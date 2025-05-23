В парламент Молдавии поступил проект о денонсации соглашения о Русском доме

  • Новость часаРоссийские войска подошли вплотную к пригородам Купянска
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    Ненависть к евреям в США выплеснулась за пределы университетов
    Лавров указал на недостаток Ватикана в качестве площадки для переговоров с Украиной
    Рар: Борьба либеральной элиты ЕС с «инакомыслием» меняет лицо Европы
    Алаудинов сказал, почему «Ахмат» не берет в плен наемников
    Российские войска освободили Радьковку в Харьковской области
    Названо количество попавших в плен украинских военных
    Лавров назвал очевидной неадекватность Зеленского
    Рубио призвал ужесточить санкции против России
    Мерц намерен подавить санкциями дебаты о запуске «Северного потока»
    Мнения
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян США оставляют балласт за бортом

    Казалось бы, в своих намерениях завершить русско-украинский конфликт Трамп должен получить полную и безусловную поддержку европейских стран. Однако вместо этого Брюссель и лидеры ключевых стран – членов ЕС не желают заканчивать уже проигранную ими украинскую войну, потому что тогда за поражение нужно будет отвечать перед своими избирателями.

    3 комментария
    Борис Джерелиевский Борис Джерелиевский Зачем украинцы поджигают Европу

    Те, кто стоит за провокациями в различных странах Европы, стремятся убедить людей, что виновники всех их проблем и неприятностей – русские, цель которых испортить жизнь европейцам. Миф о сотнях русских диверсантов продвигается европейскими политиками без особой заботы о правдоподобии.

    4 комментария
    Дмитрий Губин Дмитрий Губин Чем СВО похожа на Северную войну

    Ввязываясь в Северную войну, Петр хотел получить для России только «провинции Ижорскую и Корельскую». Но по ее итогам к России были присоединены Ингерманландия (Ижора) с основанным в устье Невы Санкт-Петербургом, Карельский перешеек с Выборгом, Эстляндия и Лифляндия.

    8 комментариев
    23 мая 2025, 13:59 • Новости дня

    В парламент Молдавии поступил проект о денонсации соглашения о Русском доме

    Tекст: Вера Басилая

    Министерство культуры Молдавии направило в парламент проект решения о денонсации соглашения 1998 года о функционировании Русского дома.

    Министерство культуры Молдавии отправило в парламент проект решения о денонсации соглашения 1998 года, регулирующего работу Русского дома в Кишиневе, передает ТАСС.

    В парламенте подтвердили, что данный шаг предусматривает прекращение действия документа между правительством Молдавии и правительством России о создании и функционировании культурных центров.

    Ранее в феврале глава Россотрудничества Евгений Примаков заявил, что Русский дом в Кишиневе продолжает работать в обычном режиме.

    Посольство России назвало циничными планы властей Молдавии закрыть Русский дом.

    21 мая 2025, 13:36 • Новости дня
    Шеслер объяснила скандал на Украине после удара «Искандером» по лагерю ВСУ

    Политолог Шеслер: Удар «Искандером» по лагерю ВСУ вызвал новую волну истерии на Украине

    Шеслер объяснила скандал на Украине после удара «Искандером» по лагерю ВСУ
    @ imago-images/ТАСС

    Tекст: Анастасия Куликова

    Удар ВС России по лагерю подготовки ВСУ в Сумской области спровоцировал новую волну политической истерии на Украине. Ее мотивы имеют глубокие корни и связаны с целым рядом причин, среди которых – высокие потери на фронте, рост случаев дезертирства, коррупция, сказала газете ВЗГЛЯД политолог Лариса Шеслер. Ранее в Раде призвали уволить главкома ВСУ после прилета по полигону в Шостке.

    «Удар ВС России по тренировочному полигону в Сумской области – это, скорее, повод, нежели истинная причина грызни украинской элиты», – считает политолог Лариса Шеслер. По ее мнению, в основе «политических истерик» ряда депутатов Рады лежит ситуация в зоне боевых действий в целом.

    «Украинская армия – несмотря на всевозможные победные реляции, попытки провокаций под Теткино – продолжает отступать, а ВС России – наращивают темпы наступления. ВСУ несут большие потери», – напомнила собеседница. Кроме того, в стране разворачивается целый ряд скандалов.

    «Так, командир одного из батальонов 47-ой механизированной бригады ВСУ «Магура», майор Александр Ширшин подал рапорт об увольнении, обвинив военное руководство в неспособности управлять и формировать рациональные решения», – напомнила Шеслер.

    «Другая история связана с «элитной» 155-й ОМБр ВСУ «Анна Киевская». Подразделение прошло подготовку во Франции. С начала 2025 года там зафиксировано более тысячи случаев дезертирства. Более того, военные жалуются на махинации с «боевыми» выплатами и поборы со стороны командиров», – перечислила политолог.

    «На Украине идет постоянная внутриполитическая борьба и поиск виноватых. Естественно, таковыми назначаются Александр Сырский и Михаил Драпатый. Эти люди не гнушаются никакими злодеяниями. Впрочем, ответственным нужно назвать и Владимира Зеленского, ведь он бросил страну под каток», – указала эксперт.

    «Удар ВС России по лагерю подготовки ВСУ лишь обострил внутриукраинские процессы», – считает Шеслер. Она отметила, что после произошедшего уже отстранили командира украинской военной части. «Я думаю, что этим все и ограничится. Дело вряд ли дойдет до каких-то радикальных мер и перестановок в армии. Не стоит ожидать и отставки Сырского, к которой так усердно призывают в Раде. Нынешний главком – полностью подконтрольная фигура. Если Валерий Залужный имел какой-то вес и авторитет среди военных, то о Сырском такого не скажешь», – заметила собеседница.

    «Это вполне устраивает Зеленского, поскольку ему не нужно давить на военное руководство, чтобы протолкнуть бессмысленные и абсурдные планы, например, в Крынках или Курской области. Все указания, которые продиктованы политическими соображениями, послушно выполняются Сырским, который уже получил репутацию "могильщика"», – подчеркнула политолог.

    «Не исключено, что в конечном счете главкома сделают очередным козлом отпущения. Но пока ему не найдена замена в виде такого же послушного служащего, призывы некоторых депутатов к отставке Сырского останутся неуслышанными», – заключила Шеслер.

    Ранее российские военные нанесли ракетный удар с помощью ОТРК «Искандер» по лагерю подготовки 1-й отдельной бригады специального назначения ВСУ в районе населенного пункта Шостка в Сумской области. В результате уничтожено 70 украинских военнослужащих. Среди погибших украинских солдат числятся также 20 инструкторов, сообщили в Минобороны России.

    Местоположение лагеря установили российские бойцы, которые проводили разведку близ Шостки. На Украине произошедшее спровоцировало новую волну критики в адрес командования. Так, депутат Алексей Гончаренко (внесен в России в перечень террористов и экстремистов) заявил, что подготовка боевиков недалеко от зоны вооруженных действий является преступлением. По его словам, в ВСУ «людей совсем перестали ценить».

    Его коллега Марьяна Безуглая потребовала уволить главкома Александра Сырского. «Сколько еще должны погибнуть людей? Сколько еще "дебильных" приказов должно быть отдано, чтобы Сырского уволили?» – возмутилась она.

    На этом фоне нацгвардия Украины сообщила, что командир воинской части в Сумской области снят с должности. Ведомство подтвердило российский удар по полигону, нанесенный 20 мая. «Командование национальной гвардии Украины и правоохранительные органы дадут жесткую правовую оценку действиям всех должностных лиц по результатам проверки и расследования трагического случая», – говорится в заявлении.

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    20 мая 2025, 17:24 • Новости дня
    Медведев: Киев ждет безоговорочная капитуляция при отказе от мирных переговоров
    Медведев: Киев ждет безоговорочная капитуляция при отказе от мирных переговоров
    @ Алексей Даничев/РИА Новости

    Tекст: Александра Юдина

    Киев может столкнуться с неизбежностью безоговорочной капитуляции, если откажется от мирных переговоров с учетом текущих реалий на Украине, отметил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев.

    Медведев подчеркнул, что Москва уже неоднократно предлагала начать диалог с Киевом без предварительных условий, при этом учитывая сложившиеся на данный момент реалии на территории Украины, передает ТАСС.

    По его словам, для киевского режима есть и другой путь, о котором тоже неоднократно говорилось. Это путь безоговорочной капитуляции.

    Зампред отметил, что такая формула мира в международном праве тоже существует. Если сказать прямо, многим в нашей стране она нравится куда больше, считает Медведев.

    Ранее официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что для Киева наступает важный момент принятия решений. Эксперты отмечают, что президент Владимир Путин твердо добивается максимальных гарантий мира на Украине.

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    22 мая 2025, 18:20 • Видео
    Зачем Зеленскому римский папа

    Вашингтон и Киев предлагают перенести переговоры по урегулированию на Украине из Турции в Ватикан. Новый папа Лев XIV поддерживает эту идею. Чем она плоха?

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    21 мая 2025, 01:43 • Новости дня
    Один из богатейших депутатов решил покинуть Госдуму

    Савченко может покинуть Госдуму из-за перехода на другую работу

    Один из богатейших депутатов решил покинуть Госдуму
    @ Станислав Красильников/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    Совет Госдумы предложил включить вопрос о досрочном сложении полномочий одного из богатейших депутатов Олега Савченко в повестку пленарного заседания, назначенного на 22 мая.

    Рассмотрение вопроса о досрочном прекращении полномочий депутата Олега Савченко запланировано на заседании Госдумы двадцать второго мая, передает ТАСС. Проект постановления внесла комиссия по мандатным вопросам, следует из документов, опубликованных в думской электронной базе.

    В пояснении к проекту постановления говорится, что депутат Савченко подал письменное заявление о сложении полномочий в связи с переходом на другую работу. В документе указано: «Считать досрочно прекращенными полномочия депутата Государственной думы Савченко Олега Владимировича, 20 мая 2025 года на основании его письменного заявления о сложении депутатских полномочий в связи с переходом на другую работу».

    Савченко был избран в Госдуму в сентябре 2021 года, он занимает должность заместителя председателя комитета по финансовому рынку. В рейтинге Forbes за 2021 год Савченко занимал 22-е место среди госслужащих с самыми высокими доходами. В декларации за 2021 год его доход составил почти 559 млн рублей. С 2022 года декларации депутатов публикуются в обезличенном виде.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, депутат Госдумы Олег Савченко в 2015 году покорил самую высокую точку Антарктиды – гору Винсона.

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    21 мая 2025, 11:45 • Новости дня
    NYT: Трамп отказался вмешиваться в конфликт на Украине

    NYT: Трамп сообщил Зеленскому и лидерам ЕС о прекращении поддержки Украины

    NYT: Трамп отказался вмешиваться в конфликт на Украине
    @ Samuel Corum/CNP/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Президент США Дональд Трамп после разговора с российским лидером Владимиром Путиным заявил европейским лидерам и Владимиру Зеленскому, что отныне не намерен вмешиваться в конфликт, сообщает The New York Times.

    Президент США Дональд Трамп после телефонного разговора с российским лидером Владимиром Путиным заявил главе киевского режима Владимиру Зеленскому и ряду европейских лидеров, что Россия и Украина должны самостоятельно найти решение военного конфликта, пишет The New York Times.

    Источники издания, знакомые с деталями беседы, сообщили, что Трамп отказался от намерения присоединиться к европейской инициативе по введению новых экономических ограничений против России. При этом ранее он неоднократно подчеркивал, что только он и Путин способны быстро достичь соглашения между странами, но по итогам последнего разговора изменил свою позицию.

    По данным газеты, американский президент ранее угрожал выйти из переговоров по прекращению огня между Россией и Украиной, и сейчас фактически реализовал этот сценарий. Решение Трампа вызвало обеспокоенность среди европейских союзников, которые намерены продолжить давление на Москву, несмотря на отказ Вашингтона.

    Бывший посол США в Киеве Бриджит А. Бринк в связи с уходом заявила: «Мир любой ценой – это не мир, а умиротворение». В публикации говорится, что даже уступки в виде отказа Украины от вступления в НАТО и возврата всех территорий не привели к заключению перемирия, поскольку Москва отвергла эти предложения.

    Ранее после разговора с президентом России Владимиром Путиным американский лидер Дональд Трамп заявил, что не планирует новые санкции против России и отметил готовность Москвы к переговорам о прекращении огня.

    Вместе с тем, госсекретарь США Марко Рубио допустил ужесточение санкций против России и рост военной поддержки Киева при провале переговоров.

    Глава РФПИ Кирилл Дмитриев отметил, что западные политики и СМИ пытаются помешать конструктивному диалогу между Россией и США в контексте ситуации на Украине.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что лидеров европейских стран ошеломил разговор президентов России и США, поскольку Трамп не собирается поддерживать курс на продолжение боевых действий.

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    22 мая 2025, 12:32 • Новости дня
    Военный эксперт назвал задачи нового главкома сухопутных войск

    Эксперт Кнутов: Основной задачей генерала Мордвичева станут успехи в зоне СВО

    Военный эксперт назвал задачи нового главкома сухопутных войск
    @ Вадим Савицкий/ТАСС

    Tекст: Анастасия Куликова

    Андрей Мордвичев в рамках СВО проявил себя как талантливый командир. Поэтому его назначение главкомом сухопутных войск выглядит логичным. Теперь перед военачальником стоит несколько важных задач – как в рамках СВО, так и в случае ее завершения, сказал газете ВЗГЛЯД Юрий Кнутов.

    «Назначение Андрея Мордвичева главкомом сухопутных войск логично. Генерал-полковник проявил себя в боях за Мариуполь и другие ключевые города в ДНР. Их освобождение способствовало перелому в ходе введения боевых действий и началу интенсивного продвижения в Донбассе», – отметил военный эксперт Юрий Кнутов.

    Оценивая опыт военного, спикер указал: «Мордвичев – талантливый командир. Такие люди умеют налаживать координацию разных родов войск: начиная от беспилотной авиации, заканчивая артиллерией и штурмовыми отрядами».

    «Кроме того, если смотреть на карту боевых действий не по отдельным направлениям, а целиком, то будет очевидно: войска, продвигаясь на одном направлении, создают условия для прорыва частей на другом. И судя по всему, Мордвичев в этом понимании показал себя с лучшей стороны», – указал эксперт.

    Теперь перед новым главкомом будет поставлено несколько задач, считает аналитик. «Переговоры с Украиной продвигаются нелегко. Поэтому мы должны быть готовы к разным сценариям развития событий, в том числе к активному продолжению спецоперации. Тогда ключевым окажется не только окончательно освобождение Донбасса, Херсонской и Запорожской областей, но и возможное дальнейшее продвижение войск», – сказал Кнутов.

    Он напомнил, что ВС России уже практически вышли в Днепропетровскую область, есть успехи в Харьковской области в районе Купянска, а также в Сумской области, где бойцы постепенно набирают темп для потенциального выхода к Сумам. «Другими словами, при таком раскладе нужен командир, который способен обеспечивать успехи армии», – акцентировал аналитик.

    Если дипломаты смогут прийти к мирному соглашению, то задачей Мордвичева станет поддержание войск в боевой готовности. «Всех военных потребуется обучить тем навыкам, которые нужны в условиях реальных боевых действий», – уточнил собеседник. Кроме того, генерал-полковнику – в случае завершения СВО – предстоит работать над усилением обороны на границе с Финляндией, странами Прибалтики и Польши.

    Пока же стоит ожидать некоторых изменений в Сухопутных войсках, в первую очередь – кадровых. «Когда в должность вступает новый главком, естественно, он собирает свою команду – проверенных людей, понимающих его с полуслова. На это нужно смотреть трезво и не искать каких-то подводных течений», – указал специалист.

    «Также возможны изменения в стратегии. Каждые три-четыре месяца обновляются тактические приемы, меняется вооружение. В условиях боевых действий важна гибкость, скорость принятия решений на основе обстановки. И на мой взгляд, Мордвичев обладает этими качествами», – заключил Кнутов.

    Ранее министр обороны Андрей Белоусов представил личному составу главнокомандующего сухопутными войсками генерал-полковника Андрея Мордвичева и вручил ему штандарт. Он заменит на посту Олега Салюкова, который 15 мая указом Владимира Путина был освобожден от должности и назначен заместителем секретаря Совета безопасности.

    «Генерал-полковник Мордвичев Андрей Николаевич – это опытный боевой офицер, который в полной мере раскрыл талант военачальника в ходе специальной военной операции. Уверен, что глубокие знания, опыт и профессионализм помогут ему достойно продолжить службу в новой должности», – отметил Белоусов, его слова приводит «Красная звезда».

    Мордвичев родился 14 января 1976 года в Павлодаре (Казахстан). В 1997 году он окончил Новосибирское общевойсковое командное училище Сибирского военного округа, в 2006 году – Общевойсковую академию Вооруженных сил России имени Фрунзе. Мордвичев принимал участие в грузинско-абхазской войне 2008 года. Тогда он командовал 28-й мотострелковой бригадой.

    После окончания в 2016 году Военной академии Генерального штаба был назначен на должность заместителя командира корпуса. С 2017 по 2019 год – начальник штаба, первый заместитель командующего армией Центрального военного округа. С 2019 по 2021 год – начальник штаба, первый заместитель командующего 8-й общевойсковой армией Южного военного округа.

    С 2021 по 2022 год – командующий 8-й общевойсковой армии Южного военного округа. С 2022 по 2023 год – заместитель командующего войсками Южного военного округа. В 2023 году Морвичева назначили на должность командующего войсками Центрального военного округа.

    В период СВО он принимал участие в боях за взятие Мариуполя (ДНР), а также Авдеевки (ДНР) как командующий войсками группировки «Центр». Имеет звание Героя России, которое получил в 2024 году, ордена Александра Невского, Жукова, Мужества и «За военные заслуги», медали.

    Газета ВЗГЛЯД писала, чем в ходе спецоперации стал знаменит этот молодой по военным меркам военачальник, за что он получил звезду Героя России, и какие вызовы стоят перед новым поколением российского генералитета.

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    21 мая 2025, 13:02 • Новости дня
    Онуфриенко об ударе «Искандером» по лагерю ВСУ: Противник не учится на своих ошибках

    Военный аналитик Онуфриенко: Успешный удар «Искандером» по лагерю ВСУ в Сумской области обеспечила разведка

    Онуфриенко об ударе «Искандером» по лагерю ВСУ: Противник не учится на своих ошибках
    @ ДСНС Украины

    Tекст: Анастасия Куликова

    В Киеве после удара «Искандера» по месту совещания украинских командиров в Сумах, по всей видимости, не сделали никаких выводов. Нынешнее поражение лагеря подготовки ВСУ наглядно продемонстрировало уровень управления и принятия решений противником, сказал газете ВЗГЛЯД военный аналитик Михаил Онуфриенко.

    «Поражение «Искандером» лагеря подготовки ВСУ в Сумской области стало результатом, в первую очередь, работы технической разведки России. Наши дроны летают достаточно далеко и долго. Это позволяет распознавать перемещения противника, точки его дислокации и наносить точные удары по цели», – отметил военный аналитик Михаил Онуфриенко. Определенную роль могла сыграть и агентурная разведка.

    Он напомнил, что это не первая успешная операция: в середине апреля «Искандер» ударил по месту совещания украинских командиров в Сумах. «По всей видимости, после этого в Киеве не сделали никаких выводов. Командование ВСУ не учится на своих ошибках, а значит армия продолжит нести потери», – подчеркнул собеседник.

    «Произошедшее наглядно демонстрирует уровень управления и принятия решений противником. Дело не в том, что он глуп или не умеет воевать. Просто сама система там построена на принципах, не способствующих высокой боевой слаженности», – указал Онуфриенко.

    «Так, украинские власти руководствуются исключительно политической сиюминутной составляющей: для них важнее удержаться в кресле, нежели сохранить жизни своих военных. Поэтому они предприняли безумную попытку атаковать Курскую область и до сих пор не оставляют надежд на эту авантюру», – пояснил спикер.

    «В результате этих действий ВСУ потеряли десятки тысяч военных. Более того, у них посыпался фронт на участке ДНР. На этом фоне решение командования разместить полигон близ границы с Россией выглядит как мелкая огреха, но на самом деле это лишь подтверждает проблемы Киева в целеполагании», – сказал аналитик. Впрочем, в этот раз – в отличие от апрельского случая – украинская сторона хотя бы не сообщала о месте дислокации в СМИ, иронично отметил он.

    Специалист усомнился, что нынешний удар «Искандером» приведет к отставке Александра Сырского, несмотря на волну критики в адрес главкома. «Он давно рискует потерять свою должность по ряду причин. Во-первых, из-за провала в обороне. Во-вторых, из-за повсеместного отступления украинской армии. Наконец, из-за безумных приказов, на которые жалуются даже командиры бригад», – перечислил спикер.

    «Проблем в армии противника становится все больше, и они предаются огласке. Это значительно сильнее бьет по Сырскому, чем удар ВС России по Сумской области. Ну а какая «соломинка» сломает «спину верблюду», покажет время», – заключил Онуфриенко. 

    Ранее российские военные нанесли ракетный удар с помощью ОТРК «Искандер» по лагерю подготовки 1-й отдельной бригады специального назначения ВСУ в районе населенного пункта Шостка в Сумской области. В результате уничтожено 70 украинских военнослужащих. Среди погибших украинских солдат числятся также 20 инструкторов, сообщили в Минобороны России.

    Местоположение лагеря установили российские бойцы, которые проводили разведку близ Шостки. На Украине произошедшее спровоцировало новую волну критики в адрес командования. Так, депутат Алексей Гончаренко (внесен в России в перечень террористов и экстремистов) заявил, что подготовка боевиков недалеко от зоны вооруженных действий является преступлением. По его словам, в ВСУ «людей совсем перестали ценить».

    Его коллега Марьяна Безуглая потребовала уволить главкома Александра Сырского. «Сколько еще должны погибнуть людей? Сколько еще «дебильных» приказов должно быть отдано, чтобы Сырского уволили?», – возмутилась она.

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    23 мая 2025, 13:18 • Новости дня
    Трамп сообщил об обмене пленными между Россией и Украиной

    Трамп анонсировал масштабный обмен пленными между Россией и Украиной

    Трамп сообщил об обмене пленными между Россией и Украиной
    @ Chris Kleponis/Pool/CNP/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Президент США Дональд Трамп объявил о достижении договоренности между Россией и Украиной по проведению масштабного обмена военнопленными в ближайшее время.

    Договоренность о проведении крупного обмена пленными между Россией и Украиной была достигнута. Президент США Дональд Трамп сообщил об этом в своей социальной сети Truth Social, поздравив обе стороны.

    «Может ли это привести к чему-то более значимому?» – написал Трамп.

    Ожидается, что обмен состоится в ближайшее время, однако точные сроки и детали пока не раскрываются.

    Ранее в украинских следственных изоляторах начали отбирать граждан, обвиняемых в коллаборационизме и госизмене, для возможного обмена с Россией.

    Позже российская сторона получила от Киева списки пленных по формуле «тысячу на тысячу».

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил о стремлении ускорить обмен пленными в формате «тысяча на тысячу».

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    22 мая 2025, 10:10 • Новости дня
    Британия призвала страны G7 понизить потолок цен на российскую нефть

    Tекст: Вера Басилая

    Великобритания призвала своих союзников из G7 договориться о снижении предельных цен на российскую нефть, для оказания дальнейшего давления на президента Владимира Путина с целью прекращения конфликта на Украине, сообщает Bloomberg.

    Британия призвала страны G7 рассмотреть возможность снижения установленного потолка цены на российскую нефть, сообщает Bloomberg.

    В заявлении министерства финансов Великобритании отмечается, что усиление давления на экономику России стало «особенно актуальным на фоне продолжающейся спецоперации на Украине».

    Министр финансов Британии Рэйчел Ривз на заседании в Банфе, Канада, подчеркнула необходимость оперативного ужесточения лимита на покупку российской нефти, ранее установленного на уровне 60 долларов. Ривз также призвала участников G7 к единству в действиях по достижению «справедливого и прочного мира» на Украине.

    Лидеры G7 обсуждают ужесточение механизма потолка цен, чтобы лишить Москву большей части доходов от экспорта нефти. Сообщается, что якобы Россия использует «теневой флот» танкеров и анонимные схемы страхования для обхода западных ограничений и продажи нефти главным образом в азиатские страны.

    Финансовый министр Франции Эрик Ломбард заявил, что вопрос снижения потолка цены обсуждается, но пока окончательного решения не принято, поскольку детали пакета санкций еще находятся на рассмотрении.

    Министерство финансов Британии расширило перечень санкций, включив в черный список британского бухгалтера, двух российских капитанов и ряд судов, связанных с поставками нефти.

    Совет ЕС одобрил новый, семнадцатый по счету, пакет санкций против России, добавив в черный список почти 200 танкеров.

    Глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас заявила, что Евросоюз начал подготовку восемнадцатого пакета антироссийских санкций с целью заставить Россию «захотеть мира».

    Газета ВЗГЛЯД писала, что Евросоюз грозит России полным торговым эмбарго вместо поддержки собственной экономики.

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    22 мая 2025, 20:59 • Новости дня
    ПВО в течение дня сбила 159 украинских беспилотников
    ПВО в течение дня сбила 159 украинских беспилотников
    @ Евгений Биятов/РИА Новости

    Tекст: Александра Юдина

    Средства противовоздушной обороны в течение дня уничтожили 159 украинских беспилотников самолетного типа, сообщает Минобороны.

    В Telegram-канале ведомства указано, что больше всего аппаратов было уничтожено над Орловской и Курской областями – 54 и 53 соответственно.

    Ведомство уточнило, что с 8.00 до 20.00 над Московским регионом было сбито 22 беспилотника, над Тульской областью – 13, над Брянской – шесть, над Тверской и Рязанской областями – по четыре, над Калужской – два, над Белгородской – один.

    Ранее на подлете к Москве сбили четыре дрона. Минобороны указывало, что за последние сутки над регионами России средствами ПВО было сбито 485 украинских беспилотников.

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    23 мая 2025, 08:19 • Новости дня
    Еврейская община Молдавии решила обратиться в суд из-за учебника по истории

    Еврейская община Молдавии заявила о подготовке иска из-за учебника по истории

    Tекст: Вера Басилая

    Еврейская община Молдавии намерена подать иск в суд из-за учебника истории для школьников, в котором умалчивается участие властей Румынии в Холокосте и сотрудничестве с нацистской Германией, заявили в общине.

    Еврейская община Молдавии заявила о намерении подать иск против министерства образования, если не будут изъяты и пересмотрены учебники истории, передает ТАСС.

    Поводом для обращения стало замалчивание в учебнике фактов сотрудничества румынских властей с нацистской Германией, а также преуменьшение роли Румынии в массовых убийствах и депортациях евреев во Второй мировой войне.

    В администрации еврейской общины подчеркнули, что уже проинформировали международных партнеров о ситуации. Обращение в суд последует в случае отказа министерства образования изъять, пересмотреть учебник согласно положениям национального законодательства и рекомендациям международных институтов.

    Скандал разгорелся после выхода нового издания курса по истории для 12-х классов, где, по мнению общественности и российского посольства в Кишиневе, игнорируются или смягчаются жестокость исторических событий, а задания склоняют школьников к поиску положительных черт фашистских организаций. Министр образования обвинил критиков в распространении дезинформации.

    Во время Второй мировой войны часть территории Молдавии и Украины находилась под управлением Румынии, где, по оценкам историков, были убиты и депортированы до 300 тыс. евреев и других категорий населения. В 2005 году власти Румынии принесли официальные извинения за эти преступления, а в 2016 году молдавский парламент признал доклад комиссии Эли Визеля о Холокосте.

    В последние годы в Молдавии усилилась пропаганда объединения с Румынией, что выражается в изменении названия языка, переписывании школьных программ и установке памятников румынским военным.

    Ранее руководство еврейской общины Молдавии потребовало срочного изъятия нового учебника по истории до его пересмотра.

    В учебнике по истории для старшеклассников Молдавии Сталинградскую битву назвали «катастрофой».

    В этом же учебнике участие румынских войск в сражении рассмотрели с позиции их оправдания.

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    21 мая 2025, 01:49 • Новости дня
    МВД сообщило о работе 200 мошеннических кол-центров на Украине

    На Украине обнаружено 200 мошеннических кол-центров

    Tекст: Денис Тельманов

    На территории Украины функционируют более 200 мошеннических кол-центров, в которых работают бывшие сотрудники силовых структур, использующие профессиональные навыки для выманивания денег из жертв.

    О деятельности более двухсот мошеннических кол-центров на Украине сообщил замначальника отдела по противодействию имущественным преступлениям МВД России Денис Костин, передает ТАСС. По его словам, большинство дистанционных преступлений совершается с территории Украины, а основная часть кол-центров сосредоточена в Днепре.

    Костин отметил, что структура работы кол-центров предполагает четкое распределение ролей. Он рассказал, что раньше мошенники могли позволить себе вольность в разговоре, но теперь их строго контролируют. За любые отклонения от сценария работников наказывают штрафами.

    По словам представителя МВД, в таких центрах трудятся профессионалы, в том числе бывшие сотрудники силовых структур. Костин подчеркнул: «Мы несколько раз устанавливали в своей работе, что работают в этих кол-центрах бывшие работники силовых структур, которые обладают компетенцией, словарным запасом и могут ввести человека в заблуждение».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, телефонные мошенники с Украины при звонках россиянам теперь объясняют свой немосковский акцент тем, что якобы являются уроженцами Ростова-на-Дону.

    ЦОС ФСБ указал на масштабную организацию мошенничеств против россиян с территории Украины, где работают до 150 кол-центров с использованием информационной инфраструктуры.

    Мошеннические кол-центры с Украины все больше переносят свою деятельность на территорию Евросоюза, а первой жертвой украинских телефонных мошенников стала Польша.

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    21 мая 2025, 22:08 • Новости дня
    Стубб анонсировал возможные переговоры по Украине в Ватикане

    Президент Финляндии Стубб анонсировал возможные переговоры по Украине в Ватикане

    Tекст: Вера Басилая

    Ватикан подтвердил готовность принять участников консультаций о прекращении огня на Украине, которые могут пройти уже на следующей неделе, заявил президент Финляндии Александр Стубб.

    По данным  Yle, о планах проведения технических переговоров по прекращению огня на Украине в Ватикане сообщил президент Финляндии Александр Стубб, передает РБК.

    По его словам, обсуждение урегулирования конфликта продолжается на разных уровнях с 19 мая, когда президент США Дональд Трамп провел телефонные переговоры с президентом России и лидером Украины, а также с европейскими лидерами.

    Стубб был одним из европейских политиков, с которыми Трамп связался после обсуждений с Путиным и Зеленским.

    Ватикан подтвердил готовность принять стороны для проведения консультаций.

    Ранее американский госсекретарь Марко Рубио назвал Ватикан оптимальным местом для возможных переговоров по урегулированию ситуации на Украине. Владимир Зеленский выразил благодарность Ватикану за предложение стать площадкой для прямых переговоров между Киевом и Москвой и отметил свою открытость к диалогу.

    Газета ВЗГЛЯД разбиралась, почему у Ватикана как у потенциальной переговорной площадки есть только один недостаток, зато исчерпывающий.

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    20 мая 2025, 19:36 • Новости дня
    Медведев объяснил необходимость международных гарантий по Украине для России

    Tекст: Александра Юдина

    Заместитель председателя Совбеза Дмитрий Медведев заявил, что отсутствие международных гарантий для Москвы по вопросу Украины приведет к серьезному ухудшению ситуации.

    По его словам, наличие таких документов критически важно для доверия в международной сфере, передает ТАСС. По его словам, «если же такого рода документы подготовить будет невозможно, значит, события будут развиваться по гораздо более сложному и тяжелому сценарию». Медведев также отметил, что это связано с вопросом доверия в международной сфере.

    Он подчеркнул, что без гарантий для России прогнозировать развитие ситуации становится гораздо труднее. По мнению Медведева, в таком случае динамика событий может быть весьма негативной.

    Ранее официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что для Киева наступает важный момент принятия решений. Эксперты отмечают, что президент Владимир Путин твердо добивается максимальных гарантий мира на Украине.

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    21 мая 2025, 01:13 • Новости дня
    Главком ВМФ заявил о пополнении Тихоокеанского флота кораблями

    Боевой потенциал Тихоокеанского флота увеличился за счет новых кораблей

    Tекст: Денис Тельманов

    В ходе поздравления с Днем ТОФ Александр Моисеев подчеркнул увеличение боевого потенциала флота благодаря поступлению новых кораблей и авиационной техники.

    Боевой потенциал Тихоокеанского флота стабильно возрастает, пишет ТАСС. Флот регулярно пополняется современными кораблями, подводными лодками и авиационной техникой.

    По словам главнокомандующего ВМФ Александра Моисеева, все воинские части ТОФ способны быстро выполнить поставленные задачи. Главком отметил, что в ходе текущего периода обучения объединения и части флота продемонстрировали высокий уровень подготовки и боевой выучки.

    В учениях и походах военнослужащие проявили профессионализм и самоотверженность. Моисеев также добавил: «Экипажи кораблей и подводных лодок успешно несут боевую службу в дальней морской зоне».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские корветы «Резкий» и «Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов» прибыли на остров Лангкави для делового визита отряда Тихоокеанского флота в Малайзию.

    В маневрах задействовано около 40 кораблей и судов обеспечения, а также около 20 самолетов и вертолетов морской авиации. Самое мощное и разрушительное оружие Тихоокеанского флота находится на крайне высоком уровне готовности к применению на вооружении 25-й дивизии подводных лодок.

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    20 мая 2025, 15:21 • Новости дня
    Рособрнадзор предложил ввести устную часть экзамена для мигрантов
    Рособрнадзор предложил ввести устную часть экзамена для мигрантов
    @ Артем Житенев/РИА Новости

    Tекст: Александра Юдина

    Мигрантов, претендующих на получение патента на работу в России, планируют обязать сдавать устный экзамен по русскому языку с видеозаписью до конца 2025 года, сообщил руководитель Рособрнадзора Анзор Музаев.

    Такое предложение будет официально вынесено уже в ближайшие дни, передает ТАСС.

    По словам Музаева, до конца текущего года взрослые мигранты, включая приезжающих за патентом, смогут сдавать экзамен с устной частью под видеозапись. Он отметил: «В ближайшие дни мы выходим с предложением введения устной части, с видеозаписью, где он имя свое озвучивает и ведет диалог».

    Новая модель экзамена предусматривает ответы на устные вопросы и ведение диалога для подтверждения уровня владения языком. Это изменение направлено на повышение эффективности проверки языковых навыков мигрантов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Госдума взяла на контроль нарушения со стороны вузов, ответственных за тестирование мигрантов на знание русского языка. В текущем году количество судебных решений о выдворении иностранцев из страны достигло максимального уровня за последние девять лет.

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