Если буферная зона будет создана по всей границе России с Украиной, то в нее попадут районы Харьковской, Сумской, Черниговской, Днепропетровской и Николаевской областей. Это сотни тысяч людей. Что с ними будет?6 комментариев
Шойгу и делегация Китая осмотрели экспозиции в центре «Россия»
В Национальном центре «Россия» состоялась международная встреча по вопросам безопасности, в ходе которой секретарь Совбеза Сергей Шойгу и китайская делегация ознакомились с российскими инновациями.
Мероприятие, прошедшее в Национальном центре «Россия», посетили около 130 делегаций из 110 стран, говорится в сообщении на сайте центра.
Главной темой форума стало формирование новой архитектуры равной и неделимой безопасности, а также необходимость координации усилий в сфере информационной безопасности.
Сергей Шойгу заявил: «Пришло время, когда нам надо объединяться с соседними странами в наших усилиях в борьбе с информационной безопасностью. А значит, надо создавать совместные центры информационной безопасности и проводить совместные учения».
В рамках встречи Сергей Шойгу и член Политбюро ЦК КПК Чэнь Вэньцин осмотрели выставку «Путешествие по России» при участии директора Натальи Виртуозовой. Она подчеркнула важность возможности иностранным делегациям увидеть современную Россию и ее достижения. Чэнь Вэньцин проявил особый интерес к макету судна «Метеор 120Р», отличающегося высокой вместимостью и скоростью.
Делегации ознакомились со стендами новейших российских вооружений и информационных технологий, а также решениями по построению суверенной инфраструктуры кибербезопасности, представленными фондом «Сайберус». Юрий Максимов отметил, что Россия готова делиться опытом в сфере кибербезопасности с дружественными странами.
Участники также осмотрели продукцию ООО «Специальный технологический центр», включая радиолокатор для обнаружения беспилотников и оборудование для радиоэлектронной борьбы. В рамках мероприятия были представлены экспозиции, посвященные 80-летию Победы и специальной военной операции. Высокие гости посетили парк Победы и музей на Поклонной горе, где возложили цветы к монументу.