом для хлебопекарной промышленности Египта благодаря рекордным объемам экспорта в 2024 году.

    По данным посла России в Каире Георгия Борисенко, Россия стала крупнейшим экспортером зерна в Египет по итогам 2024 года, передает ТАСС.

    Общий объем поставок превысил 10 млн тонн, что является беспрецедентным показателем для мирового рынка.

    Борисенко подчеркнул: «Россия является крупнейшим экспортером пшеницы в Египет и в прошлом году поставила сюда более 10 млн тонн. Это беспрецедентная цифра, поскольку никто в мире не покупал зерно в таких объемах и никому другому РФ не продавала столько хлеба».

    По информации дипломата, российское зерно активно применяется при производстве хлеба в Египте. Он выразил надежду на дальнейшее укрепление сотрудничества между Москвой и Каиром в аграрной сфере.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, посевная кампания в России в 2025 году проходит ускоренными темпами. Поставки гречки из России в Китай в марте выросли почти в три раза и достигли исторического максимума. Группа компаний «Дело» планирует увеличить объемы экспорта зерна в Индонезию через терминал КСК в Новороссийске.

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    11 июня 2025, 14:40 • Новости дня
    Захарова назвала абсурдом обвинения Кишинева против Русского дома

    Tекст: Валерия Городецкая

    Официальный представитель МИД Мария Захарова резко осудила заявления Кишинева о подрывной деятельности Русского дома, назвав их частью антироссийской кампании.

    Захарова назвала обвинения молдавских властей в адрес Русского дома в Кишиневе абсурдными, передает ТАСС.

    Она заявила: «Действия молдавских властей по денонсации соглашения 1998 года – это, конечно, часть антироссийской русофобской кампании режима Санду, направленной на разрушение двусторонних отношений». Захарова подчеркнула, что все обвинения в адрес России сопровождаются фейками и ложью, а также необоснованными утверждениями о вмешательстве во внутренние дела Молдавии.

    По словам Захаровой, Русский дом объявлен источником дезинформации и обвиняется в пропаганде и подрывной деятельности. Она назвала такие обвинения «неуемным бредом» и подчеркнула их абсурдность. Представитель МИД напомнила, что центр занимается исключительно гуманитарными и просветительскими проектами, а также содействует развитию культурного диалога между народами России и Молдавии.

    Захарова считает, что истинная причина подобных заявлений молдавских властей связана с подготовкой к парламентским выборам, назначенным на 28 сентября. Она отметила, что Кишинев использует тему «российской угрозы» для создания выгодных условий для голосования и отвлечения внимания общества от острых социально-экономических проблем, возникших при президенте Санду.

    Посольство России ранее назвало циничными планы властей Молдавии закрыть Русский дом.

    Молдавский оппозиционный блок «Победа» считает, что инициатива правительства Молдавии по закрытию Русского дома в Кишиневе не отвечает интересам граждан республики.

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    11 июня 2025, 21:20 • Новости дня
    Путин поручил сформировать долгосрочную программу по системам вооружений

    Путин поставил задачу сформировать долгосрочную программу по всему комплексу систем вооружений

    Путин поручил сформировать долгосрочную программу по системам вооружений
    @ Гавриил Григоров/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин начал серию специальных рабочих совещаний, посвященных рассмотрению параметров государственной программы вооружения на 2027-2036 годы, сообщил Кремль.

    «Сегодня наша задача – сформировать новую долгосрочную программу по всему комплексу систем и образцов вооружения, в том числе и прежде всего перспективных», – приводит Telegram-канал Кремля слова главы государства.

    Путин отметил необходимость максимально использовать опыт специальной военной операции и других региональных конфликтов, а также учитывать современные мировые тенденции военных технологий. Он подчеркнул, что рост числа стран, инвестирующих в развитие вооружений, свидетельствует о формировании новых центров научного и индустриального развития в условиях многополярного мира.

    Ранее Путин заявил о необходимости опережать мировые армии.

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    11 июня 2025, 13:25 • Новости дня
    В Кремле объяснили выбор третьей страны для переговоров по Украине

    Tекст: Александра Юдина

    Контакты между Россией и Украиной по вопросам урегулирования проходят на нейтральной территории, а не на национальных площадках сторон, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    Песков пояснил, что в переговорах участвуют посредники, в первую очередь среди них значатся США. По его словам, именно поэтому встречи по вопросам украинского урегулирования проходят в третьей стране, передает ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, украинский лидер Владимир Зеленский выступил против продолжения переговоров с Россией в Стамбуле, считая их «неэффективными». Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что дальнейшие переговоры с Киевом зависят от развития ситуации, несмотря на неопределенность. Глава российской делегации на переговорах с украинской стороной Владимир Мединский сравнил украинских переговорщиков с топ-менеджерами крупной корпорации.

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    11 июня 2025, 14:49 • Новости дня
    Премьер Британии оценил перспективы конфискации российских активов

    Стармер заявил о сложностях с передачей замороженных активов России Киеву

    Tекст: Валерия Городецкая

    Обсуждение возможности изъятия российских замороженных средств в Британии сопровождается сложностями и противоречиями, отметил премьер страны Кир Стармер.

    Стармер заявил о том, что вопрос конфискации российских замороженных активов обсуждается с союзниками, передает ТАСС. По его словам, это крайне сложная тема, поэтому быстрых решений ожидать не стоит.

    «Это вопрос, который рассматривается. Но это сложный вопрос. Есть много противоречивых факторов, которые необходимо учитывать при принятии решений. Мы ведем переговоры с союзниками по этому вопросу. Но я не хочу делать вид, что есть легкий ответ на этот вопрос. Это не так», – подчеркнул британский премьер.

    Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что Россия не откажется от прав на свои замороженные в ЕС активы и не перестанет их защищать.

    Верховный представитель ЕС Кая Каллас сообщала, что некоторые страны ЕС категорически не согласны с предложением использовать замороженные российские активы для поддержки Украины.

    Между тем Еврокомиссия запросила дополнительные 2,1 млрд евро прибыли от замороженных в центральных депозитариях активов России для поддержки Киева.

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    11 июня 2025, 14:51 • Новости дня
    Захарова: Израиль опроверг передачу комплексов Patriot Киеву

    Tекст: Валерия Городецкая

    Официальный представитель МИД Мария Захарова рассказала о полученных от Израиля разъяснениях по поводу заявлений о передаче ПВО Patriot украинской стороне.

    По ее словам, МИД Израиля опроверг информацию о передаче Украине комплексов противовоздушной обороны Patriot, полученных ранее от США, передает ТАСС.

    Захарова подчеркнула: «Мы получили разъяснения МИД Израиля о том, что данные утверждения не соответствуют действительности».

    Ранее посол Израиля на Украине Михаил Бродский заявил, что израильские комплексы Patriot, ранее находившиеся на вооружении страны с 1990-х годов, были переданы Киеву для поддержки украинской ПВО. Позже МИД Израиля опроверг это заявление.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что ошибка посла в Киеве может стоить Израилю отношений с Россией.

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    11 июня 2025, 19:15 • Новости дня
    Путин провел телефонный разговор с Мирзиеевым

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с узбекистанским коллегой Шавкатом Мирзиеевым, сообщили в Кремле.

    В ходе беседы главы государств положительно оценили успешное проведение IV Ташкентского международного инвестиционного форума, отметив активное участие российской делегации, сообщается в Telegram-канале Кремля.

    В ходе беседы также обсуждались практические вопросы реализации ряда двусторонних экономических и энергетических проектов. Мирзиеев отдельно поздравил Путина и россиян с приближающимся Днем России, подчеркнув важность развития дружественных отношений между странами.

    На прошлой неделе Путин и Мирзиеев по телефону подчеркнули успешные итоги выставки «Иннопром» в Ташкенте. В декабре лидеры обсудили Сирию и Украину.

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      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

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