Полицейские раскрыли совершенное 11 лет назад убийство в Челябинской области

Tекст: Алексей Дегтярев

Тело 37-летнего мужчины с огнестрельными ранениями обнаружили в ноябре 2014 года возле дома по улице Луговой в городе Карталы, его застрелили из гладкоствольного ружья, когда он направлялся в поликлинику, пояснила Волк в своем Telegram-канале.

В день убийства было возбуждено уголовное дело по статье об убийстве, но установить личность стрелявшего сразу не удалось. В дальнейшем в ходе проверки маршрутов и контактов более тысячи человек, а также сверки по базам пулегильзотеки, полицейские вышли на след подозреваемого.

Им оказался ранее судимый местный житель. Он признал вину и рассказал о причастности криминальной группы, действовавшей в Карталинском, Варненском, Брединском районах области и Магнитогорске в 2010–2016 годах. Организатора и подстрекателей удалось установить. Двое из них уже находятся в заключении, троих задержали сотрудники полиции и Росгвардии.

Как писала газета ВЗГЛЯД, иркутские правоохранители раскрыли преступление, совершенное более 20 лет назад. Двое местных жителей погибли от ножевых ранений в 2003 году. В совершении убийства обвиняются двое граждан одного из закавказских государств.