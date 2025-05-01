NBC News сообщил о работе Скорсезе над фильмом с папой Франциском

Tекст: Мария Иванова

Лауреат премии «Оскар» Мартин Скорсезе работает над новым документальным фильмом под названием «Aldeas – A New Story», участие в съемках которого принял папа Франциск, передает ТАСС, ссылаясь на телеканал NBC News.

Картина посвящена международной организации Scholas Occurrentes, созданной папой в 2013 году, и рассказывает о ее деятельности.

В фильме зрители увидят беседы между папой Франциском и самим Скорсезе. Особое место в сюжете занимает последнее подробное интервью понтифика, которое было записано специально для этой ленты. Кроме того, в проект включены истории молодых участников инициативы Aldeas из Индонезии, Италии и Гамбии, которые снимают собственные короткометражные фильмы.

Дата премьеры проекта пока не объявлена. Папа Франциск, возглавлявший Римско-католическую церковь с 2013 года, скончался 21 апреля на 89-м году жизни. Церемония прощания состоялась в соборе Святого Петра, похороны прошли 26 апреля, а погребение – в базилике Санта-Мария-Маджоре. Выборы нового Папы стартуют 7 мая в Сикстинской капелле в Ватикане.

Как писала газета ВЗГЛЯД, митрополит Волоколамский Иларион в 2021 году назвал просмотр фильма «Последнее искушение Христа» Мартина Скорсезе грехом.

Ватикан рассказал о последнем дне жизни папы римского. Церемония погребения папы Франциска прошла без телетрансляции и при участии ограниченного круга высокопоставленных лиц.