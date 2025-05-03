Отношения России и США, скорее всего, останутся как минимум напряженными – неважно, произойдет это после следующих выборов или раньше. Принимая во внимание геополитический вес коллективного Запада, России следует продолжить выстраивать сеть альянсов и соглашений на Глобальном Юге.0 комментариев
Автопробег «Гордимся Победой» прошел через Саратов и Волгоград
Участники автопробега «Гордимся Победой» посетили Саратов и Волгоград
Патриотический автопробег «Гордимся Победой» прибыл в Саратов и Волгоград, где участники акции возложили цветы к Вечному огню на Соколовой горе и на Мамаевом кургане.
Патриотический автопробег партии «Единая Россия» под названием «Гордимся Победой» прошел через Саратов и Волгоград, сообщается на сайте «Единой России».
Участники акции, среди которых активисты партии, депутаты и молодогвардейцы, возложили цветы к Вечному огню на Соколовой горе в Саратове и на Мамаевом кургане в Волгограде.
Руководитель исполкома Саратовского реготделения партии Сергей Гладков рассказал, что настроение у участников – боевое и победное.
«Далее колонну поддержат активисты из других регионов, в том числе саратовцы, которые продолжат путь ради сохранения исторической правды», – отметил Гладков.
Председатель Саратовской гордумы Сергей Овсянников отметил, что патриотическая акция объединяет людей по всей стране и служит символом единства российского общества вокруг Дня Победы. По его словам, участники готовы отстаивать правду о событиях Великой Отечественной войны и защищать честь страны.
В Волгограде автоколонна поднялась на Мамаев курган, где участники почтили память защитников Сталинграда. Руководитель Волгоградского отделения партии Александр Чечуров подчеркнул, что тысячи людей со всей России приезжают на эти памятные места, чтобы почтить память павших героев.
Маршрут автопробега дальше пройдет через Воронежскую, Курскую, Орловскую, Тульскую и Московскую области. Завершится мероприятие 6 мая в Москве на Поклонной горе.