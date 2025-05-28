Путин поздравил военнослужащих и гражданский состав с Днем пограничника

Путин в День пограничника отметил героизм защитников рубежей родины

Tекст: Ирма Каплан

В своем поздравлении президент обратился к личному составу, ветеранам и гражданскому персоналу пограничной службы ФСБ России. Особое внимание он уделил ветеранам Великой Отечественной войны, выразив им глубокую признательность за самоотверженную службу на границе.

Путин подчеркнул, что традиции российской пограничной службы формировались со времен Древней Руси.

«Мы всегда будем помнить тех, кто первым встречал врага как бойцы погранзастав в июне 1941-го. Их бессмертный массовый героизм стал одним из символов всенародного сопротивления поистине Отечественной войны – предвестником великой победы», – сказал он в видеопоздравлении, размещенном на сайте Кремля.

Глава государства отметил, что в ходе спецоперации на Украине подразделения пограничных органов ФСБ России проявили себя достойно и продолжают защищать интересы страны.

Путин выразил уверенность, что пограничники будут успешно выполнять задачи по обеспечению безопасности, борьбе с нарушителями границы, диверсантами, наркотрафиком, нелегальной миграцией и контрабандой.

В завершение глава государства пожелал пограничникам и их семьям успеха, счастья и крепкого здоровья, поблагодарив их за верную службу России.

Как писала в апреле газета ВЗГЛЯД, российские пограничники в аэропорту «Шереметьево» дважды отказали украинцу во въезде из-за контактов с украинскими военными в телефоне.