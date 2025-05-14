Вот выращивали же враги нашу оппозицию – прикармливали, вваливали какие-то средства USAID, ждали от них по сигналу из центра мощного удара в спину своему бывшему народу и стране. А на деле они оказались кучкой унылых клоунов.2 комментария
Мурашко поддержал ограничения продажи алкоголя в Вологодской области
Министр здравоохранения Михаил Мурашко высоко оценил инициативы властей Вологодской области по ограничению продажи алкоголя.
Об этом сообщил губернатор региона Георгий Филимонов в Telegram-канале. По словам Филимонова, Мурашко рассказал на пленарном заседании Всероссийского форума «Здоровье нации – основа процветания России» об эффективности таких народосберегающих инициатив, включая антиалкогольную кампанию региона.
«Министр здравоохранения Российской Федерации Михаил Альбертович Мурашко рассказал на пленарном заседании Всероссийского форума «Здоровье нации – основа процветания России» об эффективности наших народосберегающих инициатив, в том числе антиалкогольной кампании. Благодарю сердечно Михаила Альбертовича за поддержку!», – заявил губернатор.
Напомним, глава Вологодской области Георгий Филимонов предложил законопроект для ограничения времени продажи алкоголя в регионе до двух часов в день с 2025 года, исключая рестораны и кафе. Минздрав поддержал региональные ограничения на продажу алкоголя.