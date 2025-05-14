  • Новость часаУшаков рассказал о темах переговоров с Украиной в Стамбуле
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    Ушаков рассказал о темах переговоров с Украиной в Стамбуле
    Фон дер Ляйен объявила о санкциях ЕС против 189 танкеров
    СК установил 24 факта убийства ВСУ жителей Русского Поречного
    Телефонные мошенники научились объяснять украинский говор
    Мнения
    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Бывшая либеральная оппозиция вызывает не гнев, а грусть

    Вот выращивали же враги нашу оппозицию – прикармливали, вваливали какие-то средства USAID, ждали от них по сигналу из центра мощного удара в спину своему бывшему народу и стране. А на деле они оказались кучкой унылых клоунов.

    2 комментария
    Анна Долгарева Анна Долгарева «Понял, что без меня не справятся»

    Штурмовик находится в суперпозиции. С одной стороны, это человек, который собственными руками и ногами продвигает границу России вперед. С другой – человек, который ежедневно рискует своей головой.

    0 комментариев
    Глеб Кузнецов Глеб Кузнецов Иллюзия быстрых решений – золотой стандарт трампизма

    Указ Трампа о ценах на лекарства в США является идеальной репрезентацией его политического стиля, сводящегося к формуле громкое провозглашение радикальных изменений при тщательном избегании механизмов, которые могли бы их обеспечить.

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    14 мая 2025, 14:33 • Новости дня

    Мурашко поддержал ограничения продажи алкоголя в Вологодской области

    Tекст: Валерия Городецкая

    Министр здравоохранения Михаил Мурашко высоко оценил инициативы властей Вологодской области по ограничению продажи алкоголя.

    Об этом сообщил губернатор региона Георгий Филимонов в Telegram-канале. По словам Филимонова, Мурашко рассказал на пленарном заседании Всероссийского форума «Здоровье нации – основа процветания России» об эффективности таких народосберегающих инициатив, включая антиалкогольную кампанию региона.

    «Министр здравоохранения Российской Федерации Михаил Альбертович Мурашко рассказал на пленарном заседании Всероссийского форума «Здоровье нации – основа процветания России» об эффективности наших народосберегающих инициатив, в том числе антиалкогольной кампании. Благодарю сердечно Михаила Альбертовича за поддержку!», – заявил губернатор.

    Напомним, глава Вологодской области Георгий Филимонов предложил законопроект для ограничения времени продажи алкоголя в регионе до двух часов в день с 2025 года, исключая рестораны и кафе. Минздрав поддержал региональные ограничения на продажу алкоголя.

    13 мая 2025, 17:29 • Новости дня
    Cтартовал очный этап конкурса «Лидеры России. Политика»

    Tекст: Валерия Городецкая

    В Мастерской управления «Сенеж» стартовал очный этап конкурса «Лидеры России. Политика». Для участия в нем с помощью дистанционного тестирования были отобраны конкурсанты из 17 тыс. желающих.

    В ближайшие два дня участников ждут оценочные мероприятия, по итогам которых будут отобраны до 100 участников образовательной программы.

    На торжественной церемонии открытия первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко подчеркнул важность проведения конкурса для долгосрочного развития общественно-политической системы страны.

    «Наш президент Владимир Владимирович Путин последовательно реализует целую систему социальных лифтов, позволяющих сформировать новое поколение руководителей. В 2018 году стартовала президентская платформа «Россия – страна возможностей». За это время через проекты, конкурсы, инструменты поддержки этой платформы прошло более 10 млн человек. В прошлом году стартовал президентский проект «Время героев», объединяющий героев специальной военной операции. Высшая школа государственного управления получила народное название «Школа губернаторов», 60 ее выпускников возглавили регионы, семь человек стали федеральными министрами», – заявил Кириенко.

    Он напомнил, что победители конкурса  стали мэрами крупных городов, депутатами, сенаторами, а также руководителями российского общества «Знание» и Президентского фонда культурных инициатив.

    Вице-спикер Госдумы Владислав Даванков («Новые люди») увидел в конкурсе большие перспективы для участников в преддверии нового избирательного цикла 2026 года. По его мнению, конкурс поможет будущим политикам успешно начать карьеру и избежать ошибок, а политическая система России получит ценное кадровое пополнение.

    Депутат Госдумы от КПРФ Александр Ющенко отметил важность конкурса для укрепления связи между поколениями российских политиков. Представитель ЛДПР Сергей Каргинов рассказал о планах партии по работе с финалистами конкурса в рамках института наставничества, включая поездки по регионам во время парламентских недель.

    Ректор Президентской академии Алексей Комиссаров подчеркнул, что в конкурсе используются лучшие наработки российской школы госуправления, включая работу над прикладными задачами и выступления ведущих спикеров из администрации президента, Совета Федерации, правительства и Госдумы, а также современные системы тестирования и оценки.

    Конкурс «Лидеры России. Политика» был стартовал 27 ноября. В феврале зарегистрировавшиеся участники прошли дистанционное тестирование, по итогам которого конкурсанты, набравшие необходимое количество баллов, получили приглашения на очный этап. В ходе начавшегося полуфинала конкурсантам предстоит проявить свой потенциал политического лидерства, продемонстрировав экспертам наличие необходимых навыков и компетенций. Кроме того, на площадке полуфинала пройдут мастер-классы, панельные дискуссии и лекции с участием признанных политических лидеров.

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    13 мая 2025, 22:58 • Новости дня
    Захарова придумала Каллас новое прозвище

    Захарова назвала Каллас «пакетчицей» после заявления о новых санкциях

    Захарова придумала Каллас новое прозвище
    @ RONALD WITTEK/EPA/ТАСС

    Tекст: Ирма Каплан

    Глава евродипломатии Кая Каллас заявила о работе над новым пакетом антироссийских санкций, за что официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала ее пакетчицей.

    Глава европейской дипломатии Кая Каллас сообщила журналистам в Копенгагене о работе над 17-м пакетом антироссийских санкций, за что официальный представитель МИД России Мария Захарова дала ей емкое нарицательное имя.

    «Пакетчица», – подписала Захарова в своем Telegrаm-канале реплику Каллас о новом пакете антироссийских санкций.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, глава дипслужбы Евросоюза Кая Каллас сообщила на пресс-конференции по итогам встречи глав МИД ЕС в Варшаве, что Еврокомиссия намерена принять 17-й пакет санкций против России к 20 мая.

    Евросоюзу становится все сложнее согласовать новые серьезные санкции против России без поддержки США, главным препятствием для единства стран блока остается позиция Венгрии.


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    13 мая 2025, 18:10 • Видео
    Зеленский поссорился с Китаем

    Владимир Зеленский в очередной раз задействовал то, что называют «криворожской школой дипломатии», и нашел повод поссориться с Китаем. Этот повод – юбилей Великой Победы 1945 года.

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    13 мая 2025, 20:16 • Новости дня
    Песков: Российская делегация в четверг прибудет в Стамбул для переговоров

    Песков: Российская делегация в четверг прибудет в Стамбул для переговоров с Украиной

    Песков: Российская делегация в четверг прибудет в Стамбул для переговоров
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Российская делегация намерена прибыть в Стамбул для переговоров с представителями Украины, ожидая прибытия украинской стороны на встречу, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    Песков сообщил в беседе с журналистом телеканала «Россия 1» Павлом Зарубиным, что российская делегация прибудет в четверг в Стамбул для ожидаемых переговоров с украинской стороной, передает РИА «Новости». Он подчеркнул, что «наша делегация будет там и будет ждать украинскую сторону».

    Напомним, президент России Владимир Путин предложил начать прямые переговоры с Украиной в Стамбуле 15 мая без предварительных условий.

    На ваш взгляд
    Начнутся ли 15 мая российско-украинские переговоры в Стамбуле?



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    22 комментария

    В Кремле сообщили о продолжающейся работе по подготовке российской делегации к переговорам с Украиной, которые должны пройти в Стамбуле 15 мая.

    Агентство Reuters сообщало, что спецпосланник президента США Стивен Уиткофф и спецпосланник по Украине Кит Келлог намерены отправиться в Стамбул для переговоров по Украине.

    Коментарии (17)
    14 мая 2025, 05:03 • Новости дня
    Стало известно об отчуждении Чубайсом всей недвижимости в России

    Чубайс лишился 32 объектов недвижимости с октября 2022 года

    Стало известно об отчуждении Чубайсом всей недвижимости в России
    @ Дмитрий Серебряков/ТАСС

    Tекст: Ирма Каплан

    Анатолий Чубайс в течение нескольких месяцев избавился от всех объектов недвижимости, которыми владел в России, что подтвердил представитель «Роснано» в суде.

    Вся недвижимость, которой Анатолий Чубайс когда-либо владел на территории России, была отчуждена им с октября 2022 года по март 2023 года, передает РИА «Новости» со ссылкой на представителя АО «Роснано».

    «Вообще все объекты, которыми Чубайс когда-либо владел за весь период своей жизни, а это 32 объекта недвижимости, они отчуждены в непродолжительный период времени – с октября 2022 года по март 2023 года», – сказал юрист.

    В Арбитражном суде Москвы представитель АО «Роснано» пояснил, что указанный период совпал с оглаской в СМИ информации о проверке деятельности прежнего руководства «Роснано», инициированной новым менеджментом корпорации через Генпрокуратуру.

    Напомним, что корпорация предъявила иск Чубайсу и еще семи бывшим топ-менеджерам на сумму более 5,6 млрд рублей, связанный с убытками по проекту Plastic Logic. Суд по ходатайству истца наложил арест на денежные средства и имущество ответчиков в пределах суммы иска, чтобы предотвратить возможное отчуждение активов.

    Чубайс пытался добиться отмены ареста, ссылаясь на необходимость снять ограничения хотя бы с 50% пенсии по старости, но суд удовлетворил ходатайство частично, сохранив арест за исключением 50% доходов.

    Как писала в 2024 году газета ВЗГЛЯД, постановлением суда в Москве гендиректор компании «Пластик лоджик» Борис Галкин был отправлен в СИЗО по делу о хищении денежных средств, выделенных компанией «Роснано».

    При этом Арбитражный суд Москвы 13 мая отклонил ходатайство Анатолия Чубайса об отмене обеспечительных мер по аресту его имущества. Арест распространяется на имущество и денежные средства Чубайса в пределах суммы иска АО «Роснано».

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    13 мая 2025, 16:05 • Новости дня
    Путин рассказал о просьбах зарубежных брендов вернуться в Россию
    Путин рассказал о просьбах зарубежных брендов вернуться в Россию
    @ Александр Казаков/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин заявил, что зарубежные бренды обращаются к нему с просьбами о возвращении на российский рынок.

    По словам президента, власти России будут учитывать, как западные компании себя вели при уходе из страны, и простых извинений для возвращения будет недостаточно, передает ТАСС.

    Путин подчеркнул, что решение о допуске зарубежных брендов будет приниматься исходя из выгодности для России.

    «Выгодно нам, чтобы та или иная компания пришла – значит, ее надо пускать. Не выгодно – надо найти тысячу причин, почему ее здесь не должно быть, той или иной компании. И среди этой тысячи причин 999 будут точно соответствовать требованиям ВТО, уверяю вас», – приводит Кремль слова главы государства в Telegram-канале.

    Он также отметил, что российские бренды появляются сотнями и тысячами, а их продукция зачастую превосходит по качеству иностранные аналоги.

    Ранее специальный представитель президента России по связям с международными организациями для целей устойчивого развития Борис Титов сообщил, что американские компании выразили готовность вернуться на российский рынок, однако намерены дождаться благоприятных условий.

    Вице-премьер Александр Новак подчеркивал, что возвращение иностранных компаний в Россию возможно лишь при соблюдении национальных интересов, так как многие освободившиеся ниши уже заняты отечественными производителями.

    Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Россия не допустит угрозы интересам российских компаний, занявших ниши после ухода западных фирм.

    Коментарии (18)
    14 мая 2025, 01:22 • Новости дня
    Американский генерал допустил прямой конфликт с Россией из-за Украины
    Американский генерал допустил прямой конфликт с Россией из-за Украины
    @ Mattie Neretin/CNP/Global Look Press

    Tекст: Ирма Каплан

    Глава северного командования ВС США генерал Грегори Гийо оценил вероятность прямого столкновения России и Соединенных Штатов в ходе доклада Конгрессу, заявив о некоторых возможностях эскалации из-за Украины.

    Возможность прямого конфликта между Россией и США в случае эскалации украинского конфликта возможна, заявил глава Северного командования Вооруженных сил США генерал Грегори Гийо во время выступления в Конгрессе.

    «Есть несколько вариантов развития событий, из-за чего конфликт на Украине может перерасти в прямое военное столкновение с США», – сказал генерал во время доклада в Конгрессе, трансляция которого велась на странице северного командования ВС США в соцсети Х.

    По его словам, несмотря то, что КНР, Россия, КНДР и Иран «пытаются избежать вооруженного конфликта» с США, убежденность этих стран в «упадке Запада порождает растущее стремление бросить вызов США на международной арене и повышает риск просчета», уточняет ТАСС.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, США, Европа и Украина разработали 22 условия прекращения конфликта. Среди прочего, в нем 30-дневное перемирие и отказ США поддерживать вступление Украины в НАТО.

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    13 мая 2025, 17:20 • Новости дня
    Зеленский заявил, что запрет на переговоры с Россией на него не распространяется
    Зеленский заявил, что запрет на переговоры с Россией на него не распространяется
    @ AP/TASS

    Tекст: Дарья Григоренко

    Владимир Зеленский заявил, что ограничения на переговоры с Россией, введенные Совбезом, на него не распространяются.

    По его словам, только он может вести переговоры о суверенитете страны, а никто другой не обладает таким правом и обязанностью. Зеленский подчеркнул: «Я ничего себе не запрещал». Он добавил, что это подтверждается решением Совета нацбезопасности и конституцией страны. Заявление прозвучало перед его поездкой в Турцию, трансляция велась офисом президента, передает ТАСС.

    Ранее советник главы офиса Зеленского Михаил Подоляк заявил, что Зеленский будет встречаться в Стамбуле только с президентом России Владимиром Путиным, ни с кем другим он разговаривать не будет.

    Напомним, Путин выступил с предложением к Киеву возобновить без предварительных условий переговоры. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган призвал Зеленского не упускать возможность диалога с Москвой. Европейские лидеры на закрытых переговорах также рекомендовали ему принять предложение России.

    Со своей стороны, глава Белого дома Дональд Трамп настаивает на немедленных прямых переговорах между Россией и Украиной, пригрозив выходом США из процесса, если диалога не будет.

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    14 мая 2025, 00:29 • Новости дня
    Абрамович и Дерипаска побывали на заседании в Кремле

    Tекст: Ирма Каплан

    На заседании попечительского совета Большого и Мариинского театров в Кремле собрались представители крупнейших российских компаний и региональных властей.

    Заседание попечительского совета Большого и Мариинского театров прошло в Кремле с участием известных предпринимателей, передает ТАСС.

    Среди присутствующих были Роман Абрамович, Олег Дерипаска, Игорь Сечин (Роснефть), Олег Белозеров (РЖД), Алексей Миллер (Газпром), Алексей Мордашов (Северсталь) и Андрей Костин (ВТБ).

    На мероприятии также присутствовали министры, вице-премьеры и главы регионов. Заседание проходило вечером 13 мая и собрало широкий круг представителей крупного бизнеса и региональных властей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в этот день президент Владимир Путин назвал Большой и Мариинский театры двумя мощными символами страны. Он подчеркнул, что без преувеличения эти театры являются настоящей гордостью России.

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    13 мая 2025, 15:54 • Новости дня
    Президент сообщил о поступлении 50 тыс. добровольцев в армию ежемесячно
    Президент сообщил о поступлении 50 тыс. добровольцев в армию ежемесячно
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин сообщил о значительном увеличении числа добровольцев, поступающих на военную службу, подчеркнув их самостоятельное решение служить.

    Путин отметил, что не менее 50 тыс. добровольцев ежемесячно приходят на службу в российскую армию, передает ТАСС. На встрече с руководством «Деловой России» глава государства подчеркнул, что эти люди принимают решение добровольно, в том числе сотрудники предприятий, входящих в состав организации.

    Путин сравнил эту ситуацию с мобилизацией на Украине, отметив, что киевским властям удается принудительно привлекать в вооруженные силы порядка 30 тыс. человек в месяц. Президент добавил: «Они сейчас вылавливают человека. А у нас по 50-60 тыс. в месяц сами приходят, и из ваших трудовых коллективов в том числе».

    Ранее Путин заявил о значительной поддержке армии и флота со стороны общества и отметил, что ежедневно более тысячи россиян добровольно поступают на военную службу по контракту.

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    14 мая 2025, 03:20 • Новости дня
    Глава Токмака заявил о повреждении многоэтажки после атаки дронов ВСУ

    В результате атаки дронов ВСУ в Токмаке повреждены пятиэтажный дом и рынок

    Глава Токмака заявил о повреждении многоэтажки после атаки дронов ВСУ
    @ t.me/BalitskyEV

    Tекст: Ирма Каплан

    Городской рынок и пятиэтажный дом в Токмаке Запорожской области получили повреждения в результате атаки дронов ВСУ, пострадавших пока не выявлено, сообщил глава Токмакского муниципального округа Александр Калмыков.

    Глава Токмакского муниципального округа Александр Калмыков сообщил, что в результате атаки дронов ВСУ на город повреждены центральный рынок, пятиэтажный жилой дом и объекты инфраструктуры, передает ТАСС.

    «В результате украинской агрессии в городе Токмак повреждены городской рынок, здание недействующего детского сада, бывший магазин и пятиэтажный гражданский дом», – сказал он.

    Калмыков уточнил, что информация о количестве пострадавших и масштабах разрушений уточняется.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, поздно вечером 13 мая губернатор Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что по торговым площадям рынка в городе Токмак ударили дроны ВСУ, начался пожар.

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    14 мая 2025, 06:33 • Новости дня
    В Госдуме напомнили о штрафах за курение на балконах подъездов

    Депутат Колунов разъяснил штрафы за курение на общих подъездных балконах

    Tекст: Ирма Каплан

    Депутат Колунов напомнил жильцам многоквартирных домов о запрете курения на балконах общего пользования, за нарушение которого предусмотрены штрафы до 1,5 тыс. рублей.

    Курение на общих балконах в подъездах многоквартирных домов является правонарушением и может обойтись жильцам в сумму от 500 до 1,5 тыс. рублей, рассказал зампред комитета по строительству и ЖКХ Сергей Колунов.

    «В соответствии с законом запрещено курить в лифтах и помещениях общего пользования многоквартирных домов. И если с лифтами, лестницами, подъездами все понятно, то есть еще, казалось бы, неочевидное место – общие подъездные балконы», – отметил он в беседе с ТАСС.

    Колунов предупредил, что думать, будто это пространство для курения и ставить там пепельницы, курить на постоянной основе, – ошибочно. Такое поведение является правонарушением и грозит штрафом от 500 до 1,5 тыс. рублей.

    По словам депутата, даже курение в собственной квартире может привести к жалобам, если запах табака проникает в жилье соседей, тогда возможно вмешательство управляющей компании, Роспотребнадзора и полиции.

    В случае безрезультатности жалоб пострадавшие жильцы могут обращаться в суд с требованием компенсации. За нарушение санитарных норм в таких случаях предусмотрен отдельный штраф до 500 рублей и предупреждение. Эти меры касаются и использования кальянов.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, частые вечеринки, злоупотребление алкоголем и курение в юности откликнутся резким ухудшением здоровья к 36 годам, установили ученые из Финляндии.

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    14 мая 2025, 02:05 • Новости дня
    В Госдуме предложили расширить полномочия ГИБДД по отзыву водительских прав
    В Госдуме предложили расширить полномочия ГИБДД по отзыву водительских прав
    @ Сергей Булкин/NEWS.ru/TACC

    Tекст: Ирма Каплан

    Правительственный законопроект о расширении полномочий ГИБДД по отзыву водительских удостоверений прошел доработку ко второму чтению в Госдуме, пишет «Коммерсант».

    Госдума во втором чтении рассмотрит законопроект о расширении прав сотрудников Госавтоинспекции по отзыву и аннулированию водительских прав при выявлении противопоказаний к управлению автомобилем во время медосмотров или диспансеризации, который обсуждался на заседании думского комитета по транспорту 13 мая, пишет «Коммерсант».

    «Ко второму чтению законопроект дополнили поправками, которые внес первый зампред комитета по транспорту Павел Федяев (ЕР). Уточнено, что на повторное медицинское освидетельствование автомобилисту дадут три месяца. Все это время за ним сохраняется право водить автомобиль. Пройти проверку можно будет только в медорганизации, имеющей лицензию», – пишет газета.

    Основное нововведение заключается в расширении прав Госавтоинспекции по отзыву и аннулированию водительских прав при выявлении противопоказаний при медосмотров или диспансеризации. В случае обнаружения заболеваний, несовместимых с процессом вождения, водителя направят на дополнительное обследование к профильному врачу, который поставит окончательный диагноз.

    В МВД отмечают, что сейчас здоровье водителей контролируется раз в десять лет при получении медсправки, однако за этот период человек может приобрести серьезное заболевание. Законопроект предусматривает перевод медицинских справок в электронный вид, что избавит водителей от необходимости предоставлять их в ГИБДД лично.

    Инициативу подготовили в правительстве по поручению президента в 2022 году. Предложенный законопроект вносит изменения в федеральные законы «О безопасности дорожного движения» и «О персональных данных».

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, петербургские депутаты предложили передать полномочия по штрафам за парковку на местах для инвалидов от ГИБДД городским властям Москвы и Петербурга для усиления контроля.

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    13 мая 2025, 16:19 • Новости дня
    Путин назвал западных лидеров придурками из-за санкций против России
    Путин назвал западных лидеров придурками из-за санкций против России
    @ Александр Казаков/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин осудил политику западных государств, ведущую к ущербу их собственным экономикам ради давления на Москву.

    Путин на встрече с руководством «Деловой России» подверг критике представителей руководства западных стран, которые, по его словам, готовы идти на ущерб собственным государствам ради нанесения вреда России, передает ТАСС.

    Президент отметил: «Они в ущерб себе же делают многие вещи. Кажется, что того-то и того-то не будут делать точно, потому что это им вредит. Но делают же, придурки – ой, извините, пожалуйста».

    Путин также подчеркнул, что угрозы новых санкций против России не должны внушать страх. По его словам, «пугаться нельзя. Кто начинает пугаться – тот сразу все проиграет». Президент добавил, что важно понимать возможные последствия таких шагов и быть готовыми к любым действиям недоброжелателей в будущем.

    Ранее Путин заявил о дисбалансах в экономике из-за санкций, а также о регулярных угрозах Запада новыми ограничениями.

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    13 мая 2025, 17:54 • Новости дня
    Назван объем рынка рекламы у блогеров в России

    Объем рынка рекламы у блогеров в России достиг почти 60 млрд рублей

    Tекст: Валерия Городецкая

    Совокупный объем рынка рекламы у блогеров в 2024 году составил порядка 57-60 млрд рублей, сообщила Ассоциация коммуникационных агентств России.

    По данным исследования, опубликованного комитетом по Influence Marketing АКАР при участии Аналитического центра Российской индустрии рекламы, специалисты проанализировали показатели платформ WhoIsBlogger и Yoloco, передает ТАСС.

    В сообщении отмечается: «По экспертной оценке, основанной на данных аналитических платформ WhoIsBlogger и Yoloco, совокупный объем рынка в 2024 году составил порядка 57-60 млрд рублей». Исследование показывает, что 80% инвестиций приходятся на 500 крупнейших рекламодателей, а 20% распределяются между десятками тысяч брендов из сегмента малого и среднего бизнеса.

    Лидирующую позицию по объему бюджетов занимает YouTube с долей 47,9% (27,6 млрд рублей), далее следуют Telegram и Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России) – примерно по 20% (11,5-11,6 млрд рублей). VK удерживает 11,2% рынка (6,5 млрд рублей), а Twitch и Rutube занимают незначительные доли – менее 1% каждая (0,4 млрд и 0,3 млрд рублей соответственно).

    В исследовании подчеркивается, что подобное распределение подтверждает рост интереса брендов к визуальному видеоконтенту и широкому спектру тематик. Аналитики основывали расчеты на сопоставлении размещений, просмотров, а также средневзвешенных показателей CPV и CPU.

    Сопредседатель комитета АКАР Аполлинария Двуреченская заявила: «Нам удалось разработать прозрачную методологию, которая станет базой для регулярных измерений. Один из ключевых инсайтов – объем рынка блогеров оказался существенно выше прежних представлений». Она также отметила значительный вклад малого и среднего бизнеса и подчеркнула, что для них блогеры являются важнейшим маркетинговым инструментом.

    Ранее российская платформа «ВКонтакте» заняла лидирующую позицию на рынке инфлюенс-маркетинга в 2024 году, получив 40% рекламных бюджетов, в то время как YouTube остался с 30%.

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    14 мая 2025, 06:59 • Новости дня
    «Северяне» отразили все попытки прорыва ВСУ в Курскую область

    Группировка «Север» не допустила пересечения границы России боевиками ВСУ

    Tекст: Ирма Каплан

    Группировка войск «Север» уничтожила передовые и штурмовые отряды противника на нескольких направлениях, не допустив пересечения госграницы противником в направлении Искрисковщина – Теткино.

    Группировка войск «Север» за прошедшие сутки уничтожала передовые и штурмовые подразделения ВСУ на Теткинском и Глушковском направлениях, пресекая попытки противника прорвать госграницу пешком и на транспорте, сообщил Telegram-канал «Северный Ветер».

    На направлении Искрисковщина – Теткино ВСУ попытались в пешем порядке прорваться на территорию России, но операторы БПЛА нанесли им поражение сбросами с коптеров, уничтожив больше половины личного состава.

    «В обеденное время в направлении госграницы вскрыто выдвижение вражеской ББМ и группы квадроциклов – в результате применения FPV дронов уничтожено три квадроцикла, ББМ противника получила повреждения. Прорыва государственной границы не допущено», – сказано в сообщении.

    Общее продвижение «Северян» на Сумском направлении составило за сутки свыше 600 метров, было уничтожено семь единиц вражеской техники. На Волчанском направлении зачистка завершилась полным уходом противника из 21 домовладения и из трех опорных пунктов, продвижение превысило 450 метров.

    За сутки на всех направлениях потери ВСУ составили свыше 190 человек, из них более 150 на Сумском и 20 на Теткинском направлениях.

    «В районах Поповки, Демидовки и Гоптаровки живой силы противника в непосредственной близости от госграницы не обнаружено», – уточняется в сводке.

    Кроме того, на Липцовском направлении была уничтожена боевая группы ВСУ вместе с автомобильной техникой и пунктом управления БПЛА противника.

    Напомним, тульские десантники нанесли удар из реактивных систем залпового огня БМ-21 «Град» по скоплению пехоты ВСУ в лесном массиве на территории Сумской области.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в районах сел Беловоды, Локня и Водолага Сумской области украинские части столкнулись с серьезными потерями при попытках удержать позиции.

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