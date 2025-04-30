Песков заявил о возможности достижения целей СВО мирным путем

Песков подчеркнул приоритет целей СВО и допустил мирное решение

Tекст: Елизавета Шишкова

Достижение целей специальной военной операции остается основным приоритетом для России, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает ТАСС.

Представитель Кремля подчеркнул, что Владимир Путин по-прежнему ставит задачу обеспечить национальные интересы России, и напомнил, что президент ранее пытался добиться этого мирным путем, однако его инициативы были отвергнуты.

«Является ли предпочтительным достичь этих целей миром? Да», – отметил Песков, добавив, что процесс регулирования продолжается. Он также подчеркнул, что если потребуется, вся страна готова в любой момент встать на защиту государства. «Никакого сомнения ни у кого быть не должно!» – заявил официальный представитель президента России во время своего выступления на просветительском марафоне общества «Знание».

Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин во время общения с президентом США Дональдом Трампом и его спецпосланником Стивом Уиткоффом заявил, что Москва не прекратит спецоперацию на Украине до достижения намеченных целей.

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев отметил, что конечной целью спецоперации на Украине должно стать уничтожение киевского режима и достижение победы России.