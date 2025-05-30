Медиаменеджер Горбунов приговорен за вымогательство у депутата

Tекст: Дмитрий Зубарев

Петроградский районный суд Петербурга приговорил медиаменеджера Илью Горбунова к десяти годам лишения свободы в колонии строгого режима и штрафу в 500 тыс. рублей, передает РИА «Новости». Обвинение было связано с вымогательством у депутата М. и хранением наркотиков.

Судья Ирина Гречишко огласила приговор: «Признать Горбунова виновным и назначить наказание по совокупности преступлений в виде лишения свободы сроком на десять лет в исправительной колонии строгого режима со штрафом в 500 тысяч рублей».

Следствие установило, что до 27 мая 2024 года Горбунов, используя свои знания в медиа, через знакомого потребовал у депутата сумму от 10 до 20 млн рублей за нераспространение сведений, подрывающих репутацию. Позднее требования снизились до 4 млн, а 21 июня Горбунов лично потребовал у депутата деньги. Тот передал ему 1 млн 520 тыс. рублей, из которых настоящими были только 20 тыс.

После передачи денег Горбунова задержали. Кроме того, ему вменялось незаконное хранение наркотических средств без цели сбыта в значительном размере. В декабре 2024 года дело поступило в суд. Прокуратура просила назначить наказание в виде 10 лет и 4 месяцев строгого режима.

Как писала газета ВЗГЛЯД, прокурор запросил более десяти лет лишения свободы для медиаменеджера Горбунова. Малькевич прокомментировал задержание бывшего топ-менеджера медиаструктуры Пригожина.