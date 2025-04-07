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Турция приостановила экспорт лимонов из-за холодов
Министерство торговли Турции объявило о временной остановке экспорта лимонов
Турция с 8 апреля приостановила экспорт лимонов из-за недавних заморозков и для обеспечения внутреннего рынка, что может повлиять на поставки в Россию.
Турция временно остановила экспорт лимонов с 8 апреля из-за холодной погоды, передает РИА «Новости». Министерство торговли Турции, в координации с Министерством сельского и лесного хозяйства, приняло решение об ограничении экспорта, чтобы регулировать баланс спроса и предложения внутри страны. Заморозки произошли в южных провинциях Мерсин, Адана и Хатай. В случае необходимости решение может быть отменено.
Турция занимает шестое место в мире по экспорту лимонов, и более 70% ее цитрусовых поставок составляют лимоны и мандарины.
Россия является одним из основных импортеров турецких лимонов, но как сообщил исполнительный директор ассоциации «Руспродсоюз» Дмитрий Востриков, временное прекращение экспорта вряд ли сильно повлияет на российский рынок в ближайшее время, передает ТАСС.
По словам Вострикова, российский рынок в осенне-зимний период в основном получает лимоны из Турции, однако с конца апреля начинается переход на поставки из Южного полушария, включая Аргентину и Южную Африку. В 2024 году с января по октябрь из Турции в Россию было ввезено 87,32 тыс. тонн лимонов, что ниже показателя аналогичного периода 2023 года, составлявшего 99,86 тыс. тонн.
Ранее сообщалось, что импорт мандаринов из Абхазии в Россию достиг рекордных значений.