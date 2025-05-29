Фидан назвал встречу с Путиным в Москве очень теплой

Tекст: Александра Юдина

Фидан отметил, что обсуждение с российским лидером происходило в очень теплой атмосфере и касалось прежде всего переговоров по Украине, передает ТАСС.

Глава МИД Турции добавил, что после недавних переговоров в Стамбуле у Анкары появилось определенное видение, которым он поделился с российской стороной, получив на него реакцию. По мнению Фидана, такие встречи способствуют продуктивности его последующего визита в Киев.

Фидан также уточнил, что в Москве обсуждались проблемы с финансированием строительства АЭС «Аккую» из-за санкций в отношении России, сообщает РИА Новости.

Министр отметил, что для Турции как страны-экспортера промышленной продукции доступная энергия является обязательным условием для поддержания конкурентоспособности экономики.

Фидан сообщил, что Путин напомнил о наличии 22 действующих электростанций России за рубежом и выделил проект АЭС «Аккую» как один из приоритетных. Стороны договорились продолжить совместную работу по преодолению сложностей, связанных с международными банковскими ограничениями.

Ранее Фидан назвал встречу с Путиным важной для Турции. Он также передал Путину послания от Реджепа Тайипа Эрдогана. Фидан поблагодарил российскую сторону за гостеприимство.

Глава МИД Сергей Лавров отметил высокую оценку содействия Турции в организации прямых переговоров между российской и украинской делегацией.

Напомним, Владимир Путин и Хакан Фидан в Москве обсудили урегулирование конфликта на Украине, а также вопросы экономики и энергетики.