Пока что украинские формирования довольно стойко удерживают позиции, и освобождение территорий требует немалых усилий наших воинов. Но как долго ВСУ смогут сохранять боеспособность? Ситуация, что противник капитулирует, потому что ему нечем будет воевать, маловероятна. А вот вопрос, кому воевать, стоит значительно острее.0 комментариев
Российские военные водрузили триколор над Строевкой в Харьковской области
Военнослужащие группировки войск «Запад» установили российский триколор в поселке Строевка Харьковской области, сообщило Минобороны.
«В знак освобождения населенного пункта от украинских формирований военнослужащие одного из подразделений группировки «Запад» установили флаг Российской Федерации», – отметили в ведомстве, передает ТАСС.
На опубликованных кадрах видно, как военнослужащие подняли триколор на крыше здания в центре освобожденного поселка. По данным министерства, подразделения в ходе освобождения Строевки применяли артиллерию и ударные беспилотники, уничтожив боевую технику и огневые точки украинских военных.
После этого штурмовые группы вошли на позиции противника, провели зачистку домов и сооружений от остатков подразделений ВСУ и полностью освободили населенный пункт.
Напомним, подразделения Южной группировки освободили Гнатовку в Донецкой народной республике (ДНР), группировка «Центр» – Шевченко Первое в ДНР, а подразделения группировки «Запад» освободили Строевку в Харьковской области.
Накануне российские войска освободили сумскую Константиновку и Зеленое Поле в ДНР.