МВД запросило суд продлить арест основателю и экс-гендиректору «Русагро»

Мещанский суд Москвы получил ходатайство о продлении ареста Мошковича и Басова

Tекст: Ирма Каплан

Ходатайство о продлении ареста основателю компании «Русагро» Вадиму Мошковичу и экс-гендиректору компании Максиму Басову направлено в Мещанский суд от следственного департамента МВД, передает ТАСС.

«В районный суд поступили ходатайства следователя о продлении срока ареста Мошковичу и Басову еще на три месяца, то есть до 25 августа. Дата судебных заседаний назначена на 20 мая», – сказал собеседник агентства.

Задержанных обвиняют в особо крупном мошенничестве и злоупотреблении полномочиями по статьям 159 и 201 УК РФ.

Как писала в марте газета ВЗГЛЯД, силовики проводят следственные действия с основателем агрохолдинга «Русагро» и бывшим сенатором от Белгородской области Вадимом Мошковичем.

В офисах «Русагро», в том числе в Москве, провели обыски и изъяли документы, сам Мошкович и еще несколько человек задержаны.