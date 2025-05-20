Breaking Defense сообщил о возможном перераспределении ресурсов для ВВС США

Tекст: Дмитрий Зубарев

Развитие ВВС США может потребовать перераспределения ресурсов от других подразделений вооруженных сил, передает РИА «Новости» со ссылкой на портал Breaking Defense и заявление начальника штаба ВВС США генерала Дэвида Олвина. Он отметил, что необходимость повышения финансирования авиации связана с акцентом Соединенных Штатов на сдерживание Китая.

В феврале в Пентагоне сообщили о планах сократить расходы оборонного бюджета на 2026 финансовый год на 50 млрд долларов или 8% от общего объема. Эти меры предполагают формирование списка корректировок бюджета и последующее перераспределение средств в соответствии с приоритетами политики действующего президента США Дональда Трампа.

Генерал Олвин подчеркнул в интервью, что цель не предусматривает развития ВВС за счет других подразделений, однако подобный сценарий может стать следствием сокращения бюджета. Он добавил, что изменение финансирования может повлиять на структуру командования воздушных сил, а окончательное решение о распределении средств примет руководство Минобороны. По данным портала, ВВС рассматривают в качестве источников дополнительных средств менее приоритетные сухопутные и морские силы.

Как писала газета ВЗГЛЯД, поставка американских F-35 в Израиль отложена из-за неисправностей истребителей. Британия терпит огромные убытки от покупки самолетов F-35. В Британии признали нехватку летчиков для эксплуатации этих самолетов.