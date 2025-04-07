Минск договорился о рефинансировании российских кредитов

Феномен Александра Овечкина в том, что он, добившись мирового успеха, не перестал быть русским. Не включил режим отмены, как это сделали за последние годы многие спортсмены. И в этом тоже показал такт и выдержку.14 комментариев
Феномен Александра Овечкина в том, что он, добившись мирового успеха, не перестал быть русским. Не включил режим отмены, как это сделали за последние годы многие спортсмены. И в этом тоже показал такт и выдержку.14 комментариев
Людям надоедает попса и искусственность. Людям надоедает гнусавый рэп. Людям очень быстро надоедает всё, что искусственное, ненастоящее. Башкирская группа стала популярной в мире именно потому, что идет от истоков.12 комментариев
Жуткая ирония состоит в том, что даже ливийские исламисты поняли, к чему ведет бесконтрольная политика потакания и поощрения массовой неквалифицированной инокультурной миграции.20 комментариев
Путин задал уточняющие вопросы о количестве кресел и названии программы, передает ТАСС.
Александровский сообщил, что загрузка рейсов летом достигала 94-95%, а среднегодовая загрузка составляет около 90%. При этом основная компоновка самолета – 100 кресел без бизнес-класса. Программа позволила увеличить налет на самолетах SSJ-100 на 50%.
Генеральный директор также отметил, что программа была реализована в 2024 году и является ключевым продуктом для компании. «Аэрофлот» является крупнейшим эксплуатантом Sukhoi Superjet в России, имея в распоряжении 78 воздушных судов такого типа.
Программа позволяет пассажирам бесплатно менять билеты в пределах 12 часов, но сохраняя направление. В рамках программы выполняется более 70 рейсов в сутки.
Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что Путин планирует обсудить с главой «Аэрофлота» Сергеем Александровским развитие компании и текущие проблемы в авиаотрасли.
В ходе встречи Путин предложил «Аэрофлоту» расширить «плоские» тарифы для Дальнего Востока.
Этот танк пытался вести огонь по позициям российских подразделений, сообщило ведомство в Telegram-канале.
Ранее сообщалось, что российские военные уничтожили 20 из 31 танка Abrams, переданных США Вооруженным силам Украины.
С августа 2024 года оптоволоконные FPV-дроны «Князь Вандал Новгородский» уничтожили несколько десятков единиц бронетехники Вооруженных сил Украины, включая немецкие танки Leopard 2A6, американские Abrams M1A1 и британские Challenger 2.
Речь идет о возможности включения в программу дополнительных городов и разрешения коммерческих тарифов на этих направлениях, передает ТАСС.
Сейчас «плоские» тарифы авиакомпании действуют для пяти городов: Хабаровск, Владивосток, Южно-Сахалинск, Петропавловск-Камчатский и Магадан. Александровский подчеркнул, что в ближайшие планы входит добавление Благовещенска, Анадыря, Якутска и Улан-Удэ.
Путин, выслушав предложения, поддержал инициативу, рекомендовав проработать детали с Минтрансом. «Отлично. С Минтрансом доработайте все», – отметил президент.
Кроме того, на встрече обсуждался рост пассажиропотока «Аэрофлота». В прошлом году его объем на туристических направлениях России увеличится на 10%, достигнув 23 млн пассажиров. Среди лидеров по пассажиропотоку выделяются рейсы в Петербург, Сочи и Калининград. Значительное увеличение пассажиропотока зафиксировано на направлениях Горно-Алтайск, Калининград и Владивосток.
Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что Путин планирует обсудить с главой «Аэрофлота» Сергеем Александровским развитие компании и текущие проблемы в авиаотрасли.
Балицкий: ВСУ обстреляли больницу в Запорожской области
В своем Telegram-канале Балицкий назвал это «вопиющим актом терроризма», подчеркнув, что в результате обстрела здание получило значительные повреждения, однако пострадавших среди пациентов и медицинского персонала нет.
Ранее ВСУ с помощью танков «Булат» выпустили около 12 снарядов по селу Попово-Лежачи в Курской области. Кроме того, сообщалось, что ВСУ артиллерией обстреляли группу мирных жителей, включая девочку, во время эвакуации из Гуево в Курской области.
В феврале украинские военные ударили по Республиканской клинической больнице имени Калинина в Донецке.
Акция «Монетная неделя» стартовала в России и продлится по 19 апреля. Как сообщает Центробанк, граждане могут обменять мелочь на бумажные деньги в банках и сетевых магазинах. Также предоставляется возможность зачислить сумму на личный счет в любом из банков.
Количество участников акции существенно возросло по сравнению с предыдущим годом. Теперь более 34 тыс. торговых точек и около 4 тыс. отделений банков готовы принять монеты от граждан без комиссии. Детальную информацию можно уточнить на сайте монетнаянеделя.рф.
В прошлом году акция состоялась дважды, по итогам акции в оборот было возвращено 75 млн монет на общую сумму 320 млн рублей. Вес собранной мелочи составил 336 тонн, что эквивалентно более чем пяти железнодорожным вагонам.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Центробанк опроверг информацию о выпуске купюр номиналом 10 тыс. рублей. Банк России также сообщил, что рассматривает возможность размещения российского флага на новых банкнотах.
Этот отпуск предназначен для ухода за бойцами, которые получили ранения, контузию или увечье, а также заболевания, связанные с прохождением службы, передает ТАСС. Работодатели обязаны предоставлять такой отпуск на основании письменного заявления.
Закон также расширяет право на отпуск без сохранения зарплаты до 14 дней в год для членов семей погибших военнослужащих, если их смерть связана с прохождением службы. В эту категорию включены родители, супруги и дети погибших бойцов. Работодатели должны предоставлять подобный отпуск по требованию сотрудников.
Документ вступает в силу со дня его официального опубликования.
На прошлой неделе Госдума единогласно приняла законопроект, позволяющий предоставлять 35-дневный неоплачиваемый отпуск для родителей, супругов и совершеннолетних детей участников СВО, чтобы они могли ухаживать за раненым близким.
Ранее Путин подчеркнул необходимость обязательной компенсации расходов на ЖКХ для семей бойцов, пропавших без вести в ходе СВО.
Процесс ковки проходит на одном из крупнейших в Европе автоматизированных кузнечных комплексов, передает ТАСС.
Директор по операционной деятельности компании «АЭМ-технологии» Андрей Шиканков отметил, что это событие является этапом в производстве важнейших частей реакторного оборудования. Он уточнил, что «сегодня мы с вами присутствуем на знаменательном событии. Мы собираемся изготовить обечайки для следующего блока № 6».
Технологическая операция по ковке заготовок была проведена в присутствии представителей венгерских заказчиков, передает «Интерфакс».
Ковка заготовок – это один из начальных этапов в производстве реакторного оборудования. После придания заготовкам необходимой формы они будут переданы для механической обработки. В итоге из этих заготовок будут изготовлены конструктивные элементы корпуса реактора ВВЭР-1200 поколения III+.
АЭС «Пакш-2» – первый проект АЭС с российскими реакторами ВВЭР-1200 в Европейском союзе. Лицензия на строительство была выдана в августе 2022 года венгерским регулятором, что подтвердило соответствие проекта европейским нормам безопасности. Проект оценивается в 12,5 млрд евро, 80% которых финансируется за счет российского кредита.
Сооружение пятого и шестого энергоблоков планируется завершить в начале 2030-х годов, что увеличит мощность станции до 4400 мВт. Предполагается, что доля атомной энергии в энергобалансе Венгрии достигнет 70%.
В 2023 году глава Росатома посетил строительную площадку АЭС «Пакш-2» в Венгрии и заявил о планах заливки первого бетона к 2025 году.
Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявлял, что Будапешт требует от других государств прекратить попытки помешать строительству АЭС «Пакш-2» с участием Росатома.
Глава Россотрудничества Примаков сообщил о планах открыть партнерский Русский дом в Стамбуле
«Недавно встречался с руководителем фонда Юнуса Эмре, это наш аналог в Турецкой Республике. Мы обсуждали возможность расширения их проектов в России и наших (в Турции). Обсуждалось, в том числе, возможное открытие (Русского дома) в Стамбуле», – сказал Примаков на конференции, организованной медиагруппой «Россия сегодня», передает РИА «Новости».
Примаков подчеркнул, что Россотрудничество может открывать государственные Русские дома только в тех странах, где действуют межправительственные соглашения. Такие соглашения прорабатываются через внешнеполитические ведомства. Однако, по его словам, существует возможность заключения соглашений с партнерскими организациями. Примером является Русский дом в Анталии и Алании, с которым такое соглашение уже подписано.
«Почему бы не сделать что-то подобное и со Стамбулом? Если у нас появится какой-то партнер в Стамбуле, мы будем рады посмотреть, что можем делать вместе, и заключить это соглашение», – заключил Примаков.
Ранее Примаков сообщил, что Россия и Азербайджан продолжают переговоры о регистрации Русского дома в Баку, настроения сторон остаются конструктивными и оптимистичными в вопросе восстановления его работы.
Путин в ходе телефонного разговора также попросил Лукашенко передать благодарность специалистам и экспертам, которые обнаружили и идентифицировали груз, передает ТАСС со ссылкой на БелТА. Российский президент также предложил поощрить этих специалистов за их работу.
Напомним, белорусские таможенники предотвратили транспортировку 580 килограммов взрывчатки из Польши в Россию, задержав груз на границе. Водитель задержанного на белорусской границе микроавтобуса Евгений Манько заявил, что не знал о сокрытой взрывчатке и занимался перевозками автомобилей из Европы в Россию и Белоруссию.
Депутат Нилов: Надбавка в 20% за работу ночью будет действовать до 1 сентября 2031 года
Постановление правительства России от 4 апреля продлевает надбавку за ночную работу в размере 20% от оклада до 1 сентября 2031 года, передает ТАСС. Глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов заявил, что такое решение принято с учетом мнения Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений.
Нилов отметил: «В статье 154 Трудового кодекса говорится о том, что минимальные размеры повышения оплаты труда за работу в ночное время устанавливаются правительством с учетом мнения комиссии. Правительство в рамках подписанного постановления 4 апреля этот вопрос отрегулировало: до 2031 года установлен минимальный размер надбавки – 20% от оклада. Исходя из этого будет рассчитываться оплата труда в ночное время, то есть с 22 до 6».
Постановление вступает в силу с 1 сентября 2025 года. По словам Нилова, такая норма существовала и ранее, и правительство решило сохранить ее еще на шесть лет. Он подчеркнул важность адекватной оценки труда и компенсации за переработку, выходные и ночные часы.
В пояснительной записке к постановлению указано, что ночное время биологически не предназначено для активной деятельности, работа ночью приводит к дополнительной нагрузке на организм работника, а в некоторых случаях может угрожать его здоровью. Компенсация обеспечивается за счет повышенного тарифа оплаты труда.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в России в 2025 году пенсионеры смогут рассчитывать на различные доплаты к пенсии, которые зависят от региона проживания, трудового стажа и других факторов. В 2025 году система пенсионных выплат в России претерпевает значительные изменения, включая новую схему индексации пенсий, которая коснется всех пенсионеров, независимо от наличия у них трудовой деятельности.
Волк: ФСБ и МВД задержали подозреваемых в нелегальных банковских операциях на 1 млрд рублей
Официальный представитель МВД Ирина Волк сообщила в Telegram-канале, что, по предварительным данным, с 2020 по 2024 год злоумышленники привлекли к схеме более 200 юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Клиенты фиктивно переводили средства на их счета, которые затем обналичивались и возвращались клиентам за вычетом 12% вознаграждения.
Волк уточнила, что предполагаемый организатор задержан в Краснодарском крае, а двое его подельников – в Уфе. При обысках изъяты смартфоны, компьютерная техника, документы и другие доказательства.
Ранее полицейские из Ульяновской области задержали подозреваемых в незаконной банковской деятельности, в ней участвовали более 60 юрлиц и индивидуальных предпринимателей, преступная схема принесла доход свыше 82 млн рублей.
До этого полицейские пресекли деятельность группы, оформлявшей кредиты на поддельные документы, задержаны несколько участников.
Байкальский институт управления и Исламский институт им. Имама Шамиля с сегодняшнего дня лишены лицензий на образовательную деятельность, предостережения объявлены Московскому гуманитарно-технологическому университету и Национальному институту миопии, сообщил Рособрнадзор.
Рособрнадзор прекратил действие лицензий на образовательную деятельность Байкальского института управления и Исламского института имени Имама Шамиля, что следует из сообщения на сайте ведомства.
Решение принято в соответствии с Федеральным законом «О лицензировании отдельных видов деятельности».
Также ведомство объявило предостережения Московскому гуманитарно-технологическому университету – Московскому архитектурно-строительному институту (МГТУ-МАСИ) и Национальному институту миопии. Предостережения напоминают о недопустимости нарушений обязательных требований федерального госконтроля в сфере образования.
Вузам, получившим предостережения, предложено принять меры по обеспечению соблюдения обязательных требований, чтобы предотвратить дальнейших санкций и восстановить соответствие своей деятельности образовательным стандартам.
Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, на пленарном заседании Госдума не одобрила предложение заменить ЕГЭ государственными экзаменами. Глава Рособрнадзора Анзор Музаев заявил, что ЕГЭ может быть отменен в случае, если совершенствование экзамена прекратится.
При этом в январе сообщалось, что Якутский гуманитарный институт лишился лицензии на образовательную деятельность, а еще пять вузов получили предостережения от Рособрнадзора.
Новый закон о поправках к 268-й статье Трудового кодекса позволяет детям в возрасте от 14 до 18 лет работать в выходные и нерабочие праздничные дни на каникулах. Документ, опубликованный на официальном портале правовой информации, подписал в понедельник президент России Владимир Путин.
«Работодатель имеет право привлекать работника в возрасте от 14 до 18 лет к работе в выходные и нерабочие праздничные дни, выполняемой в период летних каникул по направлению органов службы занятости или в составе студенческих отрядов, включенных в федеральный или региональный реестр молодежных и детских объединений, пользующихся господдержкой», – сказано в законе.
До этого момента такая возможность предоставлялась только подросткам, занятым в творческих профессиях. В законе также предусмотрены особые условия для трудоустройства подростков от 15 лет – в этом случае они должны предоставить собственное письменное согласие на работу, тогда как 14-летним достаточно иметь согласие одного из родителей. В случае с детьми-сиротами потребуется также разрешение органов опеки.
Нововведения начнут действовать с 1 сентября 2025 года. Законопроект направлен на поддержку молодежной занятости и предоставление подросткам дополнительных возможностей для работы в период каникул, чтобы получить первый опыт трудовой деятельности и заработок.
Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Госдума на пленарном заседании приняла законопроект, который позволяет привлекать детей от 14 до 18 лет к работе в выходные дни во время летних каникул, а в феврале Росмолодежь предложила работу в студотрядах признать производственной практикой.
Учения пройдут в сентябре на территории Белоруссии, передает РИА «Новости». В ходе разговора лидеры также кратко затронули вопрос текущей ситуации в зоне специальной военной операции.
Кроме того, обсуждались предстоящие встречи Путина и Лукашенко, включая запланированную на конец апреля в Волгограде. Президенты договорились при личной встрече более подробно обсудить актуальные вопросы двустороннего сотрудничества и обменяться мнениями по широкому спектру тем.
Напомним, в ходе телефонного разговора Путин поблагодарил Лукашенко за пресечение ввоза взрывчатки в Россию. Накануне белорусские таможенники предотвратили транспортировку 580 килограммов взрывчатки из Польши в Россию, задержав груз на границе.
Кабмин поддержал увеличение штрафов за несообщение в военкомат о переезде
Законопроект был разработан группой депутатов Госдумы под руководством председателя комитета по обороне Андрея Картаполова, передает РИА «Новости».
В настоящее время за нарушение предусмотрен штраф от 1 до 5 тыс. рублей. Новый законопроект предлагает дополнить ст. 21.5 Кодекса об административных правонарушениях новой частью, устанавливающей штрафы в размере от 10 до 20 тыс. рублей. Это касается случаев, когда гражданин не сообщает в военкомат о переезде на срок более трех месяцев, если регистрация нового места жительства отсутствует.
Документ также уточняет, что законопроект будет доработан с учетом замечаний к его второму чтению в Государственной думе. Это условие поддержания проекта было озвучено в официальном отзыве Кабмина.
Ранее президент России Владимир Путин подписал закон, который совершенствует процедуру снятия с регистрации по месту расположения воинской части для военнослужащих-контрактников.