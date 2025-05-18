Позиции, с которыми Москва и Киев вышли на переговоры, диаметрально противоположны. Однако переговоры все равно продолжатся. Потому что сторонам нужен сам переговорный процесс – чтобы выиграть в грандиозной переговорной игре.6 комментариев
МВД запросило суд продлить арест основателю и экс-гендиректору «Русагро»
Мещанский суд Москвы получил ходатайство о продлении ареста Мошковича и Басова
Следственный департамент МВД обратился к Мещанскому суду Москвы с ходатайством о продлении ареста основателю и экс-гендиректору «Русагро» Вадиму Мошковичу и Максиму Басову до 25 августа.
Ходатайство о продлении ареста основателю компании «Русагро» Вадиму Мошковичу и экс-гендиректору компании Максиму Басову направлено в Мещанский суд от следственного департамента МВД, передает ТАСС.
«В районный суд поступили ходатайства следователя о продлении срока ареста Мошковичу и Басову еще на три месяца, то есть до 25 августа. Дата судебных заседаний назначена на 20 мая», – сказал собеседник агентства.
Задержанных обвиняют в особо крупном мошенничестве и злоупотреблении полномочиями по статьям 159 и 201 УК РФ.
Как писала в марте газета ВЗГЛЯД, силовики проводят следственные действия с основателем агрохолдинга «Русагро» и бывшим сенатором от Белгородской области Вадимом Мошковичем.
В офисах «Русагро», в том числе в Москве, провели обыски и изъяли документы, сам Мошкович и еще несколько человек задержаны.