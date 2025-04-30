Жительница Курской области с внуками прошла 40 километров, спасаясь от дронов

Tекст: Дмитрий Зубарев

Жительница курского села Малая Локня Елена Середина рассказала о побеге от обстрелов дронами. По ее словам, седьмого числа она, сын и два внука были вынуждены идти пешком сорок километров до города Льгов, чтобы спастись от атак украинских беспилотников, передает РИА «Новости».

Середина сообщила: «Страшно было, сколько этих беспилотников летело, все это сыпалось на нас».

По словам женщины, они ждали затишья между обстрелами, чтобы выбраться из села. Она рассказала, что когда ситуация немного успокоилась, решила идти: «Мы прятались дома, а потом, когда уже я детям сказала: дети, сейчас притихнет и пойдем, и мы ушли. На Малую Локню летели дроны, просто белое небо было… Сыну 24, внуку 19 и внучке 12 лет».

Как писала газета ВЗГЛЯД, МЧС воссоединило с семьями 1,7 тыс. эвакуированных из Курской области, волонтеры эвакуировали 101-летнюю жительницу из-под Суджи, а также МЧС эвакуировало 395 человек из Суджанского района Курской области.