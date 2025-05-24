Tекст: Дмитрий Зубарев

О тяжелых условиях на полигонах для украинских мобилизованных сообщил в видео Минобороны России пленный Виталий Гунтер, передает ТАСС. По словам Гунтера, за проступки, например, если кто-то не допил бутылку воды, старший полигона мог объявить запрет на получение воды для всей группы. «Кто-то не допил бутылку воды. И старший полигона нашел эту бутылку, сказал: «запретить воду». Сухие законы», – рассказал он.

Гунтер добавил, что условия обучения были настолько тяжелыми, что даже литовский инструктор жалел о заключении контракта с ВСУ. По его словам, перед выходом на задание мобилизованных лишали воды и еды: вечером после ужина старшина собрал группу и отправил ее на задание, не дав взять с собой пищу и воду.

«Мне воткнули радейку и все, иди, сказал. Показали по карте на планшете, и то с планшета на телефон переснято. После чего пошли по посадкам, по полям так и бродили», – описал ситуацию Гунтер. По его словам, позже группа пряталась в железном контейнере, который подвергался ударам дронов и артиллерии. Он отметил, что мобилизованных воспринимали как «мясо».

Как писала газета ВЗГЛЯД, пленный военнослужащий Вооруженных сил Украины рассказал о наборе женщин-заключенных на контрактную службу. Украинские командиры принуждали 18-летних граждан заключать контракты для службы в армии. Пленный также заявил, что отступающих заключенных в рядах ВСУ расстреливали.