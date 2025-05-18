  • Новость часаМВД запросило суд продлить арест основателю и экс-гендиректору «Русагро»
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    Нового президента Польши определит влияние Запада и отношение к Украине
    Эксперт объяснил важность того, кто поставит подпись под договоренностями со стороны Киева
    Захарова ответила Сибиге на «оскорбления и обзывания»
    Мединский объяснил причины передачи Крыма Украине Хрущевым
    Лавров и Рубио обсудили мирный план США по Украине
    Эрдоган поймал Макрона за руку
    Писториус призвал ЕС готовиться к прекращению огня на Украине
    Медведев предупредил «врагов России» о риске войны в случае провала переговоров
    Буданов забылся и перешел на русский язык в эфире украинского ТВ
    Мнения
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Россия выигрывает в переговорной игре

    Позиции, с которыми Москва и Киев вышли на переговоры, диаметрально противоположны. Однако переговоры все равно продолжатся. Потому что сторонам нужен сам переговорный процесс – чтобы выиграть в грандиозной переговорной игре.

    6 комментариев
    Артем Данков Артем Данков Мигранты из Казахстана готовы потеснить узбеков и таджиков

    В Центральной Азии происходят процессы, которые могут изменить демографическое лицо региона к середине XXI века. Одна из важнейших тенденций последних лет – трансформация миграционных потоков, в том числе из относительно благополучного Казахстана.

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    Сергей Худиев Сергей Худиев Остановит ли новый папа разрушение Католической церкви

    Сможет ли радужное безумие разрушить изнутри старейший институт Европы? Мы еще не знаем; но мы знаем, что это в очень большой степени зависит от одного человека – папы римского Льва XIV.

    13 комментариев
    18 мая 2025, 04:30 • Новости дня

    МВД запросило суд продлить арест основателю и экс-гендиректору «Русагро»

    Мещанский суд Москвы получил ходатайство о продлении ареста Мошковича и Басова

    МВД запросило суд продлить арест основателю и экс-гендиректору «Русагро»
    @ Суды общей юрисдикции города Москвы/Telegram

    Tекст: Ирма Каплан

    Следственный департамент МВД обратился к Мещанскому суду Москвы с ходатайством о продлении ареста основателю и экс-гендиректору «Русагро» Вадиму Мошковичу и Максиму Басову до 25 августа.

    Ходатайство о продлении ареста основателю компании «Русагро» Вадиму Мошковичу и экс-гендиректору компании Максиму Басову направлено в Мещанский суд от следственного департамента МВД, передает ТАСС.

    «В районный суд поступили ходатайства следователя о продлении срока ареста Мошковичу и Басову еще на три месяца, то есть до 25 августа. Дата судебных заседаний назначена на 20 мая», – сказал собеседник агентства.

    Задержанных обвиняют в особо крупном мошенничестве и злоупотреблении полномочиями по статьям 159 и 201 УК РФ.

    Как писала в марте газета ВЗГЛЯД, силовики проводят следственные действия с основателем агрохолдинга «Русагро» и бывшим сенатором от Белгородской области Вадимом Мошковичем.

    В офисах «Русагро», в том числе в Москве, провели обыски и изъяли документы, сам Мошкович и еще несколько человек задержаны.

    17 мая 2025, 14:18 • Новости дня
    Захарова ответила Сибиге на «оскорбления и обзывания»

    Захарова предостерегла Киев от влияния советчиков НАТО на переговоры

    Захарова ответила Сибиге на «оскорбления и обзывания»
    @ mid.ru

    Tекст: Александра Юдина

    Официальный представитель МИД Мария Захарова в комментарии к заявлению украинского дипломата Андрея Сибиги заявила, что Украина не должна позволять советчикам НАТО сбить себя с курса урегулирования ситуации.

    В своем Telegram-канале она отметила, что именно Россия предложила и реализовала инициативу по возвращению одной тысячи человек, о которой говорил Сибига.

    По словам Захаровой, если «отбросить оскорбления и обзывания», то даже по мнению Сибиги, предложенное Россией имело смысл.

    Она подчеркнула, что «главное – чтобы украинцы не позволяли натовским советчикам снова сбивать себя с истинного пути урегулирования в овраг чужих интересов».

    Ранее шеф украинской дипломатии Андрей Сибига заявил, что «если отодвинуть в сторону все российские глупости, псевдоисторические заявления, провокации и прочее », сторонам удалось договориться о возвращении 1 тыс. человек, отметив, что переговоры имели смысл как минимум ради этого.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в ООН приветствовали прямые переговоры между Россией и Украиной, впервые прошедшие за три года в Стамбуле. Президент Турции призвал Владимира Зеленского не упускать возможность мирных переговоров по Украине. На Западе заявили о тактической победе России в Стамбуле.

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    17 мая 2025, 15:23 • Новости дня
    Боуз прокомментировал слова фон дер Ляйен о месте России в Европе
    Боуз прокомментировал слова фон дер Ляйен о месте России в Европе
    @ Philipp von Ditfurth/dpa/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Высказывание главы Еврокомиссии о том, что Россия якобы не часть Европы, вызвало резкую реакцию ирландского журналиста Чея Боуза.

    Боуз отметил, что фон дер Ляйен фактически взяла на себя роль определяющей, кто относится к Европе, и назвал ее подход диктатом по географии, передает РИА «Новости».

    «Неизбранный, коррумпированный Еврофюрер теперь устанавливает диктат по географии. Это не пародийный аккаунт. Это действительно она», – заявил он.

    Слова фон дер Ляйен вызвали в соцсетях бурные обсуждения и критику в адрес Еврокомиссии за попытки навязать свою трактовку географических и политических границ Европы.

    Ранее политолог Александр Рар заявил, что у главы ЕК Урсулы фон дер Ляйен немало врагов в органах власти ЕС, ее мидж навсегда испачкан.

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    17 мая 2025, 19:35 • Видео
    Индия оценила российское оружие

    Премьер-министр Индии Нарендра Моди похвалил российскую систему С-400 за беспрецедентную мощь. Очередное обострение индо-пакистанского конфликта позволило его сторонам испытать закупленное российское и китайское вооружение в деле.

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    17 мая 2025, 17:21 • Новости дня
    Буданов забылся и перешел на русский язык в эфире украинского ТВ
    Буданов забылся и перешел на русский язык в эфире украинского ТВ
    @ Danylo Antoniuk/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Во время интервью на украинском телевидении Кирилл Буданов (внесен в РФ в список террористов и экстремистов) забылся и заговорил по-русски, он допустил возможность масштабного обмена военнопленными «1 000 на 1 000» уже на следующей неделе.

    Глава Главного управления разведки Украины Кирилл Буданов (внесен в РФ в список террористов и экстремистов) во время интервью украинскому телевидению заговорил по-русски. На вопрос ведущего о возможном обмене военнопленными он произнес: «Ну вы же понима… вразумиете», неожиданно начав фразу на русском языке.

    В ходе беседы Буданов также заявил, что масштабный обмен военнопленными между Москвой и Киевом в формате «1 000 на 1 000» может пройти на следующей неделе. По его словам, переговоры по этому вопросу продолжаются, и стороны близки к завершению подготовки.

    Ранее глава российской делегации Владимир Мединский заявил, что Россия обсудила с Киевом обмен пленными по формуле 1 тыс. на 1 тыс. человек.

    СМИ Китая отметили отсутствие рукопожатий и наличие переводчика с украинского на русский на переговорах в Стамбуле.

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    17 мая 2025, 11:43 • Новости дня
    Константинов заявил о скором возвращении Украины к России
    Константинов заявил о скором возвращении Украины к России
    @ Сергей Мальгавко/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Украина рано или поздно вернется к России после того, как убедится в бесперспективности европейского выбора, заявил глава парламента Крыма Владимир Константинов.

    Константинов отметил, что на такой разворот потребуется еще время. Он также выразил мнение, что последствия распада СССР до сих пор не преодолены, передает РИА «Новости».

    По словам Константинова, украинское общество со временем осознает, что его будущее связано с Россией. Глава парламента Крыма убежден, что восстановление единства возможно, но процесс этот будет постепенным.

    Президент России Владимир Путин ранее отмечал, что Никита Хрущев фактически подарил Украине Крым, входящий тогда в состав РСФСР.

    Газета ВЗГЛЯД рассказала, кому принадлежали территории, которые недавно входили и все еще входят в состав современной Украины.

    Коментарии (19)
    17 мая 2025, 12:06 • Новости дня
    Песков объяснил отказ Кремля комментировать «сливы» по переговорам
    Песков объяснил отказ Кремля комментировать «сливы» по переговорам
    @ Roman Naumov/URA.RU/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Пресс-секретарь Дмитрий Песков заявил, что Кремль не раскрывает детали переговоров со стороны России и Украины ради их результативности.

    По его словам, Москва не комментирует публикации СМИ о якобы выдвинутых условиях на переговорах в Стамбуле, чтобы не навредить самому процессу, передает ТАСС.

    «Все вот такие «сливы» мы комментировать не будем», – подчеркнул он.

    Песков также сообщил, что Россия подготовит и передаст украинской стороне перечень условий для прекращения огня.

    Он уточнил, что стороны договорились обменяться такими перечнями, а детали российских условий пока не будут анонсированы, поскольку переговоры продолжаются в закрытом режиме.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, по итогам переговоров с Украиной в Стамбуле глава российской делегации Владимир Мединский заявил, что Москва проведет обмен пленными с Киевом по формуле «1000 на 1000».

    Известно, что на переговорах в Стамбуле украинская сторона в первую очередь обсуждала прекращение огня.

    Как отметили аналитики, переговоры прошли по российскому сценарию и позволили Москве добиться реализации нескольких задач.

    Коментарии (10)
    17 мая 2025, 11:54 • Новости дня
    Песков объяснил важность личности подписанта переговорных документов от Киева
    Песков объяснил важность личности подписанта переговорных документов от Киева
    @ Roman Naumov/URA.RU/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Российская сторона придает ключевое значение тому, кто со стороны Киева поставит подпись под возможными договоренностями, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    По его словам, для Москвы крайне важно, кто именно подпишет документы от имени Киева в случае достижения договоренностей между делегациями России и Украины, передает ТАСС.

    Также Песков прокомментировал возможность личной встречи между президентом России Владимиром Путиным и главой киевского режима Владимиром Зеленским.

    По словам представителя Кремля, подобная встреча может состояться только в случае достижения определенных договоренностей между переговорными делегациями двух стран. Кремль считает такую встречу возможной.

    По словам пресс-секретаря президента, любые прямые переговоры между лидерами должны стать итогом серьезной работы переговорщиков.

    Ранее политолог Евгений Минченко оценил риски срыва переговоров между Россией и Украиной в Стамбуле.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Россия провела переговоры в Стамбуле по своему сценарию.

    Коментарии (11)
    17 мая 2025, 13:42 • Новости дня
    Эрдоган заявил о невозможности завершить конфликт на Украине военным путем
    Эрдоган заявил о невозможности завершить конфликт на Украине военным путем
    @ IMAGO/Turkish presidency apaim/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Президент Турции Тайип Эрдоган подчеркнул важность запуска мирных переговоров, отметив невозможность военного решения конфликта на Украине и призвал не упустить этот шанс.

    По его словам, чтобы завершить войну, необходимо начать мирные переговоры, и эту возможность нельзя упустить, передает ТАСС.

    Он отметил, что Турция намерена продолжать свою посредническую роль и прилагать усилия для сохранения каналов диалога между сторонами.

    Эрдоган также напомнил, что Турция подготовила почву для переговоров делегаций России и Украины в Стамбуле, которые были запланированы как шаг к прочному миру. По словам турецкого лидера, встреча делегаций двух стран в Стамбуле крайне важна для прекращения войны и установления мира в регионе.

    Президент Турции также добавил, что его страна не связана с тем, что президенты России и Украины не провели личную встречу на переговорах в Стамбуле. Он отметил, что Россия, Украина и США являются ключевыми участниками этого процесса, и Турция поддерживает контакты со всеми сторонами.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в ООН приветствовали прямые переговоры между Россией и Украиной, впервые прошедшие за три года в Стамбуле. Президент Турции призвал Владимира Зеленского не упускать возможность мирных переговоров по Украине.

    Коментарии (21)
    17 мая 2025, 08:59 • Новости дня
    Швейцарский историк счел ультиматум Мерца России проявлением слабости
    Швейцарский историк счел ультиматум Мерца России проявлением слабости
    @ IMAGO/dts Nachrichtenagentur/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Швейцарский историк Роланд Попп назвал ультиматум канцлера Германии России признаком бессилия и отметил отсутствие эффекта от угроз санкций, пишет немецкое издание Berliner Zeitung.

    Попп высказал мнение, что ультиматум Мерца по поводу прекращения огня на Украине стал проявлением беспомощности Берлина, передает РИА «Новости».

    Историк отметил, что Мерц слишком далеко зашел в своих угрозах в отношении России, начав обсуждать возможность поставок Украине дальнобойных крылатых ракет Taurus. Он подчеркнул, что теперь канцлер оказался в сложной ситуации.

    По его мнению, такие вооружения нельзя поставлять в другие страны и их следует оставить исключительно для нужд обороны Германии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен обсуждала блокировку трубопровода «Северный поток-2» с канцлером Германии Фридрихом Мерцем во время его визита в Брюссель в пятницу. Кроме того, Фридрих Мерц заявил, что Германия сейчас не планирует поставлять Украине дальнобойные крылатые ракеты Taurus.

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    17 мая 2025, 09:50 • Новости дня
    Ким Чен Ын призвал к радикальному усилению военной подготовки армии КНДР

    Tекст: Александра Юдина

    Лидер КНДР Ким Чен Ын заявил о необходимости для всех частей армии быть готовыми к немедленному вступлению в военный конфликт, отметив важность перелома в подготовке.

    Ким Чен Ын провел инспекцию авиаполка при первой гвардейской военно-воздушной дивизии Корейской Народной Армии, передает ТАСС.

    В ходе визита он руководил боевыми учениями авиаотрядов ВВС, в которых также принимали участие зенитно-ракетные подразделения, подразделения радиолокационных средств и радиоэлектронной борьбы.

    Во время маневров отрабатывалось выполнение задач противовоздушной обороны, в том числе обнаружение и уничтожение крылатых ракет и ударных дронов-камикадзе. Дополнительно военные тренировали нейтрализацию и уничтожение ударных беспилотников с использованием радиоэлектронных средств.

    В рамках учений прошли испытания новой дальнобойной и планирующей управляемой бомбы.

    Ким Чен Ын особо подчеркнул, что «все части армии должны совершить радикальный перелом в подготовке к войне, постоянно находясь в готовности к вступлению в войну».

    Ранее лидер КНДР Ким Чен Ын заявил о готовности поддержать Россию вооруженными силами в случае агрессии США и их союзников. До этого начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов доложил президенту о значительном участии военнослужащих из КНДР в освобождении приграничных районов Курской области.

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    17 мая 2025, 22:19 • Новости дня
    Мирошник предположил тему следующего раунда переговоров России и Украины

    Мирошник предположил скорое обсуждение прекращения огня с Украиной

    Tекст: Ирма Каплан

    Российская сторона в ходе следующего раунда переговоров с Украиной может затронуть обсуждение параметров прекращения огня, считает посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник.

    Следующая стадия переговоров между Россией и Украиной может быть посвящена вариантам и условиям прекращения огня, сообщил посол по особым поручениям МИД по вопросам преступлений киевского режима  России Родион Мирошник в эфире Соловьев Live.

    «Следующая стадия как раз может коснуться именно этих изложенных вариантов – каким образом может (установиться) режим прекращения огня, когда он может быть и как это будет вписано в общую канву стремления сторон к достижению долгосрочного урегулирования», – сказал он.

    Мирошник отметил, что нынешний подход Киева к этому вопросу без каких-либо условий Россия считает неприемлемым, так как создать условия для того, чтобы Украина восстанавливала фортификацию, усиливала линию соприкосновения, подтягивала войска, давала британцам и французам снабдить их дополнительным вооружением – совсем не про мир.

    «Это шаг к очередной эскалации через 30 дней», – заявил дипломат.

    Он подчеркнул, что позиция России последовательна, а конечной целью является достижение долгосрочного урегулирования ситуации.

    Напомним, что 16 мая в Стамбуле состоялись переговоры между российской и украинской делегациями. Россия провела переговоры по своему сценарию.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, глава российской делегации Владимир Мединский сообщил о достижении договоренности обменять пленных с Киевом по формуле «1000 на 1000».

    На Западе заявили о тактической победе России по итогам встречи.

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    17 мая 2025, 15:00 • Новости дня
    Эксперт сообщил о подготовке переговорщиков Украины специалистами из США

    Tекст: Александра Юдина

    Украинскую делегацию на переговорах в Стамбуле собрали по согласованию с американскими структурами, Владимир Зеленский не контролировал формирование переговорной группы, заявил политтехнолог Михаил Павлив.

    По словам Павлива, делегация, которую возглавил министр обороны Украины Рустем Умеров, была определена американцами, которые также инструктировали участников, передает ТАСС.

    Эксперт рассказал, что украинская делегация согласовывала свои шаги с главой офиса президента Андреем Ермаком, который пытался сглаживать конфликт с Зеленским, находясь рядом с ним в Албании.

    Павлив отметил, что делегацию Украины возглавил Рустем Умеров, который, по его словам, давно связан с Пентагоном и бизнес-структурами США.

    Заместителями Умерова фактически выступали замглавы СБУ Александр Поклад, ориентированный на Агентство нацбезопасности США, и замначальника украинской военной разведки Вадим Скибицкий, нацеленный на сотрудничество с разведкой Министерства обороны США.

    Эксперт подчеркнул, что эти инсайды подтверждают наличие противостояния в верхах власти Украины по отношению к Зеленскому, во главе которого стоят люди, ориентированные на США.

    В качестве модератора, по его мнению, выступает Ермак, который управляет делегацией и реализует сценарий переговоров по требованиям администрации Дональда Трампа, вступая в конфликт с европейскими союзниками и самим Зеленским.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в ООН приветствовали прямые переговоры между Россией и Украиной, впервые прошедшие за три года в Стамбуле. Президент Турции призвал Владимира Зеленского не упускать возможность мирных переговоров по Украине. На Западе заявили о тактической победе России в Стамбуле.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что Россия провела переговоры в Стамбуле по своему сценарию.

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    18 мая 2025, 00:15 • Новости дня
    Рубио одобрил идею переговоров России и Украины в Ватикане
    Рубио одобрил идею переговоров России и Украины в Ватикане
    @ Francis Chung - Pool via CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Ирма Каплан

    Американский госсекретарь Марко Рубио считает Ватикан оптимальным местом для возможных переговоров по урегулированию ситуации на Украине, о чем он заявил в Риме перед встречей с главой Конференции итальянских епископов кардиналом Маттео Дзуппи.

    Госсекретарь США Марко Рубио считает, что проведение встречи по украинскому урегулированию в Ватикане было бы комфортным для обеих сторон, так как это место способно обеспечить нейтральную и спокойную площадку для диалога между Россией и Украиной, сообщает сайт Госдепартамента.

    «Я бы не назвал это посредничеством, но это определенно то место, куда, я думаю, обеим сторонам было бы удобно прибыть. Поэтому мы благодарны за их (Ватикана)  многолетние усилия не просто в попытках способствовать установлению мира, но и в обмене пленными», – сказал Рубио журналистам перед встречей с главой Конференции итальянских епископов кардиналом Маттео Дзуппи в Риме.

    До этого телеканал CBS News анонсировал интервью с Марко Рубио, в котором тот сообщает, что Трамп хочет провести встречу с президентом России Владимиром Путиным «как можно скорее». По словам Рубио, Трамп считает, что прямой разговор между двумя мировыми лидерами – единственный способ продвинуть вперед переговоры России и Украины.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российская сторона в ходе следующего раунда переговоров с Украиной может затронуть обсуждение параметров прекращения огня, считает посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник.

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    17 мая 2025, 11:28 • Новости дня
    American Conservative сообщила об успешном исходе переговоров в Стамбуле

    Tекст: Александра Юдина

    Американские аналитики издания American Conservative оценили итоги стамбульских переговоров между Россией и Украиной как успешные, отметив ключевое согласие сторон продолжить диалог.

    В публикации подчеркивается, что вопреки ожиданиям, контакт принес конкретный результат – стороны договорились вернуться к дальнейшим переговорам, передает РИА «Новости».

    По мнению авторов материала, для администрации Трампа, выступающей за прекращение боевых действий на Украине, состоявшийся диалог стал прорывом.

    Обозреватель American Conservative также призвал Вашингтон и дальше поддерживать процесс переговоров, несмотря на давление со стороны европейских стран, требующих усиления давления на Москву.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, политолог Федор Лукьянов заявил, что состав российской делегации указывает на приверженность Москвы повестке Стамбульских переговоров 2022 года. Эксперты отметили, что после первого за три года раунда переговоров в Стамбуле дипломатическая инициатива перешла к России.

    Переговоры между делегациями России и Украины в Стамбуле завершились спустя почти два часа.


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    17 мая 2025, 06:35 • Новости дня
    Группировка «Север» отразила попытки прорыва ВСУ в Сумской области

    Отражены три штурмовые атаки ВСУ, уничтожено более 180 военных противника

    Tекст: Денис Тельманов

    Войска «Север» пресекли попытки прорыва ВСУ на границе с Сумской областью, уничтожив передовые штурмовые группы и не допустив пересечения госграницы.

    Группировка «Север» уничтожила передовые и штурмовые подразделения противника на Теткинском и Глушковском направлениях, передает Telegram-канал «Северный Ветер».

    Противник предпринял три неудачные попытки прорыва к российской территории, все атаки были отражены, ни одна группа не пересекла границу. Удары FPV-дронов нанесли серьезные потери штурмовой группе 425 ошп, часть бойцов ВСУ была тяжело ранена и осталась на территории Украины в 400 метрах от границы.

    Штурмовая группа 24 ошб «Айдар» была остановлена огнем на восточных окраинах Рыжевки. Еще одна группа 225 ошп понесла значительные потери и была вынуждена отступить.

    Авиация «Севера» нанесла удары по скоплениям живой силы и техники в селах Атинское и Рыжевка, десятки военных ВСУ пополнили списки пропавших без вести. За сутки на этом направлении уничтожено пять единиц вражеской техники.

    На Сумском направлении российские ВДВ продвинулись вглубь украинской территории, заняли позиции в Беловодах и Локнях, выбив противника с нескольких опорных пунктов.

    Всего за сутки на этом участке обезврежено 7011 взрывоопасных предметов, продвижение составило свыше 900 метров.

    На Липцовском направлении уничтожена боевая группа ВСУ и пункты управления беспилотниками.

    На Волчанском направлении российские штурмовые подразделения зачистили 22 дома и продвинулись более 160 метров.

    Противник потерял 180 человек, уничтожено десятки единиц техники, склады и пункты управления БпЛА.

    Три вражеских беспилотника были сбиты в небе Харьковской области.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, подразделения группировки «Север» пресекли попытки ВСУ штурмовать границу и узнали об «аллее отказников» в лесах Белопольского района Сумской области, где украинские военные наказывали не желавших воевать сослуживцев.

    Группировка войск «Север» уничтожила передовые и штурмовые отряды противника на нескольких направлениях, не допустив пересечения госграницы противником в направлении Искрисковщина – Теткино.

    Ракетчики и силы ВКС России уничтожили РСЗО HIMARS, которые нанесли удар по городу Рыльску в Курской области.

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    17 мая 2025, 16:07 • Новости дня
    Карасин назвал переговоры в Стамбуле серьезной вехой урегулирования конфликта

    Tекст: Вера Басилая

    Встреча в Стамбуле открыла возможности для прямого обсуждения чувствительных вопросов между сторонами украинского кризиса, заявил глава комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин.

    Карасин в своем Telegram-канале заявил, что Переговоры в Турции стали важной вехой в процессе урегулирования украинского кризиса.

    По его словам, несмотря на «камуфляжный лоск» киевских переговорщиков и западное давление, именно в Стамбуле стороны смогли начать обсуждение острых вопросов напрямую.

    «Переговоры в Турции надо воспринимать как серьезную веху на пути урегулирования кризиса на Украине», – заявил Карасин.

    Он отметил, что первая очная встреча за три года военного противостояния позволила сторонам установить контакт, а обмен пленными и договоренность о продолжении переговоров стали значимым результатом.

    Карасин подчеркнул, что цели, сформулированные президентом России Владимиром Путиным в июне 2024 года, остаются прежними, но теперь воспринимаются более конкретно как Киевом, так и его западными кураторами.

    Ранее Карасин выразил надежду на восприятие российской позиции украинской стороной. Г

    Глава российской делегации Владимир Мединский сообщил о достижении договоренности обменять пленных с Киевом по формуле «1000 на 1000».

    Известно, что украинская делегация на переговорах в Стамбуле в первую очередь обсуждала прекращение огня.

    На Западе заявили о тактической победе России по итогам встречи.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что Россия провела переговоры по своему сценарию.

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