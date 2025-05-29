Современная Европа – это живое подтверждение мысли Гегеля о том, что исторические события повторяются сперва в виде трагедии, а затем в виде фарса.0 комментариев
Фидан назвал встречу с Путиным в Москве очень теплой
Глава МИД Турции Хакан Фидан подчеркнул, что его встреча с Владимиром Путиным в Москве 26–27 мая прошла в теплой атмосфере.
Фидан отметил, что обсуждение с российским лидером происходило в очень теплой атмосфере и касалось прежде всего переговоров по Украине, передает ТАСС.
Глава МИД Турции добавил, что после недавних переговоров в Стамбуле у Анкары появилось определенное видение, которым он поделился с российской стороной, получив на него реакцию. По мнению Фидана, такие встречи способствуют продуктивности его последующего визита в Киев.
Фидан также уточнил, что в Москве обсуждались проблемы с финансированием строительства АЭС «Аккую» из-за санкций в отношении России, сообщает РИА Новости.
Министр отметил, что для Турции как страны-экспортера промышленной продукции доступная энергия является обязательным условием для поддержания конкурентоспособности экономики.
Фидан сообщил, что Путин напомнил о наличии 22 действующих электростанций России за рубежом и выделил проект АЭС «Аккую» как один из приоритетных. Стороны договорились продолжить совместную работу по преодолению сложностей, связанных с международными банковскими ограничениями.
Ранее Фидан назвал встречу с Путиным важной для Турции. Он также передал Путину послания от Реджепа Тайипа Эрдогана. Фидан поблагодарил российскую сторону за гостеприимство.
Глава МИД Сергей Лавров отметил высокую оценку содействия Турции в организации прямых переговоров между российской и украинской делегацией.
Напомним, Владимир Путин и Хакан Фидан в Москве обсудили урегулирование конфликта на Украине, а также вопросы экономики и энергетики.