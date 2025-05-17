Axios опубликовал аудиозапись показаний Байдена по делу о секретных документах

Tекст: Вера Басилая

Портал Axios опубликовал пятичасовую аудиозапись допроса бывшего президента США Джо Байдена, который состоялся в октябре 2023 года, передает ТАСС.

Во время беседы с экс-спецпрокурором Робертом Хером Байден часто делал паузы, отвечал невнятно и с трудом вспоминал важные даты, связанные с его политической деятельностью и семейной жизнью. В начале интервью он пошутил: «Я молодой человек».

В ходе допроса бывший президент признался, что мог сохранить секретные документы «просто для потомков». Кроме того, когда речь зашла о секретных бумагах, Байден неожиданно начал рассказывать о своей поездке в Монголию.

В феврале прошлого года спецпрокурор Хер решил не предъявлять Байдену обвинений, хотя отметил, что тот умышленно хранил секретные документы. В отчете Хер указал, что Байден в ходе допроса продемонстрировал проблемы с памятью и не мог вспомнить ряд важных дат. Ранее секретные документы, относящиеся к его периоду вице-президентства с 2009 по 2017 годы, были обнаружены в одном из вашингтонских аналитических центров и в доме Байдена в Уилмингтоне.

Ранее предыдущая администрация США заблокировала публикацию материалов из-за опасений, что раскрытие сведений может негативно повлиять на будущие расследования.

Напомним, Байден, комментируя отчет специального прокурора, возмутился данной ему характеристикой. В части отчета, посвященной ненадлежащему хранению Байденом секретных документов, президента США назвали «пожилым мужчиной с проблемами с памятью».



