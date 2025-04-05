Рютте предложил изучить варианты гарантий безопасности Киеву

Генсек НАТО Рютте предложил рассмотреть варианты гарантий безопасности для Киева

Tекст: Вера Басилая

Рютте в интервью украинскому изданию NV выразил мнение о необходимости изучения различных вариантов гарантий безопасности для Украины в случае заключения мирного соглашения. Он отметил, что предложения, такие как инициатива итальянского премьер-министра Джорджи Мелони о распространении статьи 5 НАТО о коллективной обороне на Украину, без предоставления ей членства, должны быть рассмотрены, передает РИА «Новости»,

Рютте подчеркнул, что участие сил НАТО в «миротворческой» миссии на Украине маловероятно, однако не исключил возможности участия отдельных союзников по альянсу.

«Мы не можем позволить себе роскошь отвергать любые идеи. Все предложения должны быть рассмотрены, чтобы найти наилучший путь вперед», – заявил Рютте.

Джорджа Мелони ранее предложила, что распространение статьи 5 НАТО на Украину без предоставления ей членства могло бы стать более простым и эффективным решением.

Ранее президент Финляндии Александер Стубб заявил, что обсуждение отправки западных войск на Украину стало символическим и не актуальным без завершения конфликта.

В офисе Зеленского сообщили о планах привлечь 10-12 стран к «коалиции желающих», готовых предоставить Украине гарантии безопасности.

Зеленский заявил, что Франция станет одной из первых в Европе, кто разместит своих военнослужащих на украинской территории.

Кремль считает тему возможных гарантий безопасности для Украины очень сложной и пока не раскрывает ее параметры.