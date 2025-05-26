В Турции заявили об отсутствии данных по дате нового раунда украинских переговоров

Tекст: Ольга Иванова

Конкретной информации о времени и месте возможного второго раунда переговоров по Украине сейчас нет, передает РИА «Новости».

В администрации президента Турции заявили, что не могут предоставить каких-либо подробностей по этому вопросу. Представитель администрации отметил: «Нет никакой конкретной информации, которую мы могли бы вам сообщить».

В пятницу агентство Bloomberg сообщило, что дипломаты стран ЕС обсуждают вероятность нового раунда переговоров между Россией и Украиной в конце мая с выбором площадки для встречи, включая Ватикан. В качестве одного из мест, куда могут быть перенесены переговоры, рассматривается Ватикан.

Ранее сообщалось, что украинская сторона планирует обновить состав своей делегации для работы над меморандумом с Россией. Кремль пока не принял решения относительно возможной площадки для будущих переговоров, включая вариант с Ватиканом.