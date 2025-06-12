Дроноводы доставили флаг России в Херсон

Россия и Украина начали обмен телами погибших солдат

Tекст: Валерия Городецкая

По информации из его Telegram-канала, Москва передала украинской стороне 1212 тел военнослужащих Вооруженных сил Украины. Взамен российская сторона получила 27 тел погибших бойцов Вооруженных сил России.

«Началась передача тел погибших солдат в соответствии со стамбульскими договоренностями. Украинской стороне мы передали 1212 тел солдат ВСУ. Нам вернули 27 погибших бойцов ВС РФ. Теперь их можно будет предать земле по-христиански. Работа продолжится все эти дни», – написал Мединский.

Кроме того, он объявил, что в четверг Россия и Украина приступят к срочным «санитарным обменам», предусматривающим передачу тяжелораненых военнопленных с линии фронта.

Минобороны России ранее призвало Киев оперативно принять решение по обмену. Минобороны также сообщило, что Украина решила отложить обмен на неопределенный срок, несмотря на договоренности в Стамбуле и готовность России.

Мединский объяснял, что Киев не принимает тела погибших военных, поскольку не желает признавать масштаб потерь, а выделенные на компенсации средства уже израсходованы.