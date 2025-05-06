Песков заявил о настрое Киева продолжать боевые действия после ночной атаки БПЛА

Tекст: Елизавета Шишкова

Москва ориентируется на защиту граждан от попыток Киева атаковать мирную инфраструктуру, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает ТАСС.

По его словам, ночная атака беспилотников украинскими силами подтверждает, что руководство на Украине не настроено на мирное урегулирование и намерено продолжать боевые действия.

Песков отметил: «Киевский режим продолжает демонстрировать свой подход, свою позицию. Позиция эта ориентирована на продолжение войны». Представитель Кремля добавил, что удары направляются по объектам гражданской инфраструктуры.

Песков также заявил, что российская система ПВО и противодронной обороны показала свою эффективность. «Слава богу, создана эффективная система противодронной обороны, противовоздушной обороны. Здесь наши военные делают славную работу», – отметил он.

Как писала газета ВЗГЛЯД, российские средства ПВО уничтожили и перехватили 105 украинских беспилотников самолетного типа над одиннадцатью регионами России, включая Московскую и Брянскую область.

ПВО также уничтожила 19 беспилотников, летевших на Москву. Обломки одного из беспилотников упали на Каширское шоссе в Москве.