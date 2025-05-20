В 2022 году украинские пропагандисты запустили нарратив, что СВО не имеет никакого отношения к войне в Донбассе. Теперь – что Стамбул-2022 и Стамбул-2025 – это абсолютно не связанные между собой переговоры. Но это не так.0 комментариев
Участник программы «Время героев» Анисимов занял пост замглавы Нижнего Новгорода
Участник программы «Время героев» Владимир Анисимов, награжденный орденом Мужества, займется вопросами поддержки участников СВО и развитием молодежной политики в Нижнем Новгороде.
О назначении Владимира Анисимова заместителем главы Администрации Нижнего Новгорода сообщил сайт программы «Время героев». Он будет курировать вопросы поддержки участников СВО, их семей, а также заниматься развитием молодежной политики и патриотическим воспитанием.
Владимир Анисимов отметил, что участие в программе «Время героев» дало ему возможность работать с ведущими экспертами страны. Его наставником выступил глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев, который строит взаимодействие на принципе открытого диалога. По словам Анисимова, опыт спецоперации и приобретенные компетенции помогут ему в новой должности вырабатывать эффективную стратегию работы с молодежью и семьями участников СВО.
Юрий Шалабаев подчеркнул, что назначение Владимира Анисимова особенно ценно для города. Глава города отметил, что его опыт военной службы, участие в спецоперации, госнаграды и обучение по президентской программе позволяют рассчитывать на эффективную реализацию новых проектов в интересах героев и молодежи.
Владимир Анисимов родился в селе Спасское Нижегородской области, окончил Военную академию воздушно-космической обороны в 2019 году. Он награжден орденом Мужества и медалью Жукова. С мая 2024 года входит в число участников президентской программы «Время героев».