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    Украина надоела всей Европе
    Минобороны гарантировало массированные удары возмездия по военным целям на Украине
    Гердт: Заявлениями о дальнобойном оружии для Украины Мерц втягивает Германию в авантюру
    Эксперт: Россия готова и к мирному урегулированию, и к продолжению СВО
    Россия запросила заседание СБ ООН из-за препятствования Европы миру на Украине
    Мерц: Ограничения по дальнобойному оружию для Украины сняты уже давно
    План отправки европейских войск на Украину признали мертвым
    Совет Евросоюза одобрил создание фонда милитаризации ЕС
    NYT: Разногласия Трампа и Зеленского ставят под угрозу июньский саммит НАТО
    Мнения
    Сергей Миркин Сергей Миркин Каким может быть статус буферных зон

    Если буферная зона будет создана по всей границе России с Украиной, то в нее попадут районы Харьковской, Сумской, Черниговской, Днепропетровской и Николаевской областей. Это сотни тысяч людей. Что с ними будет?

    2 комментария
    Глеб Простаков Глеб Простаков ЕС поддерживает ВСУ и угнетает украинское государство

    Из Брюсселя Киеву постоянно шлют лучи поддержки, подпитывая милитаристские настроения администрации Зеленского, даже на фоне военных неудач. Однако каждая отдельная страна ЕС неизменно сокращает помощь Украине, реагируя на внутренние вызовы.

    2 комментария
    Дмитрий Самойлов Дмитрий Самойлов Как связаны книги и рождаемость

    Могут ли вообще художественные произведения повлиять на выбор жизненной стратегии человеком или целым поколением? Можно ли исправить демографические проблемы, внедряя в сознание людей идеи семейственности и чадолюбия посредством сериалов, кинофильмов, книг, музыки?

    11 комментариев
    27 мая 2025, 13:45 • Новости дня

    Фидан назвал встречу с Путиным важной для Турции

    Tекст: Вера Басилая

    Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан рассказал о значимости переговоров с Владимиром Путиным и передал ему послания от Реджепа Тайипа Эрдогана.

    Глава МИД Турции Хакан Фидан передал президенту России Владимиру Путину специальные послания от турецкого лидера Тайипа Эрдогана и подчеркнул важность проведенных переговоров, передает ТАСС.

    На пресс-конференции с Сергеем Лавровым Фидан выразил благодарность за прием и отметил, что рад вновь находиться в Москве спустя почти год.

    По его словам, накануне он встретился с Путиным, которому передал приветствия и ценные послания от Эрдогана.

    Кроме того, Фидан сообщил о встречах с помощником российского президента Владимиром Мединским, возглавлявшим российскую делегацию на переговорах в Стамбуле, и другими официальными лицами. Министр отметил, что стороны смогли подробно обсудить широкий круг двусторонних и региональных вопросов, передает РИА «Новости».

    Он подчеркнул, что повестка переговоров была очень широкой и охватывала множество тем.

    Лавров отметил высокую оценку содействия Турции в организации прямых переговоров между российской и украинской делегацией.

    Хакан Фидан поблагодарил российскую сторону за гостеприимство и подчеркнул важность встречи с президентом Владимиром Путиным.

    Владимир Путин и Хакан Фидан в Москве обсудили урегулирование конфликта на Украине, а также вопросы экономики и энергетики.



    26 мая 2025, 20:37 • Новости дня
    Путин призвал «душить» не до конца ушедшие из России иностранные IT-компании
    Путин призвал «душить» не до конца ушедшие из России иностранные IT-компании
    @ Григорий Сысоев/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин заявил о важности жестких мер в отношении зарубежных IT-компаний, которые действуют против России, но сами не до конца ушли с российского рынка и вопреки заявлениям продолжают зарабатывать в России.

    Путин на встрече с представителями предпринимательских кругов высказал мнение о необходимости ужесточения давления на иностранные IT-сервисы, которые объявили об уходе из России, но продолжают работать и получать прибыль в стране, передает ТАСС.

    «Надо их душить. Согласен полностью. Говорю без всякого стеснения, потому что они нас пытаются душить. Надо отвечать им взаимностью, вот и все!» – заявил президент.

    Путин подчеркнул, что Россия никого не выгоняла и предоставляла максимально благоприятные условия для работы на своем рынке. « А они пытаются нас душить. <...>Нужно отвечать им взаимностью, зеркально действовать», – указал глава государства.

    Путин отметил, что нужно разобраться в случаях, когда компании и пользователи, продолжают прибегать к иностранным сервисам, покинувшим российский рынок.

    Ранее Путин заявил, что ушедшие зарубежные компании подставили российских партнеров.

    Коментарии (26)
    26 мая 2025, 14:55 • Новости дня
    Мерц заявил о снятии ограничений на дальность ударов Украины по России
    Мерц заявил о снятии ограничений на дальность ударов Украины по России
    @ Michael Kappeler/dpa/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил об отмене всех ограничений по дальности для западных вооружений, поставляемых Украине.

    Он отметил, что теперь нет ограничений со стороны Британии, Франции, Германии и США, передает РИА «Новости».

    Мерц заявил: «Больше не существует никаких ограничений по дальности действия для вооружения, поставляемого Украине – ни со стороны британцев, ни со стороны французов, ни с нашей стороны, ни со стороны американцев. Это означает, что Украина теперь может защищаться, в том числе, например, нанося удары по военным позициям на территории России. До определенного момента она не могла этого делать».

    Канцлер добавил, что следующим шагом должно стать обеспечение Украины соответствующим дальнобойным оружием.

    Ранее глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас подтвердила намерение стран ЕС обсудить инициативу Германии по поставкам ракет Taurus на Украину.

    Мерц заявлял, что Германия может поставить Киеву крылатые ракеты Taurus при согласовании с партнерами в Евросоюзе.

    Коментарии (37)
    26 мая 2025, 19:25 • Видео
    Мерц угрожает России ракетами

    «Больше не существует никаких ограничений по дальности действия для вооружения, которое было поставлено Украине, ни со стороны британцев, ни со стороны французов, ни с нашей стороны, ни со стороны американцев», – заявил канцлер Германии Фридрих Мерц. И что теперь?

    Коментарии (3)
    26 мая 2025, 22:14 • Новости дня
    Вагенкнехт сравнила поставки Taurus на Украину с «объявлением войны» России

    Вагенкнехт заявила о риске войны для Германии из-за решения Мерца по оружию

    Вагенкнехт сравнила поставки Taurus на Украину с «объявлением войны» России
    @ dpa/TASS

    Tекст: Вера Басилая

    Если немецкое оружие, возможно, ракеты Taurus, будет использовано для ударов по российским городам, то это будет равносильно объявлению войны Москве, заявила известный немецкий политик Сара Вагенкнехт.

    Сара Вагенкнехт, известный немецкий политик, резко раскритиковала решение канцлера Германии Фридриха Мерца о снятии ограничений на дальность поставляемого на Украину немецкого оружия, передает РИА «Новости».

    Она назвала решение Мерца снять ограничение на дальность атак на Россию безответственным, которое в будущем принесет войну в Германию.

    «Если немецкое оружие – возможно, в будущем ракеты Taurus – будет использовано для поражения российских городов, то это будет равносильно объявлению войны Москве», – считает Вагенкнехт.

    Она призвла Мерца немедленно «исправить» свое решение.

    Вагенкнехт также снова призвала к проведению общенационального референдума по вопросу поставок на Украину ракет Taurus. По ее мнению, столь важное решение должно принимать все общество, а не только политическая элита.

    Критика прозвучала и со стороны депутата от Социал-демократической партии Германии Ральфа Штегнера. Он заявил, что любые шаги, ведущие к расширению военного конфликта, считает неправильными и поддерживает активизацию дипломатических усилий.

    Штегнер отметил, что ранее среди политиков было распространено мнение о возможности заставить Россию сесть за стол переговоров путем поставок оружия, однако в реальности этого не произошло. По его словам, «в конце концов, нет альтернативы переговорам».

    Ранее канцлер Германии Фридрих Мерц объявил об отмене всех ограничений по дальности для западных вооружений, поставляемых на Украину Британией, Францией, Германией и США.

    Мерц ранее допускал возможность поставки Киеву крылатых ракет Taurus при согласовании с партнерами в Евросоюзе.

    Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев предупредил, что в случае продолжения поставок военной помощи Киеву буферная зона может охватить почти всю Украину.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил угрозу, исходящую от решений европейских стран по снятию ограничений на дальность поставляемого Украине оружия.

    Коментарии (13)
    27 мая 2025, 09:45 • Новости дня
    Россия запросила заседание СБ ООН из-за попыток европейских стран препятствовать миру на Украине
    Россия запросила заседание СБ ООН из-за попыток европейских стран препятствовать миру на Украине
    @ Xinhua/Xie E/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Россия запросила провести заседание Совета Безопасности ООН по украинскому вопросу, сообщил первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский.

    В своем Telegram-канале он указал, что инициатива связана с угрозами для международного мира, которые исходят от некоторых европейских государств. По его словам, эти страны пытаются препятствовать мирному урегулированию ситуации на Украине.

    Полянский уточнил, что европейские спонсоры Киева инициировали собственное заседание СБ ООН по гуманитарной ситуации на Украине, которое запланировано на 29 мая в 22:00 по московскому времени. В ответ Россия подала встречный запрос, предложив обсудить угрозы международной безопасности из-за вмешательства ряда европейских государств.

    Дипломат выразил ожидание, что заседание, инициированное Москвой, будет назначено на 30 мая в 17:00 по московскому времени.

    В апреле Россия запрашивала консультации СБ ООН по мораторию на удары по энергетике.

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    26 мая 2025, 21:54 • Новости дня
    Трамп отказался усиливать санкции против России

    NYT: Трамп отказался усиливать санкции против России

    Tекст: Валерия Городецкая

    Американский лидер Дональд Трамп отказался ужесточать антироссийские санкции после переговоров с президентом России Владимиром Путиным, пишет The New York Times (NYT) со ссылкой на источник в Белом доме.

    По данным NYT, Трамп четко обозначил нежелание вводить новые ограничительные меры, несмотря на давление со стороны ряда представителей администрации, передает «Газета.Ru». Источники в Белом доме подчеркнули, что действующие санкции не достигли поставленных целей и негативно повлияли на интересы самих США.

    «Санкции в отношении России оказались малорезультативными и не соответствуют стратегическим целям страны», – приводит издание слова собеседника.

    Ранее глава МИД Германии заявил, что сенаторы США готовят новый крупный пакет санкций против России, несмотря на публичные заявления президента США Дональда Трампа.

    Напомним, после разговора с президентом России Владимиром Путиным американский лидер заявил, что не планирует новые санкции против России.

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    27 мая 2025, 10:59 • Новости дня
    Звезда «Великолепного века» Халит Эргенч получил срок за лжесвидетельство
    Звезда «Великолепного века» Халит Эргенч получил срок за лжесвидетельство
    @ imago stock&people/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    Турецкий актер Халит Эргенч, известный по роли султана Сулеймана, приговорен к одному году и десяти месяцам лишения свободы за лжесвидетельство из-за дела о протестах в парке Гези.

    Суд приговорил Халита Эргенча к одному году и десяти месяцам лишения свободы за лжесвидетельство в рамках дела о протестах в стамбульском парке Гези, передает ТАСС.

    Обвинение изначально требовало для 55-летнего артиста до четырех лет заключения, но суд учел отсутствие судимостей и назначил более мягкое наказание.

    Эргенч заявил, что не считает себя виновным и намерен обжаловать вердикт. По его словам: «Я не давал ложных показаний, мы обжалуем приговор».

    Вместе с Эргенчем под следствие попали другие турецкие актеры. Дело связано с расследованием в отношении кастинг-менеджера Айше Барым, которую обвиняют в организации протестов в парке Гези и связях с правозащитником Османом Кавалой, осужденным по тому же делу на пожизненный срок. Барым отвергла обвинения и заявила, что бывала в парке по личной инициативе, а контакты с Кавалой объяснила продвижением фильма.

    Процесс вызвал волну критики среди представителей турецкой культурной общественности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Турции начали расследование в отношении ряда известных актеров по делу кастинг-менеджера Айше Барым.

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    26 мая 2025, 23:03 • Новости дня
    Водолацкий заявил о наличии у России «другого оружия» против дальнобойных ракет

    Водолацкий заявил о готовности России применить новое оружие для защиты городов

    Tекст: Вера Басилая

    В случае передачи Киеву дальнобойных ракет Россия готова использовать «другое оружие», способное защитить города страны от возможных обстрелов, заявил депутат Госдумы Виктор Водолацкий.

    По словам Водолацкого, Россия обладает другим видом вооружения для обеспечения безопасности своих городов на случай поставок Украине дальнобойных ракет, передает РИА «Новости».

    Он подчеркнул, что любое увеличение военной поддержки Киева со стороны западных стран требует от Москвы дополнительных мер для защиты собственной территории. Водолацкий отметил, что если такие поставки будут реализованы, Россия будет применять «уже другое оружие». По его словам, у России есть все необходимые средства для этого.

    Ранее канцлер Германии Фридрих Мерц заявил об отмене всех ограничений со стороны Британии, Франции, Германии и США по дальности для западных вооружений, поставляемых на Украину.

    Вице-канцлер ФРГ Ларс Клингбайль опроверг снятие таких ограничений на оружие для ВСУ. Сара Вагенкнехт сравнила поставки ракет Taurus на Украину с «объявлением войны» России.

    Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что в случае продолжения поставок военной помощи Киеву буферная зона может охватить почти всю Украину.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил угрозу в решениях европейских стран по снятию ограничений на дальность поставляемого Украине оружия.

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    26 мая 2025, 22:11 • Новости дня
    Путин обсудил с главой МИД Турции Украину и энергетику
    Путин обсудил с главой МИД Турции Украину и энергетику
    @ Владимир Путин/РИА Новости

    Tекст: Антон Антонов

    Президент России Владимир Путин и глава МИД Турции Хакан Фидан на встрече в Москве обсудили урегулирование конфликта на Украине, а также вопросы экономики и энергетики, сообщил источник в МИД Турции.

    «В ходе встречи были обсуждены усилия по прекращению конфликта на Украине, развитие событий после переговоров, состоявшихся в Стамбуле 16 мая», – сообщил источник РИА «Новости».

    Также «обсуждались двусторонние вопросы в области экономики и энергетики».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщал, что в ходе переговоров ключевым пунктом стал вопрос урегулирования ситуации на Украине. Кроме того, с Фиданом в Москве встретился помощник президента России Владимир Мединский.

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    27 мая 2025, 13:06 • Новости дня
    Немецкий политик объяснил слова Мерца о дальнобойном оружии для Украины

    Вальдемар Гердт: Заявлениями о дальнобойном оружии для Украины Мерц втягивает Германию в авантюру

    Немецкий политик объяснил слова Мерца о дальнобойном оружии для Украины
    @ Juliane Sonntag/Photothek Media Lab/Global Look Press

    Tекст: Анастасия Куликова

    В Германии неслучайно засекретили поставки вооружений Украине на фоне дискуссии о снятии ограничений по дальности ударов. Основная причина такого шага – желание Берлина избежать недовольства со стороны граждан, сказал газете ВЗГЛЯД экс-депутат Бундестага Вальдемар Гердт. Ранее канцлер ФРГ Фридрих Мерц сообщил, что решение по дальнобойному оружию для Киева приняли несколько месяцев назад.

    «Олаф Шольц, будучи канцлером Германии, выступал против поставок Украине дальнобойного оружия. Мне кажется, он четко понимал последствия реализации такого решения и свою ответственность за это. Нужно отдать ему должное, себе он не изменил. Нынешний глава немецкого правительства проявил себя как слабохарактерный политик», – отметил Вальдемар Гердт, экс-депутат бундестага.

    Собеседник указал на отсутствие единства внутри правящей коалиции: в то время как канцлер, представитель христианских демократов, заявляет о снятии ограничений на дальность ударов для Украины, вице-премьер от партии социал-демократов опровергает его слова. «У власти нет четкой политики. Фридрих Мерц – ведомый: в какую сторону дует ветер, туда он и плывет», – пояснил спикер.

    Гердт не исключил, что сделать такое заявление канцлера подтолкнули заинтересованные зарубежные круги. «Досадно, что у такой страны, как ФРГ, нет лидера, защищающего интересы своей страны и собственного народа. Отличительная черта нынешнего канцлера – глупость и непрофессионализм. Своими действиями он рискует втянуть Берлин в авантюру, о последствиях которой даже не подозревает», – акцентировал экс-депутат Бундесвера.

    По мнению Гердта, в Германии неслучайно засекретили поставки вооружений Украине. «Основная причина такого шага – желание избежать гнева и недовольства со стороны граждан страны. Открытая дискуссия спровоцировала бы людей выходить на протесты с призывами к правительству уйти в отставку. Чтобы минимизировать репутационный ущерб, решения от людей попросту скроют», – считает бывший парламентарий.

    Вместе с тем, это может стать своего рода ширмой для передачи Киеву ракет Taurus. «Я вполне допускаю такой сценарий. Тем более, что с территории Украины уже наносили дальнобойные удары по России. Атаки проводятся и беспилотниками, о чем немецкая пресса предпочитает умалчивать. Но стоит отметить, что в вопросе поставок Taurus ФРГ зависит от США: без поддержки со стороны американцев власти не станут передавать ракеты», – указал собеседник.

    «Как бы то ни было, возможное решение по поставкам глобально не изменит ход боевых действий, но приведет к эскалации и новым жертвам. Я надеюсь, что те люди, которые 1 и 9 мая принимали участие в демонстрациях в городах ФРГ, смогут остановить нагнетание ситуации правительством», – заключил Гердт.

    В понедельник Фридрих Мерц сообщил, что Германия, Британия, Франция и США отменили ограничения на дальность ударов полученного Украиной оружия. «Больше нет никаких ограничений по дальности на поставляемое Украине оружие – ни со стороны британцев, ни со стороны французов, ни с нашей, ни со стороны американцев», – сказал он.

    Позже в Берлине опровергли смену политики ФРГ. «Что касается дальности, хочу сказать, что никаких новых договоренностей, выходящих за рамки предыдущей политики правительства, нет», – вице-канцлер Ларс Клингбайль.

    Но во вторник Мерц продолжил настаивать: сраны Запада сняли ограничения по использованию дальнобойного оружия, поставляемого Украине. Решение, по его словам, было принято еще несколько месяцев назад. «Страны, которые ввели ограничения дальнобойности, давно отказались от этих условий. Поэтому вчера в Берлине я описал то, что случилось уже несколько месяцев назад», – сказал канцлер.

    На этом фоне в прессе появились сообщения о возможной передаче Украине ракет Taurus. Глава МИД Германии Йоханн Вадефуль заявил, что Берлин не станет объявлять о передаче отдельных видов вооружений. Он пояснил, что ФРГ не хочет, чтобы эту информацию получила Россия.

    Мерц своим заявлением напугал жителей Сувалкского коридора: жители приграничных районов Польши и Литвы начали массово покидать регион, пишет Bild. Они опасаются, что Сувалкский коридор может стать первой целью возможного удара, что приведет к изоляции Прибалтики от остальной части НАТО.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя слова канцлера Германии о снятии ограничений, заявил, что такое решение, если оно было принято, «достаточно опасное» и идет вразрез с устремлениями по урегулированию конфликта на Украине.

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    27 мая 2025, 07:15 • Новости дня
    Система ПВО за ночь сбила 99 украинских беспилотников

    Tекст: Александра Юдина

    Российские силы ПВО уничтожили 99 украинских беспилотников, из которых 56 были сбиты над Белгородской областью, сообщает Минобороны.

    В Telegram-канале ведомства указано, что основная часть дронов, 56 аппаратов, была сбита над Белгородской областью.

    Кроме того, 25 беспилотников перехватили над Воронежской областью, 7 – над Владимирской, 5 – над Калужской, 4 – над Тульской областями. В ведомстве также отметили, что по одному дрону были сбиты над Ростовской и Липецкой областями.

    Накануне средства ПВО отразили атаку четырех беспилотников, летевших на Москву. ПВО сбила 21 украинский дрон над различными областями России.

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    26 мая 2025, 18:39 • Новости дня
    Путин шуткой ответил на предложение наказывать за нарушения в импортозамещении

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин на встрече с представителями бизнеса выступил против введения уголовной ответственности для предпринимателей, использующих импортное оборудование вместо отечественного.

    Глава государства в ответ на инициативу заявил: «Кто в КГБ работал – я или он? Я считаю, что достаточно финансовых санкций». Об этом сообщает Ura.Ru.

    Ранее Путин выразил готовность продолжать оказывать поддержку отечественным предпринимателям, подчеркнув важность содействия реализации их проектов и начинаний.

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    26 мая 2025, 23:32 • Новости дня
    Эксперт: Отечественный бизнес не позволил Западу нанести ущерб экономике России

    Политолог Баширов: Сотрудничество государства и бизнеса помогло России адаптироваться к санкциям

    Эксперт: Отечественный бизнес не позволил Западу нанести ущерб экономике России
    @ Рамиль Ситдиков/РИА Новости

    Tекст: Олег Исайченко

    Правительство России высоко ценит вклад отечественных предпринимателей в адаптацию национальной экономики к беспрецедентному санкционному давлению. Сотрудничество власти и бизнеса позволяет стране выстоять в непростой исторический период, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Марат Баширов. Ранее Владимир Путин провел встречу с представителями деловых кругов.

    «Предпринимательское сообщество играло важную роль в истории России. Еще во дореволюционные времена богатейшие купцы страны финансировали строительство церквей и фабрик. Сегодня бизнесмены также являются важной составляющей развития государства», – считает Марат Баширов, политолог, профессор ВШЭ.

    «Россия вновь находится на острие исторических процессов. После начала СВО западные страны фактически поставили перед собой задачу по расшатыванию российской экономики. Но наши предприниматели с честью приняли вызовы времени и, применив инициативность и незаурядные лидерские качества, сумели не просто удержаться на плаву, но и добиться продолжения развития российской экономики. Неудивительно, что их успехи на этом направлении отметил и президент Владимир Путин», – подчеркнул он.

    По словам Баширова, в кратчайшие сроки был запущен процесс импортозамещения. «Обеспечение населения товарами первой необходимости и медикаментами легло на плечи не только больших корпораций, но и представителей малого и среднего бизнеса», – отмечает эксперт.

    «На этом фоне обязанностью государства становится максимальная поддержка предпринимателей в непростых условиях. Кооперация власти и частных инициатив стала залогом успешной адаптации России к беспрецедентному санкционному давлению. Диалог бизнеса и правительства не прекращается ни на минуту», – поясняет он.

    «Показательно, что Владимир Путин регулярно встречается с представителями «Деловой России» и РСПП. Кроме того, президент продолжает поддерживать крупные экономические форумы, например, ПМЭФ или ВЭФ. Это свидетельствует о признании важной роли предпринимателей, которых ни один западный бизнес заменить не сможет», – продолжает собеседник.

    «Поэтому в вопросе возвращения иностранных компаний президент будет последовательно занимать сторону российских фирм. Отечественные предприниматели не бросили свою страну в непростой исторический период, поэтому и власти не станут игнорировать их интересы», – заключил Баширов.

    Ранее Путин провел встречу с представителями деловых кругов, приуроченную ко Дню российского предпринимательства. Президент подчеркнул, что правительство намерено продолжить поддержку бизнеса. По его оценке, отечественные предприниматели «не стушевались» в период санкционного давления, а проявили деловую хватку, смекалку и хозяйственность. Он также добавил, что представителям частного сектора экономики удалось продемонстрировать истинные лидерские качества.

    «Возвращение иностранных компаний на российский рынок возможно только с учетом интересов российского бизнеса», – подчеркнул Путин. По его мнению, ушедшим фирмам не стоит «стелить дорожку» в вопросе обратного выкупа своих мощностей.

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    26 мая 2025, 19:18 • Новости дня
    Путин исключил особые условия для возвращения иностранных компаний
    Путин исключил особые условия для возвращения иностранных компаний
    @ Григорий Сысоев/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Россия не намерена создавать особые условия для возвращения иностранных компаний, ранее ушедших с рынка, несмотря на возможное желание их вернуться, заявил президент Владимир Путин.

    Путин на встрече с представителями деловых кругов подчеркнул, что возвращение ушедших компаний не будет сопровождаться какими-либо льготами или преференциями, передает РИА «Новости». По его словам, уход иностранных компаний сопровождался серьезными трудностями для людей, работавших в этих организациях.

    «Когда ваши, прямо скажем, не очень добросовестные партнеры уходили, они поставили в принципе коллективы трудовые в достаточно сложное положение, я правильно понимаю?.. Они поставили всех в трудное положение, смылись, так. А теперь если захотят вернуться, мы что им, дорожку, что ли, должны постелить? Нет, конечно», – сказал президент.

    Ранее Путин заявил, что ушедшие зарубежные компании подставили российских партнеров. Он также призвал «душить» не до конца ушедшие из России иностранные IT-компании.

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    26 мая 2025, 19:33 • Новости дня
    ПВО сбила 21 украинский дрон над областями России

    Минобороны сообщило об уничтожении 21 украинского БПЛА над пятью регионами

    Tекст: Евгения Караваева

    В нескольких регионах России, включая Московский, за три часа уничтожен 21 украинский беспилотник, что стало крупнейшей атакой за последние недели.

    Силы противовоздушной обороны уничтожили 21 украинский беспилотник самолетного типа над регионами России, передает ТАСС.

    Шесть беспилотников ликвидированы над Орловской областью, еще шесть – над Тульской. Над Московским регионом силы ПВО сбили пять дронов, над Калужской областью – три аппарата, и один БПЛА уничтожен в Курской области. В Минобороны подчеркнули, что все аппараты были самолетного типа.

    «26 мая в период с 14:00 до 17:00 мск дежурными средствами ПВО уничтожен 21 украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа: по 6 БПЛА – над территориями Орловской и Тульской областей, 5 БПЛА – над территорией Московского региона, 3 БПЛА – над территорией Калужской области и 1 БПЛА – над территорией Курской области», – заявили в российском военном ведомстве.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, силы ПВО отразили атаку беспилотников в Ивановской области. Подразделения «Северяне» пресекли попытки вторжения вооруженных сил Украины в Курскую область. Силы противовоздушной обороны уничтожили пять дронов в Тульской и два в Калужской областях.

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    26 мая 2025, 17:59 • Новости дня
    Путин сообщил о бесперебойных поставках медоборудования из США

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин на встрече с представителями российских деловых кругов отметил роль американских компаний, сохранявших обслуживание и поставки медицинского оборудования для России.

    Глава государства отметил, что «после начала известных событий» многие западные, прежде всего европейские, компании отказались не только от поставок, но и от обслуживания медицинской техники, передает ТАСС. В то же время, по его словам, американские компании осуществляли все обязательства полностью.

    Путин заявил: «К сожалению, когда начали происходить известные события, некоторые западные компании начали отказывать нам не только в поставках оборудования, но даже в обслуживании этого оборудования медицинского. Кстати говоря, американские компании не отказывали, они поставляли, обслуживали все вот эти годы, без всяких сбоев. А европейские многие соскочили».

    Ранее Южная Корея отменила санкции на экспорт медтехники в Россию.

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