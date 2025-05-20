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В Госдуме объяснили сбой на сайтах ФНС
Сбой в работе государственных онлайн-сервисов мог быть вызван тестированием инфраструктуры, что, по мнению парламентариев, способствует дальнейшему усилению защиты ресурсов.
Причиной сбоя на сайтах Федеральной налоговой службы, «Честный знак» и «Госключ» могли стать действия спецслужб, передает Газета.Ru.
Зампред комитета Госдумы по информационной политике Андрей Свинцов заявил: «Безусловно, на любых сайтах, независимо от их защищенности, нагрузки, происходят различные сбои. Это абсолютно нормально, потому что сайты не являются каким-то автономным элементом IT-инфраструктуры, а это просто их часть».
По словам парламентария, сервисы размещаются на серверах, требующих регулярного обслуживания, а доступ к ним осуществляется через множество шлюзов различных провайдеров, что также влияет на стабильность работы. Свинцов подчеркнул, что проведение профилактических работ и тестирования на стрессоустойчивость может приводить к кратковременным сбоям в работе.
Депутат отметил, что аналогичные инциденты используются для анализа и последующего укрепления IT-инфраструктуры. По мнению Свинцова, работа государственных сайтов будет восстановлена в ближайшее время и станет еще более стабильной.
Во вторник пользователи сообщили о недоступности сайтов ФНС, ЕМИАС и «Честный знак» из-за сбоя. Больше всего жалоб поступило из Петербурга, Москвы и Смоленской области. Также пользователи отметили проблемы с работой сервисов СБИС, ФГИС ЛК, Госключ и системой записи к врачам через ЕМИАС.
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