Пока что украинские формирования довольно стойко удерживают позиции, и освобождение территорий требует немалых усилий наших воинов. Но как долго ВСУ смогут сохранять боеспособность? Ситуация, что противник капитулирует, потому что ему нечем будет воевать, маловероятна. А вот вопрос, кому воевать, стоит значительно острее.0 комментариев
Российские бойцы прошли под огнем при освобождении Гнатовки в ДНР
Военнослужащие 10-го танкового полка смогли занять позиции на окраине села Гнатовка, преодолев открытый участок под интенсивным огнем противника, сообщило Минобороны.
Ведомство опубликовало видеозапись поднятия флага России в селе в своем Telegram-канале.
Гранатометчик с позывным Рыжий рассказал: «Сложность заключалась в том, что была большая «открытка», по которой было тяжело зайти. Противник не спал, работал по нам прицельным огнем из стрелкового оружия, артиллерией, но мы продвинулись, зашли, закрепились».
Он также отметил, что на первой линии обороны противника находились главным образом мобилизованные украинские военные. По его словам, они отказались вступать в бой и отступили, когда российские штурмовики заняли позиции на окраинах Гнатовки.
Напомним, подразделения Южной группировки освободили Гнатовку в Донецкой народной республике (ДНР), группировка «Центр» – Шевченко Первое в ДНР, а подразделения группировки «Запад» освободили Строевку в Харьковской области.
Ранее Минобороны опубликовало видео, на котором запечатлено, как военнослужащие подняли триколор на крыше здания в центре освобожденной Строевки.