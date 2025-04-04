VK Видео обогнал в марте в России YouTube по ежедневной аудитории

Эксперт: Абхазии нужна пауза перед следующими выборами

Политолог Шаповалов объяснил необходимость переноса местных выборов в Абхазии

Tекст: Олег Исайченко

«Решение перенести муниципальные выборы в Абхазии оправдано сразу по нескольким причинам. Во-первых, в республике не так давно сменился президент. Организация данного голосования потребовала немало усилий от местного правительства», – отметил Владимир Шаповалов, член правления Российской ассоциации политической науки.

Он напомнил, что выборы главы государства прошли в два тура. «На славу потрудились все: и избирательные комиссии, и наблюдатели, и общественность, и представители политических партий. Практически вся Абхазия активно участвовала в этом процессе», – подчеркнул собеседник.

По его оценкам, проводить выборы в органы местного самоуправления на данный момент нецелесообразно. «Речь пошла бы о дополнительной нагрузке на бюджет страны», – уточнил политолог.

Кроме того, данное решение могло бы отрицательно сказаться на активности граждан. Шаповалов объясняет: частые избирательные кампании способствуют снижению итоговой явки. «Иногда стоит взять паузу. Это позволит жителям республики выдохнуть, а организаторам голосования – набраться сил на будущее», – указал эксперт.

Во-вторых, кандидатам необходимо разработать обновленные стратегии своих кампаний. «Абхазия пережила непростой период политической турбулентности. В ноябре 2024 года произошли массовые акции, результатом которых стала отставка президента Аслана Бжании», – напомнил спикер.

«Для урегулирования возникшего кризиса были предприняты серьезные усилия. Если бы выборы в органы местного самоуправления проводились сейчас, то вероятность дестабилизации обстановки стала бы выше», – считает Шаповалов.

По его мнению, пауза даст возможность избранному главе государства приступить к своим обязанностям и реализации предвыборных обещаний, а абхазскому народу – прийти в состояние успокоения и стабильности. «Сейчас в республике достигнут консенсус. Важно укрепить этот фундамент», – акцентировал политолог.

«Наконец, нельзя забывать о том, что в Абхазии начинается туристический сезон, и граждане республики с особой теплотой ждут россиян», – продолжил эксперт. Он напомнил, что данная отрасль является базовой для местной экономики.

«На мой взгляд, вполне логично перенести избирательные процессы. В этих условиях гости страны смогут прекрасно провести время, а ее жители – принять гостей и внести вклад в семейный бюджет», – уточнил собеседник. «Таким образом, решение о переносе муниципальных выборов рациональное. Я думаю, что его одобряет абхазское общество», – заключил Шаповалов.

Ранее Народное собрание Абхазии перенесло дату муниципальных выборов на 8 ноября 2025 года. Депутаты приняли соответствующий законопроект единогласно. Парламент республики уже продлевал срок полномочий органов местного самоуправления до 7 июня 2025 года, напоминает агентство Апсныпресс.

Нынешнее решение законотворцы объяснили необходимостью «увеличения временного промежутка между выборами в стране». «Также следует отметить, что в соответствии с действующей редакцией закона "О продлении срока полномочий депутатов органов местного самоуправления Республики Абхазия" выборы совпадают с открытием массового туристического сезона», – говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Напомним, выборы президента Абхазии прошли в два тура – 15 февраля и 1 марта. Во втором туре победил Бадра Гунба с 54,73% голосов избирателей. 2 апреля он принес присягу и вступил в должность главы государства. Церемония инаугурации состоялась в Сухуме.