В Подмосковье украсили автобусы портретами героев Победы

Ежегодная акция «Бессмертный полк» на общественном транспорте стартовала в Подмосковье, в салонах автобусов появились портреты ветеранов и героев, предоставленные жителями региона.

За прошлый год в акции приняли участие более 2,5 тыс. портретов. В этом году, по словам главы штаба Бессмертного полка России в Московской области Валерия Анисимова, на маршрутах разместили изображения не только ветеранов Великой Отечественной войны, но и участников специальной военной операции.

«Третий год подряд проводим Бессмертный полк в общественном транспорте и получаем много положительных отзывов от жителей. Более 2,5 тысяч портретов ветеранов были размещены в автобусах в прошлом году. В год 80-летия Великой Победы и Год защитника Отечества семейные герои вновь будут сопровождать пассажиров на автобусных маршрутах по всей Московской области. В этом году в памятной акции будут размещены портреты защитников – участников специальной военной операции», – рассказал Анисимов.

Организаторами акции выступили региональное отделение Бессмертного полка России, АНО «Мой выбор» и АО «Мострансавто» при поддержке правительства Московской области. Мероприятие реализуется в рамках проекта «Герои русских побед».