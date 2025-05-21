Отношение к фигуре Сталина должно определяться не желанием «чтобы врагов корежило», а тем, чего мы, собственно, хотим – какого будущего мы желаем для себя, своих детей и внуков, нашей страны в целом.41 комментарий
Посол России в Ирландии опроверг обвинения против Фонда соотечественников
Публикация в газете The Irish Times о деятельности Фонда поддержки и защиты прав соотечественников в Дублине является примером открытой русофобии и клеветы, заявил посол России в Ирландии Юрий Филатов.
По словам Филатова, публикация в газете The Irish Times о деятельности Фонда поддержки и защиты прав соотечественников в Дублине является примером открытой русофобии и клеветы, заявил посол России в Ирландии Юрий Филатов, передает ТАСС.
Издание пишет, что в Ирландии фонд оказывает только юридическую помощь выходцам из России, однако в других странах якобы связан с российскими разведслужбами. Авторы статьи признали, что два ирландских юриста, сотрудничающих с фондом, строго соблюдают закон и занимаются только задачами, прописанными в уставе организации.
Филатов назвал статью грубой клеветой, направленной на очернение работы фонда поддержки и защиты прав соотечественников, проживающих за рубежом. По его словам, идет запугивание тех, кто сотрудничает с фондом для помощи людям.
Дипломат сообщил о намерении предъявить редакции The Irish Times формальную претензию и потребовать публикации полного комментария российской стороны. По его словам, подобные публикации «прогнозируемо шиты белыми нитками».
Ранее Ирландию заподозрили в намерении направить военных на Украину.