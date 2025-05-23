Посол России заявил о попытке Британии «стреножить» Черноморский флот

Tекст: Вера Басилая

По словам Келина, Лондон активно помогал и продолжает помогать развитию военно-морских сил Украины с целью ограничить возможности российского флота на Черном море, передает РИА «Новости».

Посол заявил, что Британия последовательно занималась этим направлением еще до начала спецоперации на Украине.

Келин отметил, что, по мнению Москвы, Лондон стремится «стреножить российский флот на Черном море», однако соотношение сил в регионе остается в пользу России. Он добавил, что после начала спецоперации Британия продолжила передавать Киеву противокорабельные ракеты и оказывать поддержку в создании флота безэкипажных катеров, а также в планировании операций украинских сил в Черном море, что активно обсуждалось в британских СМИ.

Дипломат напомнил, что в 2021 году Британия предложила построить для Украины восемь ракетных катеров и заключила соглашение о кредите на 1,7 млрд фунтов (2,2 млрд долларов) для закупки вооружений и строительства флота. Тогда же Киев заявил о планах создания новых военно-морских баз на Черном и Азовском морях. В 2023 году Британия сообщила о намерении передать Украине 23 военных катера и 20 амфибий «Викинг», а в 2024 году – два минных тральщика Королевского военно-морского флота.

Ранее посол России заявлял, что Британия давно планирует создание двух военных баз на Украине, одна из которых может быть построена на Азовском море.

Посольство России обвинило Британию в попытках сорвать переговоры по Украине.