Схема, по которой людей на одном континенте покупали в качестве рабов, набивали ими корабль и отправляли на другой континент – создание абсолютно извращенного ума. До этого ведь как-то додуматься надо было! Почему-то русские, освоившие громадные пространства и имевшие дело с очень разными народами, до этого не додумались.3 комментария
В Турции заявили об отсутствии данных по дате нового раунда украинских переговоров
В турецкой администрации не располагают точными данными о дате и месте проведения второго раунда диалога по урегулированию ситуации на Украине.
Конкретной информации о времени и месте возможного второго раунда переговоров по Украине сейчас нет, передает РИА «Новости».
В администрации президента Турции заявили, что не могут предоставить каких-либо подробностей по этому вопросу. Представитель администрации отметил: «Нет никакой конкретной информации, которую мы могли бы вам сообщить».
В пятницу агентство Bloomberg сообщило, что дипломаты стран ЕС обсуждают вероятность нового раунда переговоров между Россией и Украиной в конце мая с выбором площадки для встречи, включая Ватикан. В качестве одного из мест, куда могут быть перенесены переговоры, рассматривается Ватикан.
Ранее сообщалось, что украинская сторона планирует обновить состав своей делегации для работы над меморандумом с Россией. Кремль пока не принял решения относительно возможной площадки для будущих переговоров, включая вариант с Ватиканом.