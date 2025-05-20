В Госдуме объяснили сбой на сайтах ФНС

Tекст: Ольга Иванова

Причиной сбоя на сайтах Федеральной налоговой службы, «Честный знак» и «Госключ» могли стать действия спецслужб, передает Газета.Ru.

Зампред комитета Госдумы по информационной политике Андрей Свинцов заявил: «Безусловно, на любых сайтах, независимо от их защищенности, нагрузки, происходят различные сбои. Это абсолютно нормально, потому что сайты не являются каким-то автономным элементом IT-инфраструктуры, а это просто их часть».

По словам парламентария, сервисы размещаются на серверах, требующих регулярного обслуживания, а доступ к ним осуществляется через множество шлюзов различных провайдеров, что также влияет на стабильность работы. Свинцов подчеркнул, что проведение профилактических работ и тестирования на стрессоустойчивость может приводить к кратковременным сбоям в работе.

Депутат отметил, что аналогичные инциденты используются для анализа и последующего укрепления IT-инфраструктуры. По мнению Свинцова, работа государственных сайтов будет восстановлена в ближайшее время и станет еще более стабильной.

Во вторник пользователи сообщили о недоступности сайтов ФНС, ЕМИАС и «Честный знак» из-за сбоя. Больше всего жалоб поступило из Петербурга, Москвы и Смоленской области. Также пользователи отметили проблемы с работой сервисов СБИС, ФГИС ЛК, Госключ и системой записи к врачам через ЕМИАС.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в ночь на 22 апреля пользователи по всей России столкнулись с перебоями в работе популярных иностранных мессенджеров.

Роскомнадзор сообщил о сбое в работе мессенджера Telegram, который затронул пользователей по всему миру, в том числе в Германии, Болгарии, России и Испании.

Социальная сеть «ВКонтакте» столкнулась с серьезным сбоем, вызвавшим волну жалоб пользователей из разных регионов России.