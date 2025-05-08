  • Новость часаНачалось объявленное Путиным перемирие к 80-летию Победы
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    Страны Прибалтики стали морить голодом русских пенсионеров
    ФСБ рассекретила дело расстрелявшего тысячи граждан СССР литовца
    В Москве суд ликвидировал организацию узбекской диаспоры
    Почему атакуют наш День Победы. Разбор мотивации врагов России
    Вайно назвал наступление СССР, а не ядерные бомбежки причиной капитуляции Японии
    Вучич записал обращение на Красной площади в Москве
    В МИД России озвучили главное препятствие к перемирию на Украине
    В Москве объяснили решение Алиева не приезжать на 9 Мая
    Мерц заявил об отсутствии оснований для выплаты репараций Польше
    Мнения
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Визит Си Цзиньпина на Парад – это про ценности

    При всех отличиях подходов России и Китая к решению широкого круга вопросов в самом важном подходы Москвы и Пекина совершенно одинаковые – в мире не может быть узкой группы государств, навязывающих свои интересы всем остальным.

    7 комментариев
    Анна Долгарева Анна Долгарева Можно ли герою бить жену

    Перевешивает ли один ранее совершенный благородный поступок последующие, не столь благородные? Или корректнее все же рассматривать сумму всего совершенного? Если совсем упростить, то переформулировать можно так: является ли участие в СВО индульгенцией на любые совершаемые после нее поступки?

    19 комментариев
    Дмитрий Грунюшкин Дмитрий Грунюшкин Современное кино снова начинает чувствовать войну

    Когда Никулин бросает гранату, ты понимаешь, что это не пожилой актер в гимнастерке, а реальный фронтовик. Причем не артист с фронтовым опытом, а именно рядовой Некрасов, на которого прет танк. И контуженный Николай Стрельцов совсем не похож на Штирлица.

    11 комментариев
    8 мая 2025, 08:40 • Новости дня

    Президент Эфиопии прилетел в Москву на празднование Дня Победы

    Президент Эфиопии Тайе Ацкеселассие прибыл на торжества 80-летия Победы

    Tекст: Елизавета Шишкова

    В канун юбилея Победы в Великой Отечественной войне в столицу России прибыл лидер Эфиопии Тайе Ацкеселассие, присоединившись к зарубежным гостям.

    Президент Эфиопии Тайе Ацкеселассие прибыл в Москву на торжественные мероприятия по случаю 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, передает РИА «Новости». О визите главы африканского государства сообщил телеканал «Россия 24» в прямом эфире.

    Мероприятия, посвященные юбилейной дате, традиционно проходят в российской столице с участием зарубежных лидеров. В нынешнем году на параде Победы ожидается присутствие делегаций из Китая, Венесуэлы, Бразилии, Сербии, Словакии и Республики Сербской Боснии и Герцеговины.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, лидер КНР Си Цзиньпин прилетел в российскую столицу для участия в праздничных мероприятиях ко Дню Победы.

    Президент Сербии после прибытия в Москву записал обращение с Красной площади и подчеркнул, что его не волнует мнение других государств о визите в Москву.

    Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что примет участие в параде, посвященном Дню Победы 9 мая в Москве.

    7 мая 2025, 19:20 • Новости дня
    В Москве объяснили решение Алиева не приезжать на 9 Мая

    Tекст: Евгения Караваева

    Президент Азербайджана Ильхам Алиев пропустит торжества по случаю 80-летия Победы в Москве, поскольку будет занят на мероприятиях, посвященных его отцу – Гейдару Алиеву.

    Президент Азербайджана Ильхам Алиев не примет участия в московских мероприятиях, посвященных 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщил помощник президента России Юрий Ушаков в беседе с журналистом Life Александром Юнашевым, передает «Интерфакс».

    Ушаков уточнил причину отказа, отметив: «Поступило такое сообщение, что Алиев не прилетит, к сожалению. Объяснили так, что он должен принять участие во внутренних мероприятиях, посвященных Гейдару Алиеву».

    Азербайджан в этот период традиционно отмечает годовщину со дня рождения бывшего президента страны Гейдара Алиева.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в российскую столицу начали прибывать иностранные лидеры, которые планируют при  участие в торжествах по случаю 80-й годовщины Победы в Великой отечественной войне. Ожидается, что более двух десятков руководителей государств посетят 9 мая парад Победы на Красной площади.


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    7 мая 2025, 10:21 • Новости дня
    Berliner Zeitung призвала Мерца приехать 9 мая в Москву
    Berliner Zeitung призвала Мерца приехать 9 мая в Москву
    @ Florian Gaertner/imago-images.de/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Немецкое издание Berliner Zeitung предложило канцлеру Германии Фридриху Мерцу совершить дипломатический визит в Москву в День Победы, чтобы продемонстрировать «смелость».

    Призыв канцлеру Германии Фридриху Мерцу совершить визит в Москву 9 мая озвучила газета Berliner Zeitung. Издание считает, что Мерц должен показать дипломатическую смелость, прилетев в Россию в День Победы. Отмечается, что визит не должен быть посвящен параду, а может сопровождаться посещением мемориалов памяти жертв войны и встречей с немецкими предпринимателями.

    Авторы публикации подчеркивают, что Мерц может использовать поездку для выражения сочувствия жертвам войны. В статье отмечается, что возможная встреча с президентом России Владимиром Путиным должна сопровождаться жесткой позицией по вопросам мирного урегулирования на Украине.

    В комментарии издания говорится: «Мерц должен сказать Путину: «Европа хочет добиться устойчивого перемирия. Давайте договоримся». Кроме того, подчеркивается важность контактов Мерца с немецким бизнесом, продолжающим работать в России, несмотря на санкции.

    Ранее Фридрих Мерц получил пост канцлера Германии по итогам второго тура голосования в парламенте.

    В Кремле заявили об отсутствии у Мерца намерения улучшать отношения с Россией.

    Газета ВЗГЛЯД также разбиралась, чем грозит ФРГ смена власти.

    Коментарии (11)
    6 мая 2025, 21:01 • Видео
    Трамп выбрал преемников. Кто эти люди?

    Президент США Дональд Трамп заявил, что его преемником может стать вице-президент Джей Ди Вэнс или глава Госдепа Марко Рубио. Вэнс – это хороший выбор. Рубио – очень плохой.

    Коментарии (0)
    8 мая 2025, 00:57 • Новости дня
    Вучич записал обращение на Красной площади в Москве

    Tекст: Денис Тельманов

    Президент Сербии после прибытия в Москву записал обращение с Красной площади, отметив, что его не волнует мнение других государств относительно своего приезда в российскую столицу.

    Президент Сербии Александр Вучич записал обращение на Красной площади в Москве, передает «Коммерсант». В ходе видеообращения Вучич заявил, что не обращает внимания на реакцию иностранных государств по поводу своего визита в Россию.

    Президент Сербии отметил, что его не выбирают ни в Риге, ни в Таллине, ни в Вильнюсе, ни в других столицах. Он выразил уверенность, что Сербия останется на европейском пути, и добавил: если кто-то захочет наказать, пусть наказывают его лично.

    Вучич сообщил, что 8 мая проведет переговоры с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым, а 9 мая, перед встречей с президентом России Владимиром Путиным, встретится с председателем КНР Си Цзиньпином. Сербский лидер намерен встретиться и с патриархом Кириллом, чтобы вручить ему орден.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, сербский президент прибыл в Москву для участия в мероприятиях, посвященных 80-летию Победы.

    Ране министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал закрытие воздушного пространства рядом европейских стран для иностранных лидеров, желающих попасть в Москву ко Дню Победы, позором. Маршрут перелета Вучича из Белграда предусматривал остановку в Баку для дозаправки. Другой европейский лидер, планирующий принять участие в параде Победы в Москве, премьер-министр Словакии Роберт Фицо, заявил о запрете Эстонией пролета его спецборта над своей территорией.

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    8 мая 2025, 01:15 • Новости дня
    Вайно назвал наступление СССР, а не ядерные бомбежки причиной капитуляции Японии

    Tекст: Денис Тельманов

    Руководитель администрации президента России Антон Вайно отметил, что решающим фактором капитуляции Японии в 1945 году стало наступление советских войск на Дальнем Востоке, а не ядерная бомбардировка городов Хиросима и Нагасаки американцами.

    Сброс США ядерных бомб на Хиросиму и Нагасаки не был для Японии определяющим при принятии решения о капитуляции, указывает Антон Вайно в сборнике статей Совбеза РФ «К 80-летию Великой Победы», передает ТАСС. Глава администрации президента подчеркнул, что в первую очередь советское наступление, приведшее к разгрому Квантунской армии, сыграло роль в капитуляции Японии и перечеркнуло планы Токио по переброске сил для обороны против союзников.

    Он напомнил, слова тогдашнего премьер-министра Японии Кантаро Судзуки, который признавал, что японцы испытали большое потрясение от атомной бомбардировки, однако вступление СССР в войну сделало продолжение войны невозможным.

    Вайно отметил, что после ядерных ударов по Японии США начали искажать суть тех событий, оправдывая свои действия необходимостью скорейшего завершения войны, хотя соотношение сил между США и Японий и так указывало на превосходство американцев.

    По словам руководителя администрации президента РФ, в этих обстоятельствах удары по Хиросиме и Нагасаки «по сути, представляли собой натурное испытание ядерного оружия при ударе по городским агломерациям» и были варварским актом. Вайно озвучил мнение историков, что эти действия преследовали цель подтвердить «растущие гегемонистские устремления США».

    Напомним, в августе 1945 года пилоты американских ВВС сбросили атомные бомбы на японские города Хиросима и Нагасаки. Подавляющее большинство жертв были мирными жителями. Примечательно, что на ежегодных траурных церемониях в память о жертвах ядерных взрывов японские официальные лица воздерживаются от упоминания, что бомбардировки были осуществлены США.

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    8 мая 2025, 00:52 • Новости дня
    Началось объявленное Путиным перемирие к 80-летию Победы

    Началось объявленное Путиным трехдневное перемирие к 80-летию Победы

    Tекст: Денис Тельманов

    С полуночи 8 мая вступило в силу объявленное на трое суток президентом России Владимиром Путиным перемирие в дни празднования 80-летия дня Победы. При этом российские войска готовы отражать возможные атаки украинской стороны.

    Россия прекратила боевые действия на 72 часа в рамках перемирия, объявленного президентом Владимиром Путиным в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, передает ТАСС. Перемирие началось с полуночи 8 мая и завершится в полночь 11 мая.

    Российская сторона подчеркнула, что Вооруженные силы России готовы отразить возможные атаки в случае нарушений перемирия со стороны Украины. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что позиция Кремля по ранее объявленному перемирию остается неизменной, дополнительных указаний не поступало.

    Вооруженные силы Украины вечером 7 мая совершили массированную атаку беспилотниками на российские регионы. ПВО уничтожила БПЛА противника в том числе над Москвой.

    Это третье перемирие, объявленное за время спецоперации на Украине. Первое проходило в январе 2023 года по случаю Рождества, второе – в апреле в связи с Пасхой. В обоих случаях украинская сторона нарушала условия прекращения огня.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что единственным препятствием к перемирию остается Киев, который нарушает договоренности и не желает серьезно обсуждать условия долгосрочного прекращения огня.

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    7 мая 2025, 12:45 • Новости дня
    Вучич отправился в Москву на празднование 80-летия Победы

    Президент Сербии Вучич отправился в Москву на празднование 80-летия Победы

    Вучич отправился в Москву на празднование 80-летия Победы
    @ Михаил Метцель/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Президент Сербии Александр Вучич после переговоров в Белграде с послом России Александром Боцан-Харченко отправился в Москву на празднование 80-летия Победы и встречу с Владимиром Путиным, сообщил портал Informer.

    По данным портала, сербский президент Александр Вучич выехал в Москву после утренней встречи с послом России Александром Боцан-Харченко, передает ТАСС.

    Отмечается, что Вучич примет участие в торжествах по случаю 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, а также в военном параде 9 мая.

    Портал Informer сообщает, что Вучич также запланировал переговоры с президентом России Владимиром Путиным в ходе своего визита. Главу Сербии ожидают на официальных мероприятиях, связанных с празднованием Дня Победы, которые состоятся в столице России.

    Ранее латвийские и литовские власти запретили пролет сербскому самолету, на борту которого должен был находиться президент Сербии Александр Вучич.

    Еврокомиссия предупредила Сербию о том, что визит Вучича в Москву на День Победы может осложнить переговоры по вступлению в Евросоюз.

    Министр финансов Сербии заявил, что Александр Вучич намерен приехать в столицу России на памятные мероприятия, несмотря на недавнее недомогание.

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    7 мая 2025, 09:41 • Новости дня
    Жители США и Европы заявили о страхе перед началом мировой войны в ближайшие годы

    Guardian: Жители США и Европы выразили опасения из-за мировой войны в ближайшие годы

    Жители США и Европы заявили о страхе перед началом мировой войны в ближайшие годы
    @ REUTERS

    Tекст: Ирма Каплан

    Опросы общественного мнения показали, что многие американцы и западноевропейцы опасаются глобального разрушительного конфликта в течение ближайшего десятилетия, пишет Guardian.

    Опросы общественного мнения показали, что американцы и западноевропейцы, спустя 80 лет после окончания Второй мировой войны, опасаются еще более разрушительного третьего  глобального конфликта в ближайшее десятилетие, а вероятной причиной его считается напряженность в отношениях с Россией, пишет британская Guardian.

    Опрос компании YouGov показал, что подавляющее большинство населения считает события во время и до Второй мировой войны актуальными сегодня, поэтому о них необходимо рассказывать молодому поколению.

    «От 41% до 55% респондентов в пяти опрошенных европейских странах: Великобритании, Франции, Германии, Италии и Испании, заявили, что, по их мнению, новая мировая война очень или довольно вероятна в ближайшие 5-10 лет, и это мнение разделяют 45% американцев», – сказано в отчете.

    Большинство респондентов (от 68% до 76%) признались, что в любом новом конфликте ожидают применения ядерного оружия, а от 57% до 73% заявили, что третья мировая война приведет к большим человеческим жертвам, чем в 1939-1945 годах. Многие (от 25% до 44%) считали, что это убьет большинство людей в мире.

    Три четверти западноевропейцев и почти 70% американцев считают Россию наиболее вероятной причиной нового мирового конфликта. Значительное число опрошенных видит угрозу в исламском терроризме и напряженных отношениях с США. В частности, большинство жителей Испании, Германии и Франции рассматривают отношения с Вашингтоном как риск для мира в Европе.

    Почти 90% жителей Запада считают важным преподавание истории Второй мировой войны в школах, а 72-87% отмечают актуальность этих событий для современности. Вклад США в победу над нацизмом преувеличивают 40-52% опрошенных, тогда как роль Советского Союза отмечают лишь 17-28% респондентов, отмечено в результатах опроса.

    Компания YouGov опрашивала респондентов 3-16 апреля 2025 года. Среди более чем семи тыс. взрослых жителей нескольких стран – 1622 гражданина Великобритании, 1081 – Франции, 2318 – Германии, 1023 – Италии, 1051 – Испании и 1152 гражданина США.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, российский министр иностранных дел Сергей Лавров отмечал, что руководство США высказывается против развития глобального военного конфликта. Кроме того, секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу заявил, что планы по введению на Украину военного контингента под видом миротворцев грозят прямым столкновением НАТО и России, что может обернуться третьей мировой войной.

    При этом генсекретарь Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) Имангали Тасмагамбетов на международной научно-практической конференции «Вклад народов государств – членов ОДКБ в Победу в Великой Отечественной войне» в Центральном музее Вооруженных сил России в апреле отмечал, что период нынешних перемен в мировой политике сопровождается угрозой нового масштабного военного конфликта с учетом наличия ядерного оружия.

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    8 мая 2025, 01:35 • Новости дня
    Мерц заявил об отсутствии оснований для выплаты репараций Польше со стороны ФРГ

    Мерц объявил об окончательном прекращении споров с Польшей о репарациях

    Tекст: Денис Тельманов

    Берлин подчеркнул, что все юридические аспекты польских репарационных претензий больше не подлежат пересмотру, однако совместные проекты возможны.

    Вопрос репараций Польше от Германии юридически закрыт, заявил канцлер ФРГ Фридрих Мерц на пресс-конференции с премьер-министром Польши Дональдом Туском, передает ТАСС. Мерц отметил, что правовые вопросы репараций считаются урегулированными и не подлежат возобновлению.

    Он уточнил, что это не исключает возможности реализации совместных польско-германских проектов, которые могут компенсировать ущерб, нанесенный во время Второй мировой войны. Дональд Туск, в свою очередь, подтвердил, что Польша больше не будет настаивать на выплате репараций Германией.

    Ранее польские власти, представлявшие партию «Право и справедливость», представили в 2022 году доклад о потерях страны и потребовали от Германии выплатить 6,2 трлн злотых (около 1,5 трлн долларов). Однако правительство Германии всегда подчеркивало отсутствие оснований для выплат, ссылаясь на отказ Польши от репараций в 1953 году. Новое польское руководство отказалось от финансовых требований и предложило искать альтернативные формы компенсации.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава МИД Польши Радослав Сикорский заявил, что Польша не будет требовать от Германии репараций за ущерб времен Второй мировой войны, но ожидает морального признания вреда.

    Польские власти ранее попросили ООН создать специальную платформу для диалога с Германией по вопросу репараций. Варшава перешла от требований многомиллионных выплат к угрозам Берлину, но эти действия связаны с попыткой польских политиков решить внутренние и внешние задачи.

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    7 мая 2025, 18:22 • Новости дня
    Самолет Си Цзиньпина приземлился в Москве
    Самолет Си Цзиньпина приземлился в Москве
    @ Petrov Sergey/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Лидер КНР Си Цзиньпин прилетел в российскую столицу для участия в праздничных мероприятиях, посвященных Дню Победы.

    Самолет китайского лидера приземлился в аэропорту Внуково-2, передает РИА «Новости». Китайский лидер прибыл в Москву около 18:00 мск.

    В рамках визита Си Цзиньпин примет участие в праздничных мероприятиях, посвященных Дню Победы. Ожидается, что программа пребывания главы КНР в России продлится с 7 по 10 мая.

    В среду председатель КНР Си Цзиньпин отправился из Пекина в Москву для участия в праздновании 80-летия Победы.

    Еврокомиссия «приняла к сведению» поездку главы КНР Си Цзиньпина в Россию, заявил представитель организации Анвар аль-Ануни на брифинге в Брюсселе. Ранее глава дипслужбы ЕС Кая Каллас пригрозила последствиями за поездку на парад Победы в Москву.

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    7 мая 2025, 17:59 • Новости дня
    Вучич прилетел в Москву на торжества ко Дню Победы

    Александар Вучич прибыл в Москву для участия в юбилейных мероприятиях

    Tекст: Евгения Караваева

    Сербский президент прибыл в российскую столицу, чтобы принять участие в событиях, приуроченных к 80-летию Победы.

    Президент Сербии Александар Вучич прилетел в Москву для участия в праздничных мероприятиях, посвященных 80-летию Победы, передает ТАСС.

    Во время визита в Россию у сербского лидера также запланирована личная встреча с президентом России Владимиром Путиным.

    Самолет с президентом Вучичем делал остановку в Баку. Посадку воздушного судна объяснили необходимостью дозаправки. После этого самолет Вучича вылетел в российскую столицу.

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    7 мая 2025, 09:12 • Новости дня
    ФСО раскрыла неизвестные детали подписания капитуляции нацистской Германией

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В Федеральной службе охраны раскрыли исторические детали подписания итогового Акта о капитуляции Германии, отметив, что Москва не согласилась с порядком утверждения документа.

    Историческими подробностями подписания итогового Акта о капитуляции Германии поделился советник директора ФСО Сергей Девятов, передает ТАСС. Он напомнил, что идея безоговорочной капитуляции Германии была сформулирована президентом США Франклином Рузвельтом еще в январе 1943 года и стала позицией всех стран Антигитлеровской коалиции.

    Перед общей капитуляцией была серия частных: сначала капитулировали группы армий в Италии, Берлине, Голландии, Дании, Шлезвиг-Гольштейне, Северо-Западной Германии, а также в Баварии и Западной Австрии.

    Общий итоговый Акт был подписан 7 мая 1945 года в 2.41 во французском Реймсе. Документ обязывал немецких военных прекратить сопротивление и сдаться союзникам. От Германии его подписал генерал-полковник Альфред Йодль, от СССР – генерал-майор Иван Суслопаров, от США – генерал-лейтенант Уолтер Беделл Смит, а от Франции – Франсуа Севез.

    При этом советское руководство не одобрило процедуру подписания, так как текст не был согласован с СССР и, по мнению Москвы, отодвигал вклад страны на второй план. Девятов отметил, что Суслопаров подписал документ по собственной инициативе без согласования с Кремлем, добавив оговорку, что возможен другой акт по требованию союзников.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ФСБ рассекретила документы о преступлениях нацистов в Молдавии. В Крыму рассекретили документы о поимке немецкого генерала Йенеке. ФСБ раскрыла данные о преступлениях немецких фашистов в Донецке.

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    7 мая 2025, 12:51 • Новости дня
    Американскую блогершу четырежды блокировали за рассказы о России
    Американскую блогершу четырежды блокировали за рассказы о России
    @ t.me/sasha_meets_russia

    Tекст: Александра Юдина

    Американская блогер Александра Йост, ведущая YouTube-канал Sasha Meets Russia, рассказала, что ее аккаунт блокировали четыре раза из-за публикации контента о России.

    По словам Йост, она наполовину русская, наполовину американка, выросла в США, но уже три года живет в России. Блогер заявила, что ее канал четыре раза блокировали за освещение реальной жизни в России, передает РИА «Новости».

    Йост также рассказала, что для нее очень важно не дать забыть о роли Советского Союза в победе над фашизмом, поскольку ее предки воевали в Великой Отечественной войне.

    Она подчеркнула, что недавно Дональд Трамп заявил, будто только США вложили больше всего в победу во Второй мировой войне, но на самом деле решающую роль сыграл Советский Союз: «Я это знаю, мы это помним, и это надо рассказывать».

    Блогер добавила, что в американской школе учителя либо не говорили о роли России во Второй мировой войне, либо распространяли ложную информацию.

    По ее словам, учителя перестали поднимать эту тему в ее присутствии, чтобы не слушать ее правдивые комментарии.

    Газета ВЗГЛЯД объясняла, почему прозападная идеология несовместима с памятью о Победе.

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    7 мая 2025, 09:55 • Новости дня
    Захарова обвинила Трампа в гиперболизации роли США во Второй мировой войне

    Tекст: Александра Юдина

    Официальный представитель МИД Мария Захарова прокомментировала заявления президента США Дональда Трампа о роли США во Второй мировой.

    По ее словам, Дональд Трамп склонен преувеличивать роль США во Второй мировой войне и делать на этом политическую карьеру, передает радио Sputnik.

    Захарова отметила, что Трамп всегда был склонен к гиперболизации и эмоциональному подходу.

    Захарова также выразила мнение, что США переживают не только экономический и политический, но и глубокий нравственный кризис.

    По ее словам, американский народ плохо знает собственную историю и даже хуже мировой географии.

    Ранее президент США Дональд Трамп принял решение объявить 8 мая Днем победы во Второй мировой войне.

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    7 мая 2025, 13:25 • Новости дня
    В Кремле назвали абсурдными ограничения на перелет Вучича и Фицо

    Tекст: Александра Юдина

    Решение Польши и прибалтийских государств закрыть воздушное пространство для президента Сербии Александра Вучича и премьера Словакии Роберта Фицо при посещении парада Победы в Москве – продолжение абсурдной русофобской линии, заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

    По словам Пескова, «эти страны продолжают свою абсурдную политику, исполненную русофобства. Причем проецируют эту политику даже на своих коллег по Европе, по европейским делам», передает ТАСС.

    Он также отметил, что Кремль замечает серьезные разногласия среди стран Евросоюза, комментируя ситуацию с отказом Польши и Прибалтики пропустить самолет с лидерами Сербии и Словакии.

    «В ЕС воочию вызревают очень сильные, серьезные противоречия», – подчеркнул Песков.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Сербии Александр Вучич после переговоров в Белграде с послом России Александром Боцан-Харченко отправился в Москву на празднование 80-летия Победы и встречу с Владимиром Путиным.

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    7 мая 2025, 11:41 • Новости дня
    Токаев призвал не искажать историческую правду о войне

    Tекст: Александра Юдина

    Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил о недопустимости искажения исторической правды о Великой Отечественной войне и важности Победы.

    Президент Казахстана во время военного парада отметил особую важность сохранения истины о событиях Великой Отечественной войны и Победе, передает ТАСС.

    Также глава государства отметил, что «недопустимо искажение исторической правды о войне и значении Великой Победы» и назвал защиту национальных интересов ключевой задачей Казахстана в условиях глобальной нестабильности.

    Ранее президент Владимир Путин также назвал День Победы триумфом советского и российского народа. Он также отметил важность защиты исторической правды и противодействия неонацизму.

    Газета ВЗГЛЯД объясняла, почему прозападная идеология несовместима с памятью о Победе.

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    ОПЕК+ бьет по нефтяным ценам ради сохранения сделки

    ОПЕК+ снова удивила рынки, заявив о более высоком повышении добычи не только в мае, но и в июне. В итоге мировые цены на нефть даже обвалились до четырехлетнего минимума. Однако ОПЕК+ таким образом пытается, наоборот, спасти мировой нефтяной рынок от действительно шокового сценария. Что может быть еще хуже нефтяных цен ниже 60 долларов за баррель? Подробности

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    Смена власти в Германии не сулит ничего хорошего

    В ФРГ представлены все министры нового правительства, скоро они приступят к обязанностям. Но уже на этом этапе партия нового канцлера – лидера ХДС Фридриха Мерца – уступает по популярности «Альтернативе для Германии». Поэтому в Берлине начали процесс по запрету главной оппозиционной силы страны. Чего еще ждать от Мерца? Подробности

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    Киев задумал новую провокацию в Курской области

    После поражения в Курской области ВСУ пытаются атаковать регион с нового направления – с территории Сумской области они совершают вылазки в направлении Теткино и Нового Пути. В чем заключается замысел противника в этом районе и как Россия могла бы решить проблему «набегов» ВСУ на приграничье? Подробности

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    США хотят превратить «Северные потоки» в бизнес-козырь

    Президент Дональд Трамп заявил, что может назвать тех, кто стоит за диверсией по подрыву российских газопроводов «Северный поток». Он также отверг версию о причастности к этому России. Как отмечают эксперты, США заинтересованы получить контроль над газопроводом, чтобы контролировать поставки энергоресурсов в Европу. Поэтому информация о заказчиках и исполнителях диверсии дает Трампу дополнительные возможности для реализации этого бизнес-проекта. Подробности

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    Режим Зеленского доказал свою антихристианскую сущность

    Спецслужбы Украины продолжают организовывать покушения на видных деятелей России. В этот раз ФСБ удалось предотвратить теракт в отношении митрополита Симферопольского и Крымского Тихона. Эксперты отмечают, что для украинских властей расправы над христианским духовенством стали нормой, а вице-премьер Сербии Александр Вулин назвал покушение атакой на весь православный мир. Какую цель преследовал Киев, планируя это преступление? Подробности

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    • Трамп выбрал преемников. Кто эти люди?

      Президент США Дональд Трамп заявил, что его преемником может стать вице-президент Джей Ди Вэнс или глава Госдепа Марко Рубио. Вэнс – это хороший выбор. Рубио – очень плохой.

    • В Германии меняется власть. Что дальше?

      Во вторник Германия должна получить новое правительство во главе с Фридрихом Мерцем – политиком, которому везет как утопленнику. Утащит ли он Германию на дно вместе с собой?

    • Украинские изуверы против русских детей

      Видный деятель украинской интеллигенции Богдан Бенюк призвал пороть детей за употребление русских слов и силой вбивать в них любовь к украинской культуре. Стоит признать, выступил он вовремя.

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    • Стратегическое значение Арктики для развития всей России

      Арктика важна для России вовсе не только как крупнейшая кладовая нефти, газа и других ископаемых. О том, какое значение арктические территории имеют для развития всей России и какие планы поставлены по их освоению – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Как распознать телефонных мошенников

      Кем представляются телефонные мошенники, что они говорят потенциальным жертвам, какие инструкции просят исполнить и что нельзя делать при общении с ними – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Характеристики и особенности гиперзвукового ракетного комплекса «Орешник»

      Применение гиперзвуковой ракеты «Орешник» открыло новую эру в сфере вооружений. И хотя подробности тактико-технических характеристик нового вида оружия по понятным причинам держатся в секрете, их основные параметры уже заявлены. О том, что умеет «Орешник» – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

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    • Германские элиты вспомнили нацистское прошлое

      «Покрытый коричневыми пятнами Евросоюз под предлогом, как они это формулируют, угрозы с востока, как когда-то Третий рейх, ремилитаризируется, готовится к войне, не скрывает этого и называет нашу страну врагом. Уроки истории они явно не выучили», – заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

    • Трамп заставил Зеленского подписать кабальную сделку по украинским минеральным ресурсам

      США и Украина подписали ресурсное соглашение, которое обсуждали с февраля. В Белом доме заявили, что сделка по ископаемым позволит Киеву расплатиться с США за помощь. Однако последствия заключенного соглашения Киеву еще предстоит осознать.

    • Мечты о НАТО ускользают из рук Зеленского

      Только члены НАТО могут налагать вето на вступление Украины в альянс, заявляет глава киевского режима. Тем самым он дает понять, что по-прежнему надеется добиться вступления Украины в НАТО. Однако руководители и США, и ряда других ведущих стран альянса уже открыто заявляют, что Украину в НАТО не возьмут.

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    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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