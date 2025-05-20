Участник программы «Время героев» Анисимов занял пост замглавы Нижнего Новгорода

Tекст: Елизавета Шишкова

О назначении Владимира Анисимова заместителем главы Администрации Нижнего Новгорода сообщил сайт программы «Время героев». Он будет курировать вопросы поддержки участников СВО, их семей, а также заниматься развитием молодежной политики и патриотическим воспитанием.

Владимир Анисимов отметил, что участие в программе «Время героев» дало ему возможность работать с ведущими экспертами страны. Его наставником выступил глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев, который строит взаимодействие на принципе открытого диалога. По словам Анисимова, опыт спецоперации и приобретенные компетенции помогут ему в новой должности вырабатывать эффективную стратегию работы с молодежью и семьями участников СВО.

Юрий Шалабаев подчеркнул, что назначение Владимира Анисимова особенно ценно для города. Глава города отметил, что его опыт военной службы, участие в спецоперации, госнаграды и обучение по президентской программе позволяют рассчитывать на эффективную реализацию новых проектов в интересах героев и молодежи.

Владимир Анисимов родился в селе Спасское Нижегородской области, окончил Военную академию воздушно-космической обороны в 2019 году. Он награжден орденом Мужества и медалью Жукова. С мая 2024 года входит в число участников президентской программы «Время героев».