Генпрокурор Краснов впервые посетил Камбоджу с официальным визитом

Эксперт: Россия уничтожает ключевые площадки сборки украинских дронов

Военный эксперт Кнутов: Россия уничтожает ключевые площадки сборки украинских дронов

Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

«В конце прошлого года Владимир Зеленский заявил о планах произвести 30 тыс. беспилотников самолетного типа и три тысячи дронов-ракет. Конечно, под производством имеется в виду сборка из конструкторов, которые поступают из-за рубежа», – пояснил Юрий Кнутов, военный эксперт, историк войск ПВО.

«Детали приходят в ящиках и зачастую собираются в мелких мастерских, рассредоточенных по большим территориям, а затем готовые дроны развозятся по войскам. Это производство непросто отследить, к тому же далеко не всегда целесообразно тратить, например, ракету «Искандера» на уничтожение отдельного гаража. Украинцы это понимают, потому применяют такие схемы», – продолжил эксперт.

«Причем компоненты привозятся любыми способами и отовсюду. Я лично изучал дрон «Лелека-100», который Украина позиционирует как свою разработку. Там на всех деталях, то есть примерно через каждые 15 см, написано «Made in USA» или указана какая-то европейская страна, если речь идет об электронике. Частично также запчасти привозятся из Канады, а двигатели применяют китайские», – детализировал он.

«В итоге Украина получила довольно много БПЛА самолетного типа дальнего действия. Тем не менее их массовость обеспечивается во многом за счет именно таких крупных сборочных площадок, как «Антонов» в Киеве. Поэтому мы наносим выборочные, но значительные удары по таким объектам. Замечу, что одновременно мы бьем и по центрам радиотехнической продукции, уничтожая производство в комплексе», – указал спикер.

Ранее Минобороны в своем Telegram-канале сообщило о массированном ударе высокоточным оружием морского, воздушного, наземного базирования и БПЛА по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины. Предприятия выпускают для ВСУ компоненты ракетного оружия, радиоэлектронику, взрывчатые вещества, ракетное топливо и ударные БПЛА. Также Россия ударила по центрам радиотехнической разведки и спутниковой связи.

Военкоры пишут об ударах по военным объектам, в том числе о пожаре на киевском предприятии «Антонов», входящем в структуру «Укроборонпрома». В советское время это было крупнейшее авиационное предприятие, где производили самолеты. Сейчас там активно выпускают дроны, которые используются для атак по России, сообщает Telegram-канал Shot.

«Противник заявляет, что этой ночью по целям на территории Украины было запущено суммарно 250 дальнобойных дронов-камикадзе («Герани» и прочее) и 14 тактических баллистических ракет («Искандер»), – пишет Telegram-канал «Повернутые на войне». По данным СМИ, атака продолжалась более шести часов. В Киеве прогремело несколько сот взрывов, в некоторых местах возникли пожары.

Ранее эксперт в области беспилотной авиации Денис Федутинов объяснил газете ВЗГЛЯД способность ВСУ совершать массированные налеты беспилотниками.