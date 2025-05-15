  • Новость часаЛавров указал на риски проблем на переговорах по Украине
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    Чем Стамбул-2025 отличается от Стамбула-2022
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    В этом году, в июне, исполнится 75 лет с начала Корейской войны. На фоне новостей об участии бойцов из КНДР в освобождении Курской области далекие события 1950-1953 годов обретают неожиданную актуальность.

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    Игорь Пшеничников Игорь Пшеничников Россию снова тянут в «Пандемическое соглашение»

    Суть «Пандемического соглашения» в превращении ВОЗ в наднациональный правящий орган, которому все страны после страхов короновируса должны были бы делегировать часть своего суверенитета.

    7 комментариев
    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Бывшая либеральная оппозиция вызывает не гнев, а грусть

    Вот выращивали же враги нашу оппозицию – прикармливали, вваливали какие-то средства USAID, ждали от них по сигналу из центра мощного удара в спину своему бывшему народу и стране. А на деле они оказались кучкой унылых клоунов.

    22 комментария
    15 мая 2025, 14:21 • Новости дня

    Трамп заявил, что эмир Катара предотвратил «смертоносный удар» США по Ирану

    Tекст: Александра Юдина

    Американский президент Дональд Трамп заявил, что эмир Катара шейх Тамим бен Хамад Аль Тани постоянно убеждал американскую сторону искать возможность мирного урегулирования с Ираном.

    По словам американского президента, эмир Катара сыграл решающую роль в предотвращении военного удара США по Ирану, передает ТАСС.

    «Ирану очень повезло, что у него есть эмир. Потому что он реально сражается за них. Он не хочет, чтобы мы нанесли смертоносный удар по Ирану», – указал он.

    Трамп отметил, что эмир Катара активно выступал против применения силы, повторяя, что Иран способен заключить сделку. Американский лидер также выразил мнение, что Иран должен быть благодарен эмиру Катара за его усилия.

    Трамп добавил, что у США сильнейшая армия в мире и что многие советовали ему нанести удар, однако именно дипломатические усилия эмира стали сдерживающим фактором.

    Напомним, накануне президент США Дональд Трамп заявил о готовности подписать соглашение с Тегераном, если Иран откажется от создания ядерного арсенала.

    В четверг советник верховного лидера Ирана Али Шамхани сообщил, что Тегеран готов отказаться от запасов высокообогащенного урана и ограничить ядерную программу в обмен на немедленную отмену всех экономических санкций.

    14 мая 2025, 23:56 • Новости дня
    Reuters: Трамп отказался ехать в Стамбул ради переговоров по Украине

    Reuters: Трамп не поедет в Стамбул ради переговоров по Украине

    Reuters: Трамп отказался ехать в Стамбул ради переговоров по Украине
    @ Al Drago/Pool/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Ирма Каплан

    Американский президент Дональд Трамп не будет менять маршрут своего ближневосточного турне ради запланированных в Стамбуле дискуссий между Россией и Украиной, передает Reuters.

    Президент США Дональд Трамп не станет участвовать в переговорах по урегулированию ситуации на Украине, которые ожидаются в турецком Стамбуле 15 мая, передает Reuters со ссылкой на источник в администрации США.

    По данным информатора, решение американского лидера озвучили сразу после того, как президент России Владимир Путин утвердил состав делегации на переговорах с Украиной, уточняет ТАСС.

    При этом ранее Трамп допускал поездку в Стамбул 15 мая вне утвержденного графика, но позднее передумал.

    Напомним, вечером 14 мая Владимир Путин утвердил состав российской делегации для переговоров по украинскому кризису. Главой делегации назначен помощник президента Владимир Мединский.

    Как ранее писала газета ВЗГЛЯД, по данным западных СМИ, Зеленский изначально вообще не собирался направлять делегацию Украины на встречу с Россией в Турции, но изменил решение после разговора с США и Европой.

    Американский госсекретарь Марко Рубио уже прибыл в Турцию, Зеленский, по последним данным, вылетел в Турцию.

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    15 мая 2025, 07:15 • Новости дня
    В США признали правоту Путина при разоблачении «трюка Зеленского»

    Responsible Statecraft: Зеленский пошел на трюк с Турцией ради симпатий Трампа

    Tекст: Ирма Каплан

    Владимир Зеленский пригласил президента России Владимира Путина в Стамбул ради симпатий американского лидера Дональда Трампа, и этот трюк был искусно раскрыт российской стороной, считает военный эксперт Анатоль Ливен.

    Президент России Владимир Путин не согласился на личную встречу с Владимиром Зеленским, что было воспринято как разочарование, но не как провал, так как реальный прогресс на переговорах часто достигается на уровне официальных лиц, а не в ходе встреч лидеров, пишет военный эксперт Анатоль Ливен в статье для издания Института ответственного государственного управления Куинси  Responsible Statecraft.

    «Очевидный отказ Путина на призыв Зеленского к личной встрече –  разочарование, но не провал. Очень редко на встречах лидеров достигался реальный прогресс в мирных переговорах, и у россиян есть некоторые основания считать это маневром или трюком Зеленского, чтобы завоевать расположение Трампа, а не серьезным предложением», – пишет он.

    Украинские и европейские правительства заявили, что отказ Москвы от 30-дневного прекращения огня якобы показывает, что «Путин не заинтересован в мире», но это не так, считает аналитик.

    Способность России продвигаться вперед – пусть даже медленно – на поле боя является основным источником влияния Москвы и на переговорах, и она не собирается от этого отказываться, пока не будет достигнуто существенная договоренность.

    Ливен допускает возможность сторон договориться о долгосрочном перемирии, так как без всеобъемлющего соглашения ситуация будет оставаться нестабильной и чреватой возобновлением боевых действий. Для США и Европы движение к миру важно также с точки зрения сокращения военного присутствия в регионе и перераспределения ресурсов.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин утвердил  состав делегации России для переговоров с Украиной в Турции. В нее вошли помощник президента Владимир Мединский, замглавы МИД Михаил Галузин, руководитель Главного управления Генштаба вооруженных сил России Игорь Костюков и замглавы Минобороны Александр Фомин.

    В состав экспертов для переговоров с Украиной включен первый заместитель начальника информации управления Генштаба Александр Зорин.

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    14 мая 2025, 19:22 • Видео
    Макрон показал истинное лицо

    Президент Франции Эммануэль Макрон сделал несколько примечательных заявлений об ультиматуме к России, поддержке Украины и замороженных российских активах. Из них следует, что он, прежде всего, очень жадный человек.

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    14 мая 2025, 16:04 • Новости дня
    Трамп спрогнозировал скорое появление хороших новостей по Украине

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент США Дональд Трамп допустил, что уже сегодня или на днях по Украине прозвучат значимые заявления с положительным содержанием.

    Во время встречи с эмиром Катара в Дохе американский лидер заявил: «Думаю, у нас будут довольно хорошие новости по Украине сегодня, возможно, завтра и, честно говоря, в пятницу. Но посмотрим», передает РИА «Новости».

    Глава Белого дома также выразил благодарность Катару за поддержку дипломатических усилий Вашингтона, в частности за помощь в вопросах, связанных с Россией и Украиной.

    Ранее Трамп заявил о необходимости немедленного согласия Киева на переговоры с Москвой по инициативе президента России Владимира Путина. Он также заявил, что настаивает на проведении встречи между российскими и украинскими представителями 15 мая.

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    15 мая 2025, 11:39 • Новости дня
    Politico: США сократили инвестиции в Европу на 24% за год

    Tекст: Александра Юдина

    Инвестиции американских компаний из США в Европу снизились на 24% с 2023 по 2024 год на фоне роста инвестиций в США и энергетических проблем, пишет Politico.

    За тот же период объем иностранных вложений в американскую экономику вырос на 20%, передает Politico.

    Среди причин спада интереса к европейскому рынку называются более высокие энергетические затраты, геополитические риски и медленный экономический рост.

    Эксперты отмечают, что бизнес выбирает США из-за привлекательных налоговых льгот, субсидий и более низких цен на энергию, которые стали «практически непреодолимым» аргументом для инвесторов.

    По словам Марка Лермитта, ситуация в Европе ухудшается на фоне угрозы повышения пошлин на европейские товары со стороны Дональда Трампа.

    Несмотря на снижение общего потока инвестиций, Франция осталась лидером среди европейских стран по количеству иностранных вложений в 2024 году, однако ее собственные показатели снизились на 14%. Представители французского правительства подчеркнули, что эти тенденции связаны с глобальными процессами регионализации цепочек поставок.

    По данным издания, президент Франции Эмманюэль Макрон должен объявить о новых крупных иностранных инвестициях на саммите Choose France, который пройдет в Версале в ближайшие дни.

    Тем временем, как писала газета ВЗГЛЯД, ЕК подписала первые контракты на инвестиции в украинский военно-промышленный комплекс, при этом общий объем вложений ЕС в поддержку Киева достиг 150 млрд евро.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что поддержка Украины ведет Европу к самоубийству.

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    14 мая 2025, 22:57 • Новости дня
    США расширили санкции против Ирана из-за баллистических ракет

    Минфин США наложил новые санкции за помощь Ирану в производстве ракет

    Tекст: Ирма Каплан

    Министерство финансов США ввело новые ограничительные меры против структур, поддерживающих производство критических компонентов для баллистических ракет в Иране.

    Минфин США внес в санкционный список шесть физических и 12 юридических лиц за содействие производству внутри Ирана компонентов для баллистических ракет, сказано на сайте американского финансового ведомства.

    «Соединенные Штаты не могут позволить Ирану разрабатывать межконтинентальные баллистические ракеты. Неустанное и безответственное стремление иранского режима к созданию передовых возможностей баллистических ракет, включая усилия по локализации производственных мощностей, представляет собой неприемлемую угрозу для США и стабильности региона», – приводятся в сообщении слова министра финансов Скотта Бессента.

    Санкции затронули организации, связанные с Корпусом стражей исламской революции (КСИР), включая подразделения, отвечающие за аэрокосмическую сферу и научные исследования.

    При этом в черном списке оказались гражданин Ирана, четыре гражданина Китая и иранские компании.

    По данным Минфина, нынешние меры согласованы с президентским меморандумом по национальной безопасности и направлены на ограничение доступа КСИР к ресурсам и ослабление его деятельности. Отдельные исследовательские подразделения КСИР уже с 2017 года находятся под американскими санкциями за причастность к распространению оружия массового поражения и средств его доставки.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, президент США Дональд Трамп заявил, что всегда рассматривает возможность введения вторичных санкций против России и Ирана.

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    14 мая 2025, 18:10 • Новости дня
    Трамп прибыл с визитом в Катар

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент США Дональд Трамп стал первым за два десятилетия американским лидером, посетившим Катар, куда он прибыл из Саудовской Аравии.

    Официальное Катарское государственное телевидение сообщает, что президент США Дональд Трамп прибыл в Доху с визитом, передает РИА «Новости». Он стал первым американским президентом, посетившим Катар за последние 22 года.

    Самолет главы США прилетел в Доху из Саудовской Аравии, где прошла первая часть турне Трампа по странам Персидского залива. В аэропорту американского лидера встречал лично эмир Катара Тамим бен Хамад Аль Тани.

    В ходе визита планируется обсуждение обстановки в секторе Газа и возможности переговоров между ХАМАС и Израилем при посредничестве Катара. США поддерживают активное военное присутствие в регионе: в Катаре расположена крупнейшая американская база на Ближнем Востоке, на которой проходят службу 11 тысяч военных.

    Ранее в Эр-Рияде стартовал саммит США и стран Персидского залива, на котором Трамп впервые за 25 лет встретился с президентом Сирии.

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    14 мая 2025, 15:42 • Новости дня
    Турция не исключила визит Трампа в четверг

    Bloomberg: Турция допустила визит Трампа в четверг в случае приезда Путина

    Tекст: Валерия Городецкая

    Турецкие власти не ждут визита президента США Дональда Трампа в четверг, но и не исключают его, сообщает агентство Bloomberg.

    По данным Bloomberg, чиновники не исключили, что Трамп может прибыть в Турцию в ближайшие дни, в случае, если к нему присоединится президент России Владимир Путин, передает РИА «Новости».

    Агентство уточняет, что подготовка к возможному визиту ведется, однако планирование носит частный характер. Высокопоставленные турецкие чиновники заявили изданию: «Турецкие чиновники не ожидают визита Трампа в четверг, но не исключают его в ближайшие дни, особенно если к нему присоединится Путин».

    Ранее помощник президента России Юрий Ушаков не стал уточнять, появятся ли президент США Дональд Трамп и Владимир Зеленский на переговорах в Стамбуле. Кремль также отказался раскрыть состав делегации России на переговорах в Стамбуле.

    Ранее в США выразили надежду на участие президента России Владимира Путина в стамбульских переговорах, а также на визит президента США.

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    15 мая 2025, 03:50 • Новости дня
    В Иране потребовали немедленной отмены санкций для ядерной сделки с США

    Tекст: Антон Антонов

    Тегеран готов отказаться от запасов высокообогащенного урана и ограничить ядерную программу в обмен на немедленную отмену всех экономических санкций, заявил советник верховного лидера Ирана по политическим вопросам Али Шамхани.

    «Иран готов подписать ядерную сделку при определенных условиях», – сказал Шамхани. Он заявил, что пойдет на уступки «в обмен на немедленную отмену всех экономических санкций в отношении Ирана», передает РИА «Новости» со ссылкой на NBC.

    Шамхани заявил, что страна готова взять на себя обязательство никогда не производить ядерное оружие и избавиться от всех запасов высокообогащенного урана, пригодного для создания оружия.

    Шамхани уточнил, что Иран согласен обогащать уран только до уровней, необходимых для гражданских целей, и разрешит международным инспекторам контролировать этот процесс.

    На вопрос о возможности немедленного заключения сделки в случае выполнения условий Ирана Шамхани ответил утвердительно.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава МИД Ирана Аббас Арагчи заявил, что Иран готов рассмотреть возможность ограничения уровня или объемов обогащения урана. Вашингтон выразил готовность заключить сделку с Ираном при условии отказа страны от создания ядерного оружия.

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    15 мая 2025, 11:12 • Новости дня
    Трамп сравнил помощь Украине при Байдене с «конфетой, отобранной у ребенка»

    Tекст: Вера Басилая

    Президент США Дональд Трамп заявил, что при администрации Джо Байдена Украина получила от США 350 млрд долларов помощи, как будто «забрала конфету у ребенка».

    Трамп на встрече с представителями деловых кругов США и Катара в Дохе заявил, что Украина при предыдущем главе Белого дома Джо Байдене страна получила от Соединенных Штатов 350 млрд долларов «так легко, будто забрала конфету у ребенка», передает ТАСС.

    По словам президента США, эта помощь предоставлялась без какой-либо отчетности, и он назвал это «крупнейшей распродажей в истории».

    Трамп отметил, что каждый раз, когда украинское руководство посещало США, оно возвращалось с «сотней миллиардов», что американский лидер охарактеризовал как «отличную сделку» для Киева. Он подчеркнул, что речь идет о периоде администрации Байдена.

    Также Трамп выразил надежду, что Россия и Украина смогут договориться о прекращении конфликта, отметив, что нынешняя американская администрация придерживается «более жесткого подхода» по сравнению с предыдущей.

    Ранее Соединенные Штаты и Киев подписали сделку о совместном управлении природными ресурсами Украины.

    Виктор Медведчук заявил, что это соглашение не предусматривает экономических выгод для страны и свидетельствует о превращении Украины в колонию.

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    15 мая 2025, 11:18 • Новости дня
    Трамп выразил готовность посетить Стамбул для переговоров по Украине

    Tекст: Александра Юдина

    Американский президент Дональд Трамп допустил возможность личного участия в переговорах России и Украины в Стамбуле.

    Трамп сообщил о своей готовности отправиться в Стамбул на переговоры по Украине 16 мая, передает ТАСС.

    Он отметил, что решение о поездке будет принято в зависимости от развития ситуации и необходимости личного присутствия.

    Президент США подчеркнул, что надеется на успешный исход контактов между Россией и Украиной.

    «Я думаю, что у нас все хорошо пройдет с Россией и Украиной. Задумайтесь: каждую неделю погибает в среднем 5 тыс. солдат. Посмотрим, как с этим можно покончить», – заявил он.

    Трамп добавил, что ситуация осложняется занятостью в ближайшие дни, однако не исключил визита в пятницу, если переговоры потребуют его участия.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин предложил начать переговоры с Украиной в Стамбуле 15 мая. Переговоры российских и украинских делегаций в Стамбуле изначально планировались на вторую половину дня, однако делегации пока не прибыли в рабочий офис президента Турции.

    Эксперты выразили надежду на восприятие российской позиции украинской стороной.

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    15 мая 2025, 08:27 • Новости дня
    Конгрессмен Танедар не стал инициировать голосование по импичменту Трампу

    Конгрессмен Танедар отложил вынесение резолюции об импичменте Трампу на доработку

    Tекст: Мария Иванова

    После обсуждений с коллегами конгрессмен Шри Танедар решил не выносить на голосование резолюцию об импичменте Трампу, он продолжит дорабатывать документ, чтобы заручиться поддержкой обеих партий.

    Член палаты представителей США Шри Танедар отказался инициировать голосование по объявлению импичмента президенту Дональду Трампу, сообщает Politico.

    После консультаций с коллегами Танедар решил не форсировать процесс и заявил: «Поговорив со многими коллегами, я решил не форсировать голосование по импичменту... Вместо этого я дополню свои статьи импичмента и продолжу собирать поддержку как демократов, так и республиканцев, чтобы они вместе со мной защищали конституцию», передает РИА «Новости».

    Ранее Танедар представил резолюцию по семи статьям, обвиняя Трампа, в частности, в «тираническом превышении полномочий».

    Это первая попытка импичмента за второй срок Трампа, однако ее одобрение маловероятно, поскольку конгресс контролируют республиканцы. Сам Трамп в ответ на инициативу высмеял Танедара, назвав его «сумасшедшим».

    В интервью журналу Time, опубликованном 25 апреля, Трамп заявил, что не стремится расширять полномочия президента, а действует строго в рамках конституции. Он также отметил успехи своей администрации за первые 100 дней, в том числе в вопросах внешней торговли.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, демократ Шри Танедар ранее инициировал в Палате представителей США процедуру импичмента в отношении президента Дональда Трампа, выдвинув семь обвинений. При этом попытка конгрессмена-демократа вынести импичмент по этим статьям вызвала резкое недовольство среди однопартийцев, некоторые из которых уже отозвали свою поддержку инициативы.

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    15 мая 2025, 14:02 • Новости дня
    Трамп назвал вывод войск из Афганистана самым позорным днем для США
    Трамп назвал вывод войск из Афганистана самым позорным днем для США
    @ REUTERS/Brian Snyder

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент США Дональд Трамп назвал вывод американских войск из Афганистана самым позорным днем в истории Соединенных Штатов.

    По его словам, «это был самый позорный день в истории нашей страны, и мы не допустим, чтобы подобное повторилось снова», передает ТАСС. Такое заявление Трамп сделал во время выступления на американской военной базе Аль-Удейд в Катаре.

    Численность сил западной коалиции в ходе операции в Афганистане достигала более 150 тыс. военнослужащих в период с 2010-го по 2013 год. Вывод американских войск стартовал в мае 2021 года после решения тогдашнего президента Джо Байдена завершить военную миссию. Основные части США и НАТО покинули страну еще в 2014 году.

    После объявления о выводе войск движение «Талибан» (находится под санкциями ООН за террористическую деятельность) активизировало боевые действия и взяло под контроль большую часть территории. Президент Афганистана Ашраф Гани покинул страну 15 августа 2021 года, а талибы без сопротивления вошли в Кабул. К началу сентября 2021 года американские военные полностью оставили Афганистан.

    Ранее команда Трампа решила начать расследование вывода войск из Афганистана.

    В 2023 году Госдеп опубликовал доклад с перечислением ошибок при выводе американских войск из Афганистана.

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    15 мая 2025, 14:12 • Новости дня
    Трамп сообщил о рекордном бюджете армии США

    Tекст: Валерия Городецкая

    Бюджет Вооруженных сил США превысит 1 трлн долларов, заявил американский президент Дональд Трамп во время посещения авиабазы Аль-Удейд в Катаре.

    «Я здесь, чтобы сказать, что Вооруженные силы США скоро станут больше, лучше, сильнее и мощнее, чем когда-либо прежде», – заявил глава Белого дома, передает ТАСС.

    Президент США подчеркнул, что он настроен на завершение конфликтов, а не их разжигание. По его словам, он «никогда не будет колебаться, чтобы использовать мощь Америки», если это потребуется для защиты США или их союзников.

    Ранее стало известно о возможном сокращении численности армии США на 90 тыс. человек. В январе в США заявили о выходе военных расходов в мирное время из-под контроля.

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    15 мая 2025, 13:47 • Новости дня
    Трамп пообещал подумать о переизбрании в 2028 году

    Трамп заявил о возможности баллотироваться на президентских выборах 2028 года

    Tекст: Мария Иванова

    Дональд Трамп допустил возможность участия в выборах президента США в 2028 году, отметив, что многие сторонники призывают его к такому шагу.

    Дональд Трамп сообщил, что многие его сторонники советуют ему вновь баллотироваться на пост президента США в 2028 году, передает ТАСС.

    «Вы знаете, мы хотим переизбрания. Многие люди советуют это сделать. Подумаю над этим, хотя это очень сложно», – заявил он на американской военной базе Аль-Удейд в Катаре. Трамп также в шутку предложил потенциальный лозунг своей будущей кампании: «Трамп-2028: сведем левых с ума».

    В то же время экс-президент ранее подчеркивал, что не планирует переизбираться на высший государственный пост в третий раз. Согласно 22-й поправке к Конституции США, принятой в 1951 году, одно и то же лицо не может занимать пост президента более двух сроков. Очередные президентские выборы в США запланированы на 2028 год.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Трамп подчеркнул, что не планирует участвовать в выборах президента США в 2028 году, отметив важность ограничения полномочий двумя сроками.

    Трамп заявил журналу Time, что знаком с возможностями обхода ограничений на третий срок, но не намерен их использовать.

    Дональд Трамп назвал Джей Ди Вэнса и Марко Рубио среди возможных кандидатов на высший государственный пост после 2028 года.

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    15 мая 2025, 14:43 • Новости дня
    Кремль сообщил об отсутствии планов встречи Путина и Трампа

    Tекст: Александра Юдина

    Встреча президентов России и США – Владимира Путина и Дональда Трампа – в ближайшие дни не планируется, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

    На вопрос журналистов о возможности организации встречи в ближайшее время, например, в Стамбуле, Песков ответил: «Нет, пока никакой подготовки на ближайшие дни не ведется», передает ТАСС.

    Он также подчеркнул, что предметного обсуждения этой встречи между сторонами не происходило, и пока по этому поводу нечего добавить.

    Ранее Трамп выразил готовность посетить Стамбул для переговоров по Украине.

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    Чем для Украины обернется отмена «торгового безвиза» с ЕС

    Евросоюз собирается отменить беспошлинный ввоз украинской сельхозпродукции. Льготы, которые получили название «торговый безвиз», действовали с лета 2022 года. В Киеве говорят, что истечение срока действия беспошлинной торговли с Евросоюзом может иметь «разрушительные» последствия. Как на это будут реагировать власти Украины и крупный бизнес? Подробности

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    Режим Зеленского доказал свою антихристианскую сущность

    Спецслужбы Украины продолжают организовывать покушения на видных деятелей России. В этот раз ФСБ удалось предотвратить теракт в отношении митрополита Симферопольского и Крымского Тихона. Эксперты отмечают, что для украинских властей расправы над христианским духовенством стали нормой, а вице-премьер Сербии Александр Вулин назвал покушение атакой на весь православный мир. Какую цель преследовал Киев, планируя это преступление? Подробности

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    • Макрон показал истинное лицо

      Президент Франции Эммануэль Макрон сделал несколько примечательных заявлений об ультиматуме к России, поддержке Украины и замороженных российских активах. Из них следует, что он, прежде всего, очень жадный человек.

    • Зеленский поссорился с Китаем

      Владимир Зеленский в очередной раз задействовал то, что называют «криворожской школой дипломатии», и нашел повод поссориться с Китаем. Этот повод – юбилей Великой Победы 1945 года.

    • Ультиматум Зеленского и Европы к России

      Руководство Франции заявило, что у России есть время до конца понедельника, чтобы принять требования Владимира Зеленского и примкнувших нему европейцев. Помимо прочего, Киев хочет прямых переговоров с Москвой на уровне президентов.

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    • Стратегическое значение Арктики для развития всей России

      Арктика важна для России вовсе не только как крупнейшая кладовая нефти, газа и других ископаемых. О том, какое значение арктические территории имеют для развития всей России и какие планы поставлены по их освоению – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Как распознать телефонных мошенников

      Кем представляются телефонные мошенники, что они говорят потенциальным жертвам, какие инструкции просят исполнить и что нельзя делать при общении с ними – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Характеристики и особенности гиперзвукового ракетного комплекса «Орешник»

      Применение гиперзвуковой ракеты «Орешник» открыло новую эру в сфере вооружений. И хотя подробности тактико-технических характеристик нового вида оружия по понятным причинам держатся в секрете, их основные параметры уже заявлены. О том, что умеет «Орешник» – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

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    • Германские элиты вспомнили нацистское прошлое

      «Покрытый коричневыми пятнами Евросоюз под предлогом, как они это формулируют, угрозы с востока, как когда-то Третий рейх, ремилитаризируется, готовится к войне, не скрывает этого и называет нашу страну врагом. Уроки истории они явно не выучили», – заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

    • Трамп заставил Зеленского подписать кабальную сделку по украинским минеральным ресурсам

      США и Украина подписали ресурсное соглашение, которое обсуждали с февраля. В Белом доме заявили, что сделка по ископаемым позволит Киеву расплатиться с США за помощь. Однако последствия заключенного соглашения Киеву еще предстоит осознать.

    • Мечты о НАТО ускользают из рук Зеленского

      Только члены НАТО могут налагать вето на вступление Украины в альянс, заявляет глава киевского режима. Тем самым он дает понять, что по-прежнему надеется добиться вступления Украины в НАТО. Однако руководители и США, и ряда других ведущих стран альянса уже открыто заявляют, что Украину в НАТО не возьмут.

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    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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