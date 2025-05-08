Президент Эфиопии прилетел в Москву на празднование Дня Победы

Президент Эфиопии Тайе Ацкеселассие прибыл на торжества 80-летия Победы

Tекст: Елизавета Шишкова

Президент Эфиопии Тайе Ацкеселассие прибыл в Москву на торжественные мероприятия по случаю 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, передает РИА «Новости». О визите главы африканского государства сообщил телеканал «Россия 24» в прямом эфире.

Мероприятия, посвященные юбилейной дате, традиционно проходят в российской столице с участием зарубежных лидеров. В нынешнем году на параде Победы ожидается присутствие делегаций из Китая, Венесуэлы, Бразилии, Сербии, Словакии и Республики Сербской Боснии и Герцеговины.

Как писала газета ВЗГЛЯД, лидер КНР Си Цзиньпин прилетел в российскую столицу для участия в праздничных мероприятиях ко Дню Победы.

Президент Сербии после прибытия в Москву записал обращение с Красной площади и подчеркнул, что его не волнует мнение других государств о визите в Москву.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что примет участие в параде, посвященном Дню Победы 9 мая в Москве.