То, что для них было семейной драмой, для нас стало вопросом существования нашей страны и нашего народа. А вот по этому вопросу между тогдашним Гитлером и каким-нибудь сегодняшним Макроном нет принципиальных разногласий: разумеется, хорошо бы этих русских оттеснить куда-нибудь подальше, за Волгу, за Урал, в Сибирь.0 комментариев
Пленный ВСУ рассказал о гибели сослуживца от украинского дрона
Пленный ВСУ сообщил о гибели сослуживца от удара украинского дрона при эвакуации
Во время эвакуации украинских военных с линии фронта в районе Комара один из солдат ВСУ погиб в результате удара собственного дрона, заявил украинский пленный.
Пленный солдат 23-й отдельной механизированной бригады ВСУ Иван Бобрушко рассказал, что эвакуация происходила при участии российских военных на двух мотоциклах. Один из украинских военнослужащих сел на первый мотоцикл с российским солдатом, а сам Бобрушко – на второй, передает ТАСС.
Первый мотоцикл, на котором находился сослуживец Бобрушко, настиг украинский дрон, ему попало в спину, в результате чего тот погиб на месте.
Ранее пленный украинский солдат Владислав Белопольский рассказал, что его группа была обстреляна украинской артиллерией по ошибке при передвижении к заданной точке.
Инструктор штурмовой бригады группировки «Восток» заявил о случаях, когда снайперы ВСУ стреляли в своих сослуживцев, пытавшихся сдаться в плен российским военным во Времевке.