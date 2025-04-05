Военный эксперт рассказал об особенностях российского удара по ресторану в Кривом Роге

Военный эксперт Дандыкин: Для удара по Кривому Рогу была использована штатная осколочно-фугасная боеголовка

Tекст: Андрей Резчиков

«Для удара по ресторану в Кривом Роге была использована штатная осколочно-фугасная боеголовка. Именно такое оружие применяется против живой силы противника. Масса боевой части «Искандера» может достигать 450 килограмм. Факт в том, что мы попали, в ресторане были не лейтенанты, а высокопоставленные военные, что и вызывало недовольство, в том числе во Франции», – отметил военный эксперт Василий Дандыкин.

Эксперт подчеркнул, что кассетный боеприпас, как правило, разрывается в воздухе, чтобы поразить осколками как можно больше людей. «А осколочно-фугасные снаряды применяются для поражения объектов. Ресторан не из картона был построен. Поэтому при ударе пробиваются стены, крыша и взрыв происходит внутри помещения. С учетом мощности ракеты взрыв был эквивалентен подрыву нескольких крупнокалиберных снарядов. Поражающая сила такого удара распространяется на десятки метров вокруг, именно поэтому все машины рядом с рестораном были уничтожены», – пояснил Дандыкин.

«Надо выбирать места поскромнее, а не сидеть по ресторанам. Ранее мы доставали их и на больших глубинах благодаря ударам «Кинжалами». Сейчас в этом просто нет необходимости, они немного притихли, но в данном случае расслабились. – продолжил эксперт. – На Украине никогда не говорят, кто попал под удар. Но обычно после таких ударов по скоплению иностранцев появляются самые экзотические некрологи, начиная с Карибских и Сейшельских Островов, заканчивая Польшей и Францией».

Киеву, подчеркнул собеседник, невыгодно признавать потерю командного состава. Поэтому заявления украинской стороны о том, что удар по Кривому Рогу якобы был нанесен ракетой с кассетной боевой частью, эксперт назвал выдумкой. «Все они постоянно распространяют выдумки, начиная с главаря и заканчивая остальной публикой, которая называется ЦИПсО», – заметил Дандыкин.

По его словам, удар по Кривому Рогу оказался очень чувствительным для ВСУ: «В ресторане находились те, кто планирует военные операции и посылает солдат на убой».

Эксперт отметил также, что украинские военные ранее неоднократно совершали атаки снарядами с кассетной боевой частью по мирному населению, как было в случае ударов по пляжу в Севастополе. «ВСУ бьют «Хаймерсами» с кассетной частью», – подчеркнул Дандыкин.

В пятницу российские военные нанесли высокоточный удар по месту проведения совещания с командирами ВСУ и западными инструкторами в ресторане Кривого Рога. Как сообщило Минобороны, удар был нанесен в 18.49 с помощью ракеты в фугасном снаряжении.

На совещании присутствовали командиры соединений и западные инструкторы, потери противника составили до 85 военнослужащих и офицеров иностранных государств. Также уничтожено до 20 единиц автомобильной техники.

За некоторое время до удара рядом с рестораном «Магеллан» скопилось 15 внедорожников с охраной, сообщил военный блогер Юрий Подоляка в своем Telegram-канале. В ресторане, по словам Подоляки, проходило совещание командования украинской армии и иностранных наемников. Из-под завалов извлекли тела свыше 40 военных, припаркованные же рядом автомобили были уничтожены.

Блогер уточнил, что удар, по предварительным данным, наносился комплексом «Искандер-М». Подоляка добавил, что украинские источники распространяют информацию о том, что удар якобы наносился ракетой с кассетной боевой частью, что привело к многочисленным жертвам среди гражданского населения. Россию обвинили в нарушении «правил ведения войны».

«Между тем, видео, которое приводится очевидцами, не подтверждает данной версии. Виден столб дыма и пыли, который обычно появляется во время удара именно осколочно-фугасной БЧ, а не кассетной», – подчеркнул блогер.

В случае, если бы это был кассетный снаряд, то фонтана взрыва не последовало бы, а были бы многочисленные хлопки в небе от раскрытия суббоеприпасов, указал Подоляка.