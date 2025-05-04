Путин заявил о попытке Запада спровоцировать Россию ракетами НАТО

Tекст: Ольга Иванова

Зарубин в ходе общения с президентом обратил внимание, что за три года СВО Запад постоянно пытался провоцировать Россию, бил ракетами НАТО по территориям РФ. В связи с этим у жителей страны появилось желание «шарахнуть в ответ». «Почему [мы проявляли] вот такое хладнокровие эти три года? Потому что все бы <…> завершилось ядерной войной?» – поинтересовался журналист у Путина, сообщает ТАСС.

«Нас и хотели, вы же правильно сказали, нас хотели спровоцировать. Хотели добиться того, чтобы мы совершили ошибки. Ну и не было необходимости применять оружие, о котором вы сейчас сказали. И надеюсь, и не потребуется», – ответил президент.

Ранее Путин в интервью для фильма Саиды Медведевой и Павла Зарубина «Россия. Кремль. Путин. 25 лет» на телеканале «Россия 1» заявил, что в 2014 году Россия не была готова к фронтальному противостоянию с коллективным Западом.