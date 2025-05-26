Меня спрашивают: Горловка? Там опасно? В это время рядом гулко звучит разрыв. Ну вот, собственно, и ответ. А Горловка – это довольно большой город, несмотря на сбивающее с толку название, больше подходящее для села. И по нему постоянно стреляют.2 комментария
Генпрокурор Краснов впервые посетил Камбоджу с официальным визитом
Впервые в истории отношений правоохранительных органов России и Камбоджи генеральный прокурор Игорь Краснов начал официальный визит в Пномпень для переговоров и подписания соглашений.
Генпрокурор РФ Игорь Краснов прибыл в Камбоджу, где планирует провести встречи с руководством профильных ведомств, передает РИА «Новости». По данным ведомства, это первый визит действующего российского генпрокурора в Камбоджу за всю историю сотрудничества правоохранительных органов двух стран.
В столице Камбоджи Краснов проведет переговоры с руководителями профильных компетентных органов, а также обсудит вопросы двустороннего сотрудничества с рядом официальных лиц. В рамках визита намечено подписание нескольких документов, посвященных развитию взаимодействия между странами.
Как писала газета ВЗГЛЯД, генпрокурор России Игорь Краснов заявил, что в 2024 году количество экстремистских преступлений в стране увеличилось на треть. Краснов также отметил влияние миграционного фактора на террористическую угрозу. Он предложил ввести лимиты на выпуск банковских карт и ужесточить контроль над деятельностью риелторов для борьбы с мошенничеством.