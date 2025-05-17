В Центральной Азии происходят процессы, которые могут изменить демографическое лицо региона к середине XXI века. Одна из важнейших тенденций последних лет – трансформация миграционных потоков, в том числе из относительно благополучного Казахстана.21 комментарий
Путин высоко оценил роль Токаева в укреплении связей России и Казахстана
Президент России Владимир Путин направил лидеру Казахстана Касым-Жомарту Токаеву поздравление с днем рождения, отметив значимость его усилий для развития стратегического партнерства между странами.
«Уважаемый Касым-Жомарт Кемелевич, примите сердечные поздравления по случаю дня рождения. Высоко ценим Ваш личный вклад в упрочение отношений стратегического партнерства и союзничества между нашими государствами», – указаны его слова на сайте Кремля.
Путин пожелал Токаеву крепкого здоровья, благополучия и успехов в государственной деятельности. Путин подчеркнул, что высоко ценит личный вклад Токаева в укрепление стратегического партнерства и союзничества между Россией и Казахстаном.
Президент выразил уверенность, что отношения между Россией и Казахстаном будут и дальше плодотворно развиваться на благо обоих народов и для обеспечения безопасности и стабильности на евразийском пространстве.
Как писала газета ВЗГЛЯД, 9 мая Путин вручил Токаеву наградной лист на присвоение его отцу звания Героя Советского Союза.