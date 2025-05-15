Трамп заявил, что эмир Катара предотвратил «смертоносный удар» США по Ирану

Tекст: Александра Юдина

По словам американского президента, эмир Катара сыграл решающую роль в предотвращении военного удара США по Ирану, передает ТАСС.

«Ирану очень повезло, что у него есть эмир. Потому что он реально сражается за них. Он не хочет, чтобы мы нанесли смертоносный удар по Ирану», – указал он.

Трамп отметил, что эмир Катара активно выступал против применения силы, повторяя, что Иран способен заключить сделку. Американский лидер также выразил мнение, что Иран должен быть благодарен эмиру Катара за его усилия.

Трамп добавил, что у США сильнейшая армия в мире и что многие советовали ему нанести удар, однако именно дипломатические усилия эмира стали сдерживающим фактором.

Напомним, накануне президент США Дональд Трамп заявил о готовности подписать соглашение с Тегераном, если Иран откажется от создания ядерного арсенала.

В четверг советник верховного лидера Ирана Али Шамхани сообщил, что Тегеран готов отказаться от запасов высокообогащенного урана и ограничить ядерную программу в обмен на немедленную отмену всех экономических санкций.