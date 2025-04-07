Минск договорился о рефинансировании российских кредитов

Депутат: Надбавка за ночную работу сохранится до 2031 года

Депутат Нилов: Надбавка в 20% за работу ночью будет действовать до 1 сентября 2031 года

Tекст: Денис Тельманов

Постановление правительства России от 4 апреля продлевает надбавку за ночную работу в размере 20% от оклада до 1 сентября 2031 года, передает ТАСС. Глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов заявил, что такое решение принято с учетом мнения Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений.



Нилов отметил: «В статье 154 Трудового кодекса говорится о том, что минимальные размеры повышения оплаты труда за работу в ночное время устанавливаются правительством с учетом мнения комиссии. Правительство в рамках подписанного постановления 4 апреля этот вопрос отрегулировало: до 2031 года установлен минимальный размер надбавки – 20% от оклада. Исходя из этого будет рассчитываться оплата труда в ночное время, то есть с 22 до 6».

Постановление вступает в силу с 1 сентября 2025 года. По словам Нилова, такая норма существовала и ранее, и правительство решило сохранить ее еще на шесть лет. Он подчеркнул важность адекватной оценки труда и компенсации за переработку, выходные и ночные часы.

В пояснительной записке к постановлению указано, что ночное время биологически не предназначено для активной деятельности, работа ночью приводит к дополнительной нагрузке на организм работника, а в некоторых случаях может угрожать его здоровью. Компенсация обеспечивается за счет повышенного тарифа оплаты труда.

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