Ввязываясь в Северную войну, Петр хотел получить для России только «провинции Ижорскую и Корельскую». Но по ее итогам к России были присоединены Ингерманландия (Ижора) с основанным в устье Невы Санкт-Петербургом, Карельский перешеек с Выборгом, Эстляндия и Лифляндия.2 комментария
В Латвии почти прекратились региональные автобусные рейсы из-за кризиса
В регионах Латвии региональные автобусные перевозки оказались под угрозой из-за острого финансового кризиса транспортных компаний.
Финансовое положение латвийских автотранспортных компаний достигло критической стадии, указано в Telegram-канале Baltnews.
По данным источника, перевозчики предупреждали о надвигающемся коллапсе общественного транспорта уже несколько месяцев, однако только недавно министр сообщения Латвии Атис Швинка публично признал масштаб проблемы.
По словам министра, решение по спасению отрасли будет найдено в начале июня. При этом Швинка отметил, что основная ответственность за преодоление кризиса ляжет на самих перевозчиков.
Автобусные рейсы в латвийских регионах могут фактически прекратиться в ближайшее время, если финансовые меры не будут приняты срочно.
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