Путин высоко оценил роль Токаева в укреплении связей России и Казахстана

Tекст: Александра Юдина

«Уважаемый Касым-Жомарт Кемелевич, примите сердечные поздравления по случаю дня рождения. Высоко ценим Ваш личный вклад в упрочение отношений стратегического партнерства и союзничества между нашими государствами», – указаны его слова на сайте Кремля.

Путин пожелал Токаеву крепкого здоровья, благополучия и успехов в государственной деятельности. Путин подчеркнул, что высоко ценит личный вклад Токаева в укрепление стратегического партнерства и союзничества между Россией и Казахстаном.

Президент выразил уверенность, что отношения между Россией и Казахстаном будут и дальше плодотворно развиваться на благо обоих народов и для обеспечения безопасности и стабильности на евразийском пространстве.

Как писала газета ВЗГЛЯД, 9 мая Путин вручил Токаеву наградной лист на присвоение его отцу звания Героя Советского Союза.