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В Москве открылась 18-я международная выставка HeliRussia 2025
В Москве начала свою работу 18-я Международная выставка вертолетной индустрии и беспилотных авиационных систем HeliRussia 2025, объединившая ведущих представителей отрасли, научные институты и государственные структуры.
Заместитель главы Минпромторга Василий Шпак зачитал приветственные слова от первого зампреда правительства Дениса Мантурова и главы Минпромторга Антона Алиханова, говорится в сообщении на сайте Минпромторга.
«Выставка является уникальной международной площадкой с солидной историей и традициями. Здесь можно поделиться опытом, вдохновиться идеями и обсудить все аспекты разработки, испытаний, серийного производства, эксплуатации и послепродажного обслуживания техники. Участники выставки зачастую становятся первопроходцами в своих направлениях и формируют новый вектор развития индустрии», – говорится в приветственном слове от имени Мантурова.
«Ежегодно HeliRussia становится уникальным центром притяжения представителей авиационной отрасли. В этом году горизонт выставки расширен, и наряду с продукцией вертолетной индустрии самые передовые технологии представляет отечественная беспилотная авиация. Сегодня ей отведена особая роль – драйвера авиационной промышленности. Ключевые задачи отрасли интегрированы в национальные проекты и федеральные программы, стимулирующие создание научных разработок, эффективное импортозамещение и повышение экспорта», – отметил в приветствии Алиханов.