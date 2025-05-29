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Шадаев заявил о возможном ограничении зарубежных облачных сервисов в России
В крупных российских компаниях могут постепенно ограничить работу зарубежных облачных сервисов, если на рынке уже существуют отечественные альтернативы, заявил на Tadviser Summit министр цифрового развития Максут Шадаев, комментируя слова президента Владимира Путина об «удушении» иностранных IТ-сервисов, которые действуют против России, но сами не до конца ушли с российского рынка..
Шадаев сообщил о возможности введения поэтапных ограничений на использование иностранных облачных сервисов, если для них существуют российские аналоги, передает ТАСС.
«Президент сказал – будем душить. В целом, я бы рассматривал это в более широком контексте. Понятно, что отрасль у нас очень быстрыми темпами развивается», – заявил Шадаев.
Министр заметил, что сейчас экономическая ситуация сложная, упомянув высокую ключевую ставку и сокращение ИТ-бюджетов крупными заказчиками. В этих условиях, по его словам, правительство рассматривает дополнительные стимулы для роста спроса на отечественные решения.
Шадаев подчеркнул, что речь идет о крупных корпорациях, где возможно внедрение поэтапных ограничений на использование зарубежных сервисов в пользу российских альтернатив.
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