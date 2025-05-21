Посол России в Ирландии опроверг обвинения против Фонда соотечественников

Tекст: Вера Басилая

По словам Филатова, публикация в газете The Irish Times о деятельности Фонда поддержки и защиты прав соотечественников в Дублине является примером открытой русофобии и клеветы, заявил посол России в Ирландии Юрий Филатов, передает ТАСС.

Издание пишет, что в Ирландии фонд оказывает только юридическую помощь выходцам из России, однако в других странах якобы связан с российскими разведслужбами. Авторы статьи признали, что два ирландских юриста, сотрудничающих с фондом, строго соблюдают закон и занимаются только задачами, прописанными в уставе организации.

Филатов назвал статью грубой клеветой, направленной на очернение работы фонда поддержки и защиты прав соотечественников, проживающих за рубежом. По его словам, идет запугивание тех, кто сотрудничает с фондом для помощи людям.

Дипломат сообщил о намерении предъявить редакции The Irish Times формальную претензию и потребовать публикации полного комментария российской стороны. По его словам, подобные публикации «прогнозируемо шиты белыми нитками».

Ранее Ирландию заподозрили в намерении направить военных на Украину.

