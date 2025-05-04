  • Новость часаПутин: У России достаточно сил для доведения СВО до логического завершения
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    Владимир Можегов Владимир Можегов Технократы – мотор американского консервативного поворота

    За «технофеодализмом» лежат довольно старые идеи, уходящие корнями в 1930-е. Именно на эти годы пришелся недолгий, но яркий взлет «Техната». Кстати, дедушка Маска был одним из вдохновенных последователей «Техната» и даже возглавлял его канадское отделение. Не обошли идеи технократизма стороной и СССР.

    0 комментариев
    Сергей Лебедев Сергей Лебедев Как России использовать переход мира от баланса сил к балансу угроз

    Отношения России и США, скорее всего, останутся как минимум напряженными – неважно, произойдет это после следующих выборов или раньше. Принимая во внимание геополитический вес коллективного Запада, России следует продолжить выстраивать сеть альянсов и соглашений на Глобальном Юге.

    4 комментария
    Андрей Колесник Андрей Колесник Современная война вернула древние боевые практики

    Я много раз разговаривал с участниками СВО – бойцами специальных подразделений, в том числе с теми, которых сам когда-то тренировал. Опыт боевых единоборств многим спасал жизнь. Перед нами запрос на широкое обучение штурмовиков армейскому рукопашному бою.

    14 комментариев
    4 мая 2025, 14:26 • Новости дня

    Путин заявил о попытке Запада спровоцировать Россию ракетами НАТО

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин в документальном фильме Саиды Медведевой и Павла Зарубина «Россия. Кремль. Путин. 25 лет» на телеканале «Россия 1» рассказал о попытках западных стран спровоцировать Москву нанесением ракетных ударов по территории страны ракетами НАТО.

    Зарубин в ходе общения с президентом обратил внимание, что за три года СВО Запад постоянно пытался провоцировать Россию, бил ракетами НАТО по территориям РФ. В связи с этим у жителей страны появилось желание «шарахнуть в ответ». «Почему [мы проявляли] вот такое хладнокровие эти три года? Потому что все бы <…> завершилось ядерной войной?» – поинтересовался журналист у Путина, сообщает ТАСС.

    «Нас и хотели, вы же правильно сказали, нас хотели спровоцировать. Хотели добиться того, чтобы мы совершили ошибки. Ну и не было необходимости применять оружие, о котором вы сейчас сказали. И надеюсь, и не потребуется», – ответил президент.

    Ранее Путин в интервью для фильма Саиды Медведевой и Павла Зарубина «Россия. Кремль. Путин. 25 лет» на телеканале «Россия 1» заявил, что в 2014 году Россия не была готова к фронтальному противостоянию с коллективным Западом.

    3 мая 2025, 14:56 • Новости дня
    Захарова спрогнозировала «зигование» Зеленского на 9 Мая

    Захарова: Зеленский прямо угрожает лидерам, которые едут в Москву на 9 мая

    Захарова спрогнозировала «зигование» Зеленского на 9 Мая
    @ Пресс-служба МИД РФ/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    «Злобный наркоджин» Владимир Зеленский 9 мая будет чтить память не деда-фронтовика, а как трусливый предатель-коллаборационист «зиганет» фашистам, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

    Захарова в своем Telegram-канале заявила, что последние заявления Владимира Зеленского, отвергшего перемирие на 9 Мая и пригрозившего мировым лидерам, свидетельствуют о террористических намерениях украинского руководства.

    «То, что злобный наркоджин окончательно вырвался из бутылки на мировые просторы и начал угрожать главам стран, – это то, что мы давно предсказывали и, к сожалению, не ошиблись», – отметила дипломат.

    Захарова напомнила о сносах памятников героям Великой Отечественной войны, эксгумации останков красноармейцев и запрет исполнения песен на русском языке на Украине, которые, по ее словам, являются наглядными доказательствами неонацистской сущности киевского режима.

    Ранее Владимир Зеленский отказался принять предложение Владимира Путина о перемирии с 7 по 9 мая в честь 80-летия Победы и предложил тридцатидневное прекращение огня на условиях США.

    Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев отреагировал на этот отказ и угрозы гостям на параде в Москве, и предрек последствия для Киева.

    Эксперты анализировали, как инициатива о перемирии в честь 80-летия Победы может стать проверкой готовности Украины к миру.

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    4 мая 2025, 13:06 • Новости дня
    Путин объяснил, почему спецоперация не началась в 2014 году

    Путин: Россия в 2014 году была не готова к фронтальному противостоянию с Западом

    Путин объяснил, почему спецоперация не началась в 2014 году
    @ Александр Река/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент России Владимир Путин в интервью для фильма Саиды Медведевой и Павла Зарубина «Россия. Кремль. Путин. 25 лет» на телеканале «Россия 1» заявил, что в 2014 году Россия не была готова к фронтальному противостоянию с коллективным Западом.

    «В 2014 году это было практически нереалистично. Страна не была готова к такому фронтальному противостоянию со всем коллективным Западом», – цитирует главу государства ТАСС.

    Путин отметил, что сейчас на Западе прямо признают институциональную конфронтацию с Россией. «Они же прямо говорят: «Мы находимся в состоянии институциональной войны с Россией». Россия одна, по сути, противостоит всему коллективному Западу. Но это требовало серьезного отношения к возможному развитию ситуации именно в таком плане», – подчеркнул он.

    Президент указал, что Россия не планировала развязывать войну, а искренне стремилась решить вопрос Донбасса мирным путем. «Хотелось верить [в исполнение Минских соглашений], потому что в таком состоянии находилась Россия», – пояснил глава государства.

    «Мы не могли не верить и не могли приступить к каким-то резким движениям, не проводя соответствующую работу в сфере безопасности, в сфере строительства вооруженных сил и в сфере экономики и финансов. Но мы специально не готовились к этому. Мы искренне стремились все-таки решить проблему Донбасса мирными средствами», – подчеркнул российский лидер, сделав акцент на том, что «оказалось, что другая сторона думала и действовала иначе».

    Ранее Путин сообщил, что Россия не могла оставить крымчан и севастопольцев без поддержки в 2014 году, несмотря на понимание последствий в виде западных санкций.

    Кроме того, российский лидер заявил, что Россия доверяла обещаниям Запада по Минским соглашениям, однако партнеры «просто надули» российскую сторону, рассчитывая на затягивание времени.

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    2 мая 2025, 15:39 • Видео
    Украинские изуверы против русских детей

    Видный деятель украинской интеллигенции Богдан Бенюк призвал пороть детей за употребление русских слов и силой вбивать в них любовь к украинской культуре. Стоит признать, выступил он вовремя.

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    3 мая 2025, 20:35 • Новости дня
    ПВО уничтожила три украинских беспилотника над Мурманской областью

    Силы ПВО уничтожили три украинских беспилотника над Мурманской областью

    Tекст: Вера Басилая

    Системы ПВО ликвидировали три беспилотника самолетного типа над Мурманской областью, сообщило Министерство обороны России.

    Как следует из сообщения в Telegram-канале Минобороны, с 19:10 до 19:50 по московскому времени дежурные силы противовоздушной обороны уничтожили три украинских беспилотника самолетного типа над территорией Мурманской области.

    Ранее сообщалось, что в Черном море российские военные уничтожили два украинских безэкипажных катера ВСУ.

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    4 мая 2025, 11:23 • Новости дня
    Путин рассказал, могут ли внуки неожиданно прийти к нему в Кремль

    Путин рассказал, что его внуки могут неожиданно приехать к нему в Кремль

    Путин рассказал, могут ли внуки неожиданно прийти к нему в Кремль
    @ Наталья Селиверстова/РИА Новости

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент РФ Владимир Путин рассказал в интервью с журналистом ВГТРК Павлом Зарубиным, что его внуки могут неожиданно приехать к нему в Кремль, однако они, понимая напряженный график главы государства, стараются так не делать.

    «Могут, – подтвердил Путин. – Но все же понимают, что у меня такой график нон-стоп. Они стараются заранее предупредить, спросить, когда у меня будет какое-то «окошечко», чтобы с ними увидеться», передает ТАСС.

    Российский лидер признался, что не строг с внуками. «Нет», – улыбнувшись, ответил он на соответствующий вопрос.

    Ранее Путин показал содержимое холодильника и стола в кремлевской квартире.

    Напомним, российский лидер провел экскурсию по своей кремлевской квартире, показав ключевые помещения и детали интерьера.

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    4 мая 2025, 10:50 • Новости дня
    Путин заявил об отсутствии необходимости применять ядерное оружие
    Путин заявил об отсутствии необходимости применять ядерное оружие
    @ Гавриил Григоров/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Президент Владимир Путин подчеркнул, что у России есть все необходимые ресурсы для достижения целей спецоперации на Украине без применения ядерного оружия, несмотря на внешнее давление.

    Россия располагает всеми необходимыми силами для успешного завершения спецоперации на Украине без применения ядерного оружия, передает ТАСС. Президент Владимир Путин заявил об этом в беседе с журналистом ВГТРК Павлом Зарубиным, фрагмент которой опубликовал репортер.

    «Нас хотели спровоцировать, хотели, чтобы мы совершили ошибки, – отметил глава государства. – И не было необходимости применять оружие, о котором вы сейчас сказали. Надеюсь, и не потребуется», – сказал Путин.

    Он добавил, что у России достаточно сил и средств, чтобы довести начатое в 2022 году до логического завершения с нужным для страны результатом.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Владимир Зеленский отверг предложение президента России Владимира Путина объявить перемирие с седьмого по девятое мая в честь 80-й годовщины Победы, предложив взамен тридцатидневное прекращение огня на условиях США, президент РФ Владимир Путин рассказал журналисту ВГТРК Павлу Зарубину о своих эмоциях и желании кому-нибудь врезать, а также объяснил во время встречи с участниками марафона «Знание. Первые», почему национализм отличается от патриотизма и опасен для общества.

    Коментарии (5)
    4 мая 2025, 11:44 • Новости дня
    Путин заявил о неизбежности примирения с украинцами
    Путин заявил о неизбежности примирения с украинцами
    @ Александр Казаков/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Президент Владимир Путин выразил уверенность в том, что примирение с украинцами обязательно наступит, подчеркнув неизбежность этого процесса, несмотря на текущие трудности.

    Президент России Владимир Путин заявил о неизбежности примирения с украинской частью русского народа, передает ТАСС. Отвечая на вопрос журналиста Павла Зарубина, глава государства подчеркнул, что это вопрос времени, и отметил, что трагедия, которую переживают народы сейчас, не отменяет перспективы будущего примирения.

    Путин сказал: «Мне кажется, что это неизбежно, несмотря на всю трагедию, которую мы переживаем сейчас. Это время. Да, это вопрос времени». Фрагмент его заявления был опубликован в Telegram-канале «Вести».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин объяснил, почему национализм отличается от патриотизма и опасен для общества, президент Украины Владимир Зеленский отверг предложение Путина объявить перемирие с седьмого по девятое мая в честь 80-летия Победы и предложил вместо этого тридцатидневное прекращение огня на условиях США, а также Путин рассказал, что несмотря на внешнее хладнокровие, у него бывает желание кому-нибудь врезать.

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    4 мая 2025, 09:17 • Новости дня
    Силовики сообщили о больших потерях бригад ВСУ в Сумской области

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Части четырех отдельных механизированных бригад ВСУ на Сумщине лишились значительного числа бойцов, а морская пехота была вынуждена отступить в Сумы для восстановления.

    По данным, которые приводит ТАСС, подразделения 21-й, 22-й, 61-й и 67-й отдельных механизированных бригад Вооруженных сил Украины несут значительные потери в Сумской области. Силовики сообщили, что отдельная 36-я бригада морской пехоты утратила боеспособность и была выведена в Сумы для восстановления.

    На участке фронта в районе Локни эту морскую бригаду полностью заменила 1-я отдельная танковая бригада ВСУ.

    Собеседник отметил, что десантно-штурмовые подразделения ВСУ с середины прошлого года не раз обновляли свой личный состав и поддерживают боеспособность за счет приоритетного пополнения мобилизованными.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, украинские войска предпринимали попытку наступления на сумском направлении, однако не смогли добиться успеха, артиллерия Вооруженных сил России уничтожила пункт управления беспилотниками Вооруженных сил Украины на этом же участке, а ракетным ударом была уничтожена радиолокационная станция Вооруженных сил Украины в Сумской области.

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    4 мая 2025, 11:52 • Новости дня
    Путин рассказал, когда впервые встал на колени в молитве

    Путин рассказал, что в дни «Норд-Оста» впервые встал на колени в молитве

    Путин рассказал, когда впервые встал на колени в молитве
    @ Александр Рюмин/РИА Новости

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент России Владимир Путин рассказал, что впервые помолился на коленях в церкви Сенатского дворца Кремля в дни теракта на Дубровке.

    Путин рассказал журналисту ВГТРК Павлу Зарубину, что именно в Сенатском дворце Кремля находится церковь, в которой он молился.

    Президент признался: «Тогда, в период кризиса с «Норд-Остом», я впервые в своей жизни встал на колени». Это произошло во время террористического акта в 2002 году в Театральном центре на Дубровке, передает ТАСС.

    Отвечая на вопрос, как часто он прибегает к молитве, Путин отметил: «У российского человека и у русского человека есть некоторое отличие от, скажем, западного социума. Мы больше думаем о чем-то вечном, о чем-то безграничном, о чем-то высшем. И даже атеисты в это верят». «И такая потребность внутренняя бывает и у меня. Но перечислять все эти поводы и причины, наверное, не стоит», – добавил он.

    Напомним, 23 октября 2002 года 40 террористов захватили в заложники 914 зрителей и участников мюзикла «Норд-Ост». Злоумышленники требовали вывода федеральных войск из Чечни. В результате штурма здания 26 октября террористы были уничтожены, а оставшиеся в живых заложники освобождены. Трагедия унесла жизни 130 человек.

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    4 мая 2025, 07:51 • Новости дня
    Минобороны: ПВО сбила украинские дроны над тремя областями

    Минобороны сообщило о 13 сбитых украинских беспилотниках над югом России

    Tекст: Денис Тельманов

    В ночь на 4 мая российские средства ПВО ликвидировали серию украинских беспилотников, атаковавших Ростовскую, Белгородскую и Брянскую области.

    Российское Министерство обороны сообщило об уничтожении за ночь 13 украинских беспилотников самолетного типа, из них 11 были сбиты над территорией Ростовской области, передает РИА «Новости».

    В ведомстве уточнили, что атака произошла в период с 21.15 3 мая по 5.15 4 мая по московскому времени. В сообщении Минобороны говорится: «Дежурными средствами ПВО уничтожены 13 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: 11 БПЛА – над территорией Ростовской области и по одному БПЛА – над территориями Белгородской и Брянской областей».

    О пострадавших и разрушениях в результате инцидента не сообщается.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские системы ПВО уничтожили украинские дроны в двух регионах страны, а также ликвидировали три беспилотника самолетного типа над Мурманской областью, о чем сообщило Министерство обороны России.

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    3 мая 2025, 22:44 • Новости дня
    Эксперт увидел британский след в атаке безэкипажных катеров на Крым

    Эксперт Степанов указал на провокацию Британии в атаке дронов и ракет на Крым

    Tекст: Вера Басилая

    Комбинированная атака на Крым с применением дронов, безэкипажных катеров и ракет Storm Shadow указывает на участие Британии в эскалации ситуации в Черноморском регионе, заявил военный эксперт Института права и национальной безопасности РАНХиГС Александр Степанов.

    По словам Степанова, комбинированная атака Киева на Крым является провокацией с участием Британии, передает ТАСС.

    Эксперт отметил, что использование высокоточных ракет Storm Shadow при атаке на Крым указывает на увеличение поставок этого вооружения Британией. Он добавил, что носители этих ракет, истребители F-16, могут базироваться в соседних с Россией странах НАТО.

    Степанов подчеркнул, что атака стала частью эскалационной стратегии Запада на фоне предстоящего перемирия и терактов с применением FPV-дронов против гражданских объектов в Крыму.

    Он обратил внимание на кардинальные изменения в концепции ведения боевых действий в Черноморской зоне. По его словам, эффективное противодействие атакам с моря возможно только за счет массового внедрения российских безэкипажных комплексов, эшелонированных сетей дронов и новых систем мониторинга. В частности, аналогичные решения уже внедряются в Китае, где эсминцы получают дополнительные рубежи защиты от дронов.

    Степанов отметил важность создания системы раннего предупреждения, распределенной сети датчиков и мобильных комплексов визуального контроля для своевременного обнаружения угроз. Также, по его мнению, все это должно поддерживаться авиацией, барражирующими боеприпасами и космическими средствами слежения. Ключевым шагом эксперт считает полное закрытие морского пространства для любой активности с северного Причерноморья, что особенно важно в преддверии туристического сезона в Крыму.

    Напомним, российские военные за сутки нейтрализовали 23 катера ВСУ при попытке атаковать Крымский полуостров.

    Силы ПВО за ночь сбили восемь крылатых ракет Storm Shadow и три управляемых ракеты «Нептун-МД» над Черным морем.

    Системы противовоздушной обороны за минувшую ночь отразили массовую атаку беспилотников, сбив 170 украинских дронов, из которых более половины были зафиксированы над Крымом.

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    4 мая 2025, 12:58 • Новости дня
    Путин: Россию «надули» с Минскими соглашениями
    Путин: Россию «надули» с Минскими соглашениями
    @ Кристина Кормилицына/РИА Новости

    Tекст: Дарья Григоренко

    Россия доверяла обещаниям Запада по Минским соглашениям, однако партнеры «просто надули» российскую сторону, рассчитывая на затягивание времени, заявил президент РФ Владимир Путин.

    «Мы все-таки с доверием – с осторожным, но все-таки с доверием – относились к нашим договоренностям с нашими западными партнерами. Подписывая Минские соглашения, мы все-таки рассчитывали на то, что они будут соблюдаться. Но, как выяснилось, нас просто надули», – рассказал Путин в интервью для документального фильма Саиды Медведевой и Павла Зарубина «Россия. Кремль. Путин. 25 лет» телеканала «Россия», передает ТАСС.

    Он добавил, что в плане наличия скрытой завуалированной интервенции в отношении России в 2022 году российские власти отчасти «чего-то не понимали», отчасти осторожно доверяли партнерам.

    «[Западные партнеры] взяли просто паузу под предлогом необходимости соблюдения Минских соглашений для того, чтобы перевооружить Украину и подготовить к войне с Россией. Это тоже для нас опыт. И этот опыт мы, конечно, должны учитывать в будущем», – сказал российский лидер. Комментируя реплику о том, что сложно поверить, что Путина можно обмануть, президент заметил, что «каждого можно обмануть, но хотелось верить, потому что в таком состоянии находилась Россия».

    «Это было понятно с самого начала 2000-х годов, что наш геополитический противник действует очень коварно, говорит одно, а делает совершенно другое. Я начал, тоже не сразу все понял, начал доносить до своих коллег, смотрите, вот вы говорите это, а делаете это», – сказал глава государства.

    Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров обвинил Киев и его европейских партнеров в многократных обманах о перемирии на Украине с 2014 года, подчеркнув, что Минские и другие договоренности не были выполнены.

    В феврале пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Россия намерена учитывать прошлые обманы Запада при формировании позиции в будущих переговорах по Украине.

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    3 мая 2025, 20:23 • Новости дня
    После атаки БПЛА в Новроссийске повреждены более 90 квартир

    В Новороссийске разрушены две квартиры и повреждены более 90 после атаки БПЛА

    Tекст: Вера Басилая

    В результате ночной атаки беспилотников в Новороссийске полностью разрушены две квартиры и еще более 90 получили различные повреждения, сообщил мэр Новороссийска Андрей Кравченко.

    В результате ночной атаки беспилотников в Новороссийске повреждено более 90 квартир, сообщил мэр Андрей Кравченко, следует из сообщения в Telegram-канале Кравченко.

    По словам мэра, две квартиры в многоквартирном доме на улице Суворовской полностью разрушены, еще в двух взрывом повреждены стены и имущество жильцов. Всего обследовано 63 квартиры, из них 42 получили различные повреждения.

    В Восточном районе выявлено 22 квартиры с выбитыми стеклами, восстановительные работы обещают завершить в ближайшее время. В Центральном районе, в жилом комплексе «Аврора» на Мысхакском шоссе, пострадала 31 квартира: выбиты стекла, поврежден фасад здания и частично имущество одной из квартир.

    Свет и интернет были оперативно восстановлены. Мэр уточнил, что необходимости в открытии пунктов временного размещения пока нет. Проверка территории продолжается, все пострадавшие получат необходимую помощь и поддержку.

    Ранее в Новороссийске ввели режим чрезвычайной ситуации после ночной атаки ВСУ.

    Сообщалось, что в результате массированной атаки беспилотников на Черноморское побережье Краснодарского края пострадали двое взрослых и два ребенка, а также были повреждены резервуары на зерновом терминале.

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    4 мая 2025, 08:50 • Новости дня
    Силовики рассказали о желании пленных ВСУ остаться в России

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Украинские военнопленные из числа сдавшихся на сумском направлении выразили желание остаться жить в России, несмотря на опасения родственников.

    Как сообщает ТАСС, представители российских силовых структур рассказали, что часть украинских военнопленных, попавших в плен на сумском направлении, высказали желание остаться в России. Однако большинство военнопленных предпочли бы вернуться к своим семьям.

    Собеседник агентства отметил, что жены и матери украинских военнослужащих часто обращаются через обратную связь в Telegram и просят не возвращать своих близких на Украину. По его словам, женщины опасаются повторной мобилизации и угрозы жизни мужчин, которых могут казнить за подозрение в шпионаже в пользу России.

    «Есть такие, кто хотел бы остаться жить в России. Однако большинство все же хотели бы вернуться к своим семьям. При этом важно подчеркнуть, что военнопленные в основном уверены, что если бы на территории и других украинских областей прошли референдумы о воссоединении с Российской Федерацией, то границы нашей страны могли бы существенно расшириться,» – заявил представитель силовых структур.

    Он добавил, что большинство сдавшихся в плен сообщили о попытках уклониться от мобилизации, прохождении краткой подготовки и о том, что командование бросило их на позициях, после чего они приняли решение сдаться.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, подразделения ВСУ предприняли безуспешную атаку на сумском направлении, артиллерия России уничтожила пункт управления беспилотниками ВСУ на этом же направлении, а ракетным ударом была ликвидирована радиолокационная станция ВСУ в Сумской области.

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    4 мая 2025, 12:30 • Новости дня
    Путин: Россия в 2014 году не могла оставить крымчан без поддержки
    Путин: Россия в 2014 году не могла оставить крымчан без поддержки
    @ Александр Кряжев/РИА Новости

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент Владимир Путин заявил, что Россия не могла оставить крымчан и севастопольцев без поддержки в 2014 году, несмотря на понимание последствий в виде западных санкций.

    Президент в документальном фильме Саиды Медведевой и Павла Зарубина «Россия. Кремль. Путин. 25 лет» подчеркнул: «Мы вынуждены были просто в 2014 году принять решение о поддержке крымчан и севастопольцев. Потому что другой способ поведения означал отдать их на растерзание», передает ТАСС.

    «Я исходил из того, что он будет сопряжен, безусловно, с известными серьезными трудностями. Так и получилось – сразу же санкции пошли в 2014 году», – уточнил глава государства. «Мы, думаю, правильно поступили, что тогда сделали то, что сделали», – уверен Путин.

    Кроме того, экономика России с того времени лишь укрепилась, отметил президент. «С 2014 года сделали еще такой сильный рывок благодаря тем санкциям, которые против России ввели западные страны после крымских событий», – отметил российский лидер.

    Путин ранее заявил, что россияне являются нацией победителей.

    В среду пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщил, что России повезло, что ее президентом является Владимир Путин, все его решения по спецоперации на Украине являются верными, а россиянам нужно добиться победы.

    В апреле президент США Дональд Трамп заявил, что Крым останется в составе России, Владимир Зеленский это понимает.

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    3 мая 2025, 16:38 • Новости дня
    В Ростовской области пострадали 11 домов после атаки ВСУ дронами

    В Ростовской области из-за атаки украинских БПЛА повреждены 11 домов

    Tекст: Вера Басилая

    Комиссия по ЧС завершила обследование поврежденных после атаки украинских дронов домов и зданий в Целинском районе Ростовской области, повреждены 11 частных домов, сообщила глава администрации района Оксана Косенко.

    Как следует из сообщения в Telegram-канале Косенко, в результате ночной атаки украинских беспилотников в Целинском районе Ростовской области были повреждены 11 частных домов и два коммерческих здания.

    Она сообщила, что комиссия по ЧС завершила обследование домовладений на территории трех кварталов. Было отмечено, что частично повреждены оконные блоки и дверные проемы в 11 частных домах, двух коммерческих организациях и двух муниципальных учреждениях.

    Ранее сообщалось, что центр внешкольной работы и дом культуры пострадали при атаке украинских беспилотников в Целинском районе Ростовской области.

    До этого в регионе ввели режим чрезвычайной ситуации из-за падения обломков БПЛА.

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    Путин заявил о неизбежности примирения с украинцами
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    Правда о блэкауте в ЕС может быть опасна

    Европейцы, кажется, делают все, чтобы скрыть реальную причину энергетического кризиса, который 28 апреля мгновенно погрузил во тьму несколько стран Европы. Как энергосистема могла за пять секунд потерять 10-15 ГВт энергии? Эксперты уверены: что бы ни стало спусковым крючком, глобально это произошло из-за высокой доли зеленой энергетики и отказа от традиционной. То, что произошло в ЕС, напоминает блэкаут в Техасе в 2021 году. Подробности

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    Современная «Нормандия – Неман» привела Францию в ярость

    Участие французского подразделения в спецоперации на стороне России возмутило военное сообщество Пятой республики. Особой критике сограждан подвергли за использование словосочетания «Нормандия – Неман» в качестве наименования подразделения. Это название носила группа французских летчиков времен Второй мировой и, по мнению Парижа, союзники Москвы якобы не заслуживают его использования. Подробности

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    «Семь месяцев во мраке». Жители Суджи рассказали о жизни под украинской оккупацией

    Накануне полного освобождения Курской области от украинских вооруженных формирований спецкор газеты ВЗГЛЯД встретился с теми, кто с начала августа прошлого года и до середины марта был под оккупацией ВСУ. Жители Суджанского района рассказали о семи месяцах ежедневных испытаний — и о том, с чем они вышли из статуса «без вести пропавших». Подробности

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    Запрет АдГ в Германии изменит Европу до неузнаваемости

    «На заре – драматические перемены». Так немецкие аналитики описывают решение спецслужб ФРГ признать партию «Альтернатива для Германии» экстремистской. В чем заключается суть этого решения, какими могут быть его последствия и почему давление на АдГ усугубляет раскол между Евросоюзом и США? Подробности

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    Режим Зеленского доказал свою антихристианскую сущность

    Спецслужбы Украины продолжают организовывать покушения на видных деятелей России. В этот раз ФСБ удалось предотвратить теракт в отношении митрополита Симферопольского и Крымского Тихона. Эксперты отмечают, что для украинских властей расправы над христианским духовенством стали нормой, а вице-премьер Сербии Александр Вулин назвал покушение атакой на весь православный мир. Какую цель преследовал Киев, планируя это преступление? Подробности

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    • Украинские изуверы против русских детей

      Видный деятель украинской интеллигенции Богдан Бенюк призвал пороть детей за употребление русских слов и силой вбивать в них любовь к украинской культуре. Стоит признать, выступил он вовремя.

    • «Людоловов» Украины настигла расплата

      В украинском Генштабе заявили, что сотрудники так называемых ТЦК (в народе – «людоловы») без боевого опыта будут отправлены на фронт. Иными словами, пойдут в «мясные штурмы» в компании людей, которых они отлавливали на улицах украинских городов.

    • Украина отвергла перемирие

      Власти Украины отвергли предложение России о трехдневном перемирии на юбилей Победы, более того, намекнули на удар по торжественному параду. Эта наглость проистекает из того, что США дали Киеву некоторую надежду.

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    • Стратегическое значение Арктики для развития всей России

      Арктика важна для России вовсе не только как крупнейшая кладовая нефти, газа и других ископаемых. О том, какое значение арктические территории имеют для развития всей России и какие планы поставлены по их освоению – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Как распознать телефонных мошенников

      Кем представляются телефонные мошенники, что они говорят потенциальным жертвам, какие инструкции просят исполнить и что нельзя делать при общении с ними – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Характеристики и особенности гиперзвукового ракетного комплекса «Орешник»

      Применение гиперзвуковой ракеты «Орешник» открыло новую эру в сфере вооружений. И хотя подробности тактико-технических характеристик нового вида оружия по понятным причинам держатся в секрете, их основные параметры уже заявлены. О том, что умеет «Орешник» – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

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    • Трамп заставил Зеленского подписать кабальную сделку по украинским минеральным ресурсам

      США и Украина подписали ресурсное соглашение, которое обсуждали с февраля. В Белом доме заявили, что сделка по ископаемым позволит Киеву расплатиться с США за помощь. Однако последствия заключенного соглашения Киеву еще предстоит осознать.

    • Мечты о НАТО ускользают из рук Зеленского

      Только члены НАТО могут налагать вето на вступление Украины в альянс, заявляет глава киевского режима. Тем самым он дает понять, что по-прежнему надеется добиться вступления Украины в НАТО. Однако руководители и США, и ряда других ведущих стран альянса уже открыто заявляют, что Украину в НАТО не возьмут.

    • Зеленского ловят на аркан

      Сделка между Украиной и США по редкоземельным металлам, которую в свое время лоббировал сам Зеленский, в итоге становится ловушкой для киевского режима.

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    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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