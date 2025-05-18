В МВД разъяснили, когда в российском паспорте может отсутствовать подпись

Прочерк в паспорте разрешили ставить при невозможности подписаться

Tекст: Ирма Каплан

Правом поставить прочерк вместо подписи в паспорте обладают только граждане, которые физически не способны подписаться, передает ТАСС со ссылкой на Главное управление по вопросам миграции МВД России.

«Вместо подписи ставится прочерк только в том случае, когда гражданин России не имеет возможности в силу физической неспособности проставить свою подпись», – прокомментировали в управлении.

В ведомстве добавили, что при изменении подписи или ее естественном изменении оформлять новый паспорт не нужно.

Российское законодательство не содержит определения «подпись», но обычно подразумевается собственноручное написание фамилии, имени, отчества либо уникальный росчерк.

Подпись на второй странице паспорта подтверждает достоверность сведений и идентифицирует личность владельца документа.

Как писала газета ВЗГЛЯД, российским гражданам рекомендовано заранее оформлять 10-летние биометрические паспорта из-за новых ограничений на признание пятилетних документов в ряде европейских стран.